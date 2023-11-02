店家資訊:

Tokyobike Taiwan

地址: 台北市萬華區三水街70號

電話: 02-2717-0127

營業時間: 09:30am~18:00pm (週一 公休)

FB: Tokyobike Taiwan

萬華網美打咖啡店、結合單車的專賣店~ "Tokyobike Taiwan" ，位在文青打卡熱點"新富町"的旁邊，日式建築的設置，讓人彷彿一秒飛到日本

木質的日式建築，吸引不少網美網帥前來打卡一波，還有不少日本人也會造訪，環境幽靜，相當適合朋友相聚、情侶約會也適合喔

原文網址: 【台北萬華咖啡廳推薦】『tokyobike Taiwan』近龍山寺站/日式老宅咖啡廳/單車專賣店/網美打卡咖啡店/大推研磨咖啡、糖漬柳橙磅蛋糕

店家位於新富町文化市場旁，鄰近龍山寺三號出口，步行約5分鐘左右

房屋設置是日式老宅改建，外型相當日系懷舊，拍照取景都超有fu

店內也販售超潮的單車及週邊商品，喜歡可親洽店家

看著店員研磨咖啡，相當專業也感覺療癒

臨窗的單獨位置，老舊的窗框，暖陽悠閒的照進屋內，相當有氛圍

這台單車感覺蠻復古的

沙發區感覺很舒適，人多一點時，可以在這悠閒的用餐

底部還用木門隔開一個空間，相當有日式風味

餐具可自取，無收取服務費

MENU

*每人最低消費為一杯飲品 (餐點及甜點皆不包含)

*供餐時間: 09:30~17:00

上餐速度蠻快的喔

美式咖啡 (大) $100

細細的品味，研磨咖啡的香氣，縈繞在口中，香醇風味讓人喜愛

桂蜜菊花茶 $130

一上桌就相當吸睛，飲品是用燒杯盛裝，還附一杯蜂蜜，整組的擺盤，相當殺底片

加入自己喜愛的蜂蜜份量，攪拌均勻一下

品嚐之中透出清雅芬芳的菊花香氣，裡面還加入一些枸杞，滋味淡甜飄香，相當沁心清涼，好消暑氣

糖漬柳橙磅蛋糕 $160

蛋糕體相當綿香鬆軟，上面附一片糖漬柳橙，相當香甜好食，酸甜的柳橙果實風味，也可搭配一點附的鮮奶油，會更加順口美味

tokyobike Taiwan，環境相當舒適，餐點美又好拍，感覺像身處日本一般，相當有氣氛

喜歡單車、咖啡、拍照打卡的朋友，別錯過這裡囉^^