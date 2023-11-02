北部親子景點來整理給大家了， 持續新增台北、新北、桃園、新竹、苗栗、基隆、宜蘭等地區的親子農場、親子餐廳、親子景點給大家，尤其是連假，最適合親子旅遊，很多地方都是免費的，還有一些野餐地點、親子農場都很適合帶孩子去走走！Tiss也一併整理了北部親子景點室內、親子餐廳台北好去處給大家!(2023.11月更新)

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北部親子景點推薦

北部親子景點室內景點中和環球建築樂園HIG5館全新開幕，先前就在中和環球3樓的建築樂園已經超好玩，現在建築樂園把原先玩具反斗城的地方租下來，重新打造250坪的室內遊樂場，平日親子套票只要$499就可以玩一整天，假日可以暢玩3小時，建議在klook購買門票比較划算喔！ 看文章

奧斯丁夢想樂園室內乾淨又舒服，而且還有Austin caf′e進駐，餐點也有許多選擇，簡直就是親子餐廳，貝殼沙池、夢幻變裝區手工訂製服、小火車、大球池，真的是小孩放電好去處文章

信義A8遊戲愛樂園

遊戲愛樂園在全台都有分店，之前Tiss去的是新竹大魯閣店，裡面真的什麼都有，超級好玩，粉紅色的球池超適合女孩，還有超市、變裝遊戲，可以玩超級久!文章

基隆潮境智能海洋館

基隆潮境智能海洋館可以跟潮境公園一起安排玩一天，這邊因為停車位不多，所以假日建議搭接駁車來!，門票可以先上kkday購買，省去現場排隊買票的時間，裡面有個餐廳，叫做海有個地方，進去參觀的時候，可以一併收起來，餐點好、VIEW也很好看文章

蘆洲柳堤公園

新北親子景點推薦又多了一個好去處，蘆洲柳堤公園是新北共融特色公園，除了有好玩的遊樂設施，現在正展出全國青年景觀競賽得獎作品，自即日起展覽至2023年11月30日止，都可以帶孩子去參觀、打卡拍照，是假日帶孩子去走走的新北親子景點好去處!看地點

北部親子景點最熱門的就是台北101觀景台體驗一下真的還不錯，畢竟是台北的地標，一起上來看看風景打個卡吧!看文章 kkday訂票送冰淇淋 台北101週邊美食



i-Ride飛行劇院

i-Ride飛行劇院每季有不同主題，i-Ride飛行劇院位在微風南山六樓，結合六軸飛行座椅及五感特效，將乘客座椅推進3層樓高的巨型球幕中，與劇情同步翱翔，如同親臨現場的感覺，值得去體驗看看。文章

科教館

科教館是科學教育館的簡稱，就位在台北士林兒童新樂園的旁邊，兩個景點可以一起收藏，6歲以下免門票，入場全票只要$100元，學生票也只要$70元，夏日炎炎真的是吹冷氣的好去處看文章

桃園Xpark一開幕就引起一陣熱潮，裡面的聲光效果極佳，結合虛與實的場景，加上非常有看頭的水母，是值得一遊的水族館!看文章 和逸飯店住宿文看影片



北部親子景點桃園推薦巧虎夢想樂園中有「琪琪夢想體驗城」、「巧虎繽紛大球池」、「妙妙未來實驗室」、「海洋世界舞台」和「桃樂比互動遊戲區」五大區域，建議第一次來一定要買門票+海洋劇場，可以跟巧虎近距離一起唱唱跳跳喔!看文章

桃園親子景點推薦

桃園景點越來越多，北部親子景點桃園有許多觀光工廠、親子農場，很適合一日遊，林口、鶯歌可以說是台北人的後花園，桃園景點非常多，車程也不會太遠，通常一小時內就可以到達，是假日逛逛的好去處，桃園非常適合一日遊!桃園景點懶人包

30個超好玩親子景點、DIY景點推薦

北部親子景點宜蘭餵動物景點推薦哪邊？我們家翾姐超喜歡餵動物，也很喜歡玩手作DIY的活動，宜蘭有好多餵小動物的景點，特別是餵鹿景點、餵草泥馬及餵各種動物的景點越來越多，可以帶孩子一起來一探究竟 餵動物景點懶人包



台北室內親子景點懶人包

台北室內景點好好玩，有時候天氣不好，太熱怕中暑，下雨不能玩戶外，此時室內親子館、親子餐廳及各種親子樂園就是我們最好的選擇 台北室內親子景點懶人包

台北親子景點推薦

台北親子景點推薦-石碇許家麵線流水麵

石碇許家麵線是最近超夯的流水麵景點，之前要去日本才能玩的流水麵，現在在新北石碇就能玩，除了流水麵之外，還可以玩手工麵線DIY，是非常好玩的新北親子景點，離石碇千島湖也不遠，大家可以安排石碇一日遊 文章

野柳海洋世界

野柳海洋世界我對它的印象還一直停留在小時候，隔了大概有30年沒去了吧!!現在除了海洋劇場表演之外，還多了室內童樂趴值得來野柳海洋世界一日遊，可以在購票的時候預約跟海豚親親合照，還蠻特別的經驗，值得推薦的親子景點看文章 Klook預約

兒童新樂園

北部親子景點兒童新樂園重新開幕之後真的好好玩，如果身高不夠高不能玩遊樂設施，玩沙也很好玩。看文章



台北市立動物園

動物園真的是老少咸宜，每次去看貓熊和企鵝都覺得很療癒！而且學齡前免門票，是親子共遊的好地方！開放時間：9:00 – 17:00每週一休館，全票$60，學齡前免費

小朋友看動物看不膩，動物園真的是台北親子景點好去處

貓空纜車

木柵貓空現在已經是台北熱門景點，在貓空纜車還沒完成之前，是我們六年級生時常假日或是下班時來泡茶的地方，貓空泡茶可以吃飯、看夜景、泡茶聊天聊到半夜再回家的好地方，到台北旅遊推薦來台北貓空搭搭纜車，還可以順遊台北木柵動物園 文章

迪士尼主題列車

環島之星夢想號迪士尼主題列車終於搭到啦!!列車座位超大，供應餐點、還有KTV包廂、DIY活動，個人覺得超適合搭迪士尼主題列車環島，在火車上一直拍照、吃東西、到處玩，時間一下就過去了!絕對是長途旅遊的交通首選推薦!文章環島之星夢想號預約

五花八門生活百貨

五花八門生活百貨是一家位在新北汐止的百貨批發大賣場，這是一位我住在汐止的朋友推薦我們來逛的，它的地點非常的好，所以吸引不少台北市、新北市、外縣市民眾來此採買、批貨，主打的特色就是平價、CP值高、讓你用批發價就可以買文章

台北特色公園

新北大都會公園「熊猴森樂園」，總面積約4公頃，是全台最大共融堤坡特色滑梯樂園，園區有31座溜滑梯及100組遊具設施，開放以來吸引大批大小朋友遊玩，「熊猴森樂園」去年5月31日一開幕就造成熱潮，遊樂區相當大，我們這次選了一個假日的下午去，跟大家分享交通、停車資訊、設施攻略!看文章



華山大草原遊戲場有煙囪遊戲塔、沙坑、盪鞦韆、極限滑索，加上旁邊的大草原，可以直接在這邊放風一下午，保證耗盡小孩體力!看文章



新北市最新的立體共融式遊戲場就在板橋音樂公園，除了有好玩的溜滑梯、盪鞦韆之外，還有攀爬網、沙坑，是超好玩的共融式公園，音樂公園有一個超大的地下停車場，所以停車非常方便，很適合帶小孩去放風、玩沙的好地方!也是新北市板橋最新的親子景點看文章



板橋四維公園是板橋四維公園是2018年改建的台北特色公園，其實離我家騎車大概只需要5分鐘的距離，離新埔捷運站走路約10分鐘的距離，但一直沒機會帶孩子去玩，這裡最有特色的就是有一個巨獸攀爬遊戲場，還有大沙坑，是板橋非常好玩的特色公園，前幾天帶孩子去玩，光在這邊玩大沙坑就玩了好久。看文章



無料親子景點，可以玩沙、看看湖景，旁邊還有象園親子餐廳可先預訂，是一個玩沙、攀爬的好地方，而且旁邊的湖景超美，也很適合慢跑。

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新北市中和錦和運動公園其實在還沒改建成特色公園的時候就已經很好玩了，現在改建特色公園，有全台北最長的滾輪溜滑梯，有攀爬網、沙池、噴水池，真的非常好玩，只是假日人真的好多，溜滑梯都要排隊看文章

花博公園是非常適合遛小孩的地方，有溜滑梯、沙坑、攀爬網、鳥巢鞦韆等，佔地超廣，可以玩很久圓山花博公園是台北市絕佳的飛機觀看地點，還有人帶帳棚來圓山花博公園野餐，花博公園有玩沙的區域，就算大太陽也不用怕，因為有遮陽的設備，真的是台北很棒的親子景點

地址：北市台北市中山區玉門街1號（捷運圓山站）看文章



中和員山公園

中和員山公園最High的就是大滑梯和滑草區。長磨石子滑梯夠高、夠長、夠斜，高9.3公尺、長20公尺，連大人站上去都覺得有點抖，不過緩衝段是足夠的，比先前幾座新北的磨石子滑梯好很多。地址：新北市中和區員山路455巷在積穗派出所的後面山上

以下照片取自還我特色公園聯盟粉絲團

溜滑梯超長，孩子玩得過癮

台北市建成公園

公園裡面有三座不同高度的溜滑梯、單人和親子盪鞦韆和輪椅可使用的旋轉盤、2個敲打樂器，沿路有很多特色小店和新光三越百貨可逛。公園下方有停車場，路邊也有停車格，坐捷運的話中山站下車走5分鐘左右就到了。

以下照片取自還我特色公園聯盟粉絲團

信誼小太陽親子館占地超過125坪，館內設施包括森林體能區、扮家家區、小寶寶區、創意玩具區、小車趴趴走區等五大遊戲園地，強調用自然材質、創意遊戲、自主探索，帶領孩子打開五感和想像力，裡面的每一樣玩具都非常好玩，寓教於樂，很值得回訪，親子券 $ 250(1大1小)，每個場次2小時，入場要先預約喔!看文章

三峽滿月圓高度並不高，是很適合親子同遊的景點，假日通常也是人超滿滿的!台灣山林的步道是有分類跟分級的，如果想要知道自已適合什麼樣的山林步道，可以搜尋自然步道的網站，帶孩子一起健行。看文章



四獸山親山步道

四獸山親山步道是台北很熱門的親子景點，每次看到人家去象山爬山可以看到台北101的景色都好想衝，想要跟台北101合照，來這裡就對了，四獸山包括虎山、豹山、獅山、象山，這個步道還蠻好走的，可以帶孩子一起來，全程來回應該兩個小時左右可以走完 看文章

陽明山草山星巴克

星巴克草山門市對面就有停車場，但位置不多，假日要早點來，消費可折抵停車費，這邊最棒的就是還有戶外草原可以跑跑，非常值得帶孩子來走走!看文章

北投地熱谷

北投地熱谷我真的N久沒去了，距離我上一次去可能是我小時候耶!小時候北投地熱谷還可以煮溫泉蛋，後來發生燙傷及環境保護考量封閉。這次去北投春天酒店泡湯，泡完順便去地熱谷走走，雖然現在不能煮溫泉蛋，但地熱谷路口就有一間地熱谷老店，小林溫泉蛋，推薦可以直接來這邊買現成的，非常好吃，讓我意外發現一間北投美食!文章北投湯屋推薦



陽明山美國渡假村近年來經過整修之後變成非常熱門的陽明山IG打卡景點，飄散著濃濃的美國風情，凱莉餐廳 Cary’s Restaurant是這個區域中的其中一間餐廳而已，是很適合親子來用餐的餐廳，另外陽明山美軍渡假村也有提供住宿服務，讓我們在台灣也能真實體驗到美國鄉村生活。看文章



台北人很幸福，上陽明山就可以賞櫻、泡溫泉、採海芋、看夜景，所以每到假日，陽明山總是熱門景點，假日及花季都有交通管制，以前沒有小孩的時候，我最喜歡跟老公兩人騎車上山，擎天崗、文化後山夜景，是我們最常去的地方！這篇就來推薦我喜歡的陽明山美食和景點 看文章

想採草莓，來內湖就可以了，還可以在白石湖吊橋走走，超繽紛的草莓pizza，口感讓人驚艷。看文章



竹子湖春季都有不同的花，每年4月份是海芋季，來到這個地方被海芋圍繞，覺得相當浪漫，非常療癒的地方。看文章



很多人喜歡野餐的好地方，夏天還可以踏踏水，整個大草坪相當舒服，秋天最適合來這裡踏踏青。看文章



新北投車站

大台北想找滑草的地方，就來福德坑吧!一大片草坪，可以來來回回玩好幾次，而且免費喔!!看文章



每年都一定要去玩一下，淺淺的戲水池，非常超適合小小孩的戲水親子景點!也有沙池可以玩沙，非常好放電的地方。看文章



記得前年到土城承天寺賞螢，結果只看到少少的幾隻，翾姊對螢火蟲好像也沒留下特別的印象，這次教會團契決定趁著文山農場賞螢季，提前預約了純賞螢的導覽，孩子們看到滿滿的螢火蟲，而且了解了螢火蟲生態，可以說是收穫滿滿的親子之旅，文山農場平常還有露營區，是很棒的親子景點。看文章



中正紀念堂

2023年中正紀念堂櫻花最新花況來囉，Tiss是2023年2月9日去拍攝，已經開了將近八成囉!來到中正紀念堂，推薦可以順遊榕錦生活園區，中正紀念堂附近的美食也一併推薦給大家。文章

全台10大遊樂園攻略，包括兒童樂園、六福村、小人國、麗寶樂園、九族文化村、劍湖山世界、鈴鹿賽道樂園、義大世界、遠雄海洋公園、墾丁海生館等，教你買便宜門票，搭配親子飯店一起玩更好玩!看文章



宜蘭親子餐廳懶人包

10間宜蘭親子餐廳推薦

宜蘭親子餐廳推薦來囉!到宜蘭用餐，尤其是帶著小孩，都會希望餐廳不管在用餐環境或食物都適合孩子，推薦幾間Tiss親自拜訪過的宜蘭親子餐廳、宜蘭親子友善餐廳給大家宜蘭親子餐廳懶人包

親子景點推薦-桃園親子景點推薦

桃園超好玩親子景點，光餵食萌萌的笑笑羊、草泥馬就可以耗上一下午，還有超好拍的水晶教堂，真的是遛小孩的好地方。看文章





可以玩上一整天的埔心牧場，從小時候就來這裡玩到大，來這裡餵各種動物，到處跑跑跳跳的，也很開心，最近還多了水豚，超級療癒，值得去玩玩，想跟水豚互動，記得先預約喔!看文章



金格觀光工廠卡司蒂菈樂園是超好玩的桃園景點，整個樂園有好多好玩的設施，戶外大自然生態區玩電動遙控車、中午可以在咖啡廳用餐、超豐富的DIY活動，還有球池、套圈圈、扭扭車、電動車、F1賽車，一整天小孩玩到不想走耶!看文章



雄獅想像力製造所位在桃園龍潭，室外是一個生態區，可以觀察到許多小昆蟲，室內不用說了，除了有雄獅文具歷年的展示品，還有超好拍的3D場景、盡情揮灑的創意區，還可以預約DIY手作，可以透過KLOOK獨家販售的套票，直接在線上買門票+預約時間，非常方便。看文章

羊世界牧場

桃園有什麼好玩的親子農場？其實桃園真的有很多好玩的親子景點，其中桃園景點還特別多，住北部的朋友，假日來桃園農場玩真的還不錯，車程也不會太遠，羊世界牧場門票是100元，不能折抵消費，牧場內除了山羊以外還有水豚、兔子、羊駝、蠔豬、孔雀、天竺鼠，喜歡餵動物一定要來!看文章

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桃園最多人喜歡的親子景點，好停車又免費入場，還可以摘花，裡面有各種適合孩子玩的小玩具，搭個小火車、碰碰船，小孩就玩得超開心的 看文章





活力健康農場

活力健康農場位在桃園新屋，是非常適合帶小孩去玩的親子景點，裡面有各種動物像是羊、雞、兔子，還可以釣螯蝦，各種DIY活動像是客家搗麻糬、客家擂茶、洗愛玉、割稻仔飯等等，活動豐富看文章

有大草皮可以壤孩子跑跑跳跳，也有電動車可以玩，也有花可以採，也有小兔子可以餵，來這裡跑跑跳跳還不錯。看文章



大溪落羽松景點就位在月眉人工濕地公園，旁邊還有山豬湖生態親水園區，兩個景點可以順遊，而且都有停車場相當方便，只是假日人潮很多，建議平日來，可以拍到好照片 看文章

復興鄉景點還真的不少，而且山上空氣好，又剛好碰上櫻花季，到處走走、隨意拍照，都很漂亮，我們第一站來到全台最長懸索橋-溪口吊橋，去年經過5個月整修後，於2020年7月重新開放，可以雙向通行角板山與溪口部落，站在吊橋上看大漢溪谷美景。看文章



一個小小的景觀餐廳，如果孩子喜歡看火車可以來這裡，還有小動物可以餵喔，最主要是可以按高鐵，如果孩子喜歡看火車，可以來這裡。看文章



想騎自行車，來這裡一邊騎車一邊欣賞美景，還可以運動喔，非常適合自行車一日遊的好地方。看文章



很漂亮的地中海風美景，也很適合來遛遛孩子，風景優美，很棒的下午茶地點推薦。看文章





爬山看美景也是周休二日親子共遊的好活動，吸收芬多精，路線可以走蝙蝠洞、角板山、再到東眼山一日遊。看文章



2021恩愛農場最新花況來了!!想上山賞櫻，這篇一定要看，恩愛農場櫻花季都有實施交通管制，Tiss是2月16日上山，有一處盛開，其餘地方大概開兩成，滿開估計要2月底左右，另外這次還住了一間很棒的民宿叫做俠雲山莊，一併分享給大家，恩愛農場自己開車其實蠻累的，可以考慮kkday一日遊接送行程。看文章



想一探可口可樂的世界，來到這裡，可以看到所有周邊商品，回顧可口可樂的經典。看文章



義美產品品質有保障，來觀光工廠還有港式飲茶可以吃，也是遛小孩的好地方。看文章





夏天來巧克力共和國最棒了，就在室內做DIY活動，絕對不會中暑!(開放時間可關注粉絲團)看文章



暑假還有開放戲水池喔！

很可愛的森林學堂，也很適合孩子們來跑跑跳跳、打羽毛球，非常好玩的桃園親子景點。看文章





想要一起帶著孩子和毛小孩出遊，這裡最適合了!一大片草坪超適合跑跑跑。看文章



Tina廚房的餐點好吃，吃完還有大草皮可以跑跑，順道走路去大溪老街一日遊，有很多好吃、好玩的。看文章





景色很漂亮的富野農場，也可以來餵餵小動物，跟綿羊一起玩耍餐點也不錯喔!看文章





喜歡賞花一定要來這裡，滿滿的花賞心悅目，非常適合來走走、拍拍照。看文章





這裡也是可以帶毛小孩一起去的好地方，餐點也不錯，我們已經回訪好幾次了。文章一文章二

夢幻場景，孩子可以跑跳，媽媽可以好好拍個照當網美，餐點也不錯吃。看文章



有台版沙哈拉沙漠之稱的觀音草漯沙丘，是IG熱門打卡景點，但夏天去有點熱，記得防曬喔!!看文章



三芝其實一直是我很愛去的地方，假日只要想去海邊，我們就會往三芝跑，每次去都會把車停在淺水灣停車場附近，可以在淺水灣玩水、玩沙、不玩水的時候，我們就找個海景咖啡廳，喝喝飲料、看看海、看看夕陽也是放空的好去處，三芝其實美食不少，Tiss也把吃過的懶人包整理給大家看文章



這次分別帶我們家7歲的翾姐、2歲的小倩，參與兒童班、親子嬰兒游泳課程，參加完之後，小孩吵著要報名，我跟老公也對教學非常滿意!如果爸爸媽媽們還在幫孩子找學游泳的地方，伊藤萬游泳學校真的是第一選擇，值得推薦!看文章



俗話說：「讀萬卷書不如行萬里路」，這次要走2021新北閱讀節「三芝、石門、金山、萬里」的行程，比我要帶他們去海邊玩水、喝下午茶還開心，因為我們家孩子從小就是閱讀控，非常愛去圖書館。看文章



跟著2021新北閱讀節推出的10條旅讀新北一日遊小旅行路線，第二趟行程我來到瑞芳、平溪、汐止，透過《金色聚落-記金瓜石的榮枯》這本書，就能更了解黃金山城的過去，這一趟行程有種回到日據時代與台灣光復後的場景，而自己就像是電影中的主角一樣，但故事的內容因人而異，就等你來探索。看文章



旅讀新北，新北真得好好玩，這趟旅行我用漁港、歷史、茶香讀新北，貢寮玫瑰岩➔澳底漁港➔卯澳小吃➔東和戲院遺址➔雙溪渡船頭➔斯陋咖啡➔坪林茶葉博物館➔坪林石雕公園，走讀選書:陳列 陳建仲《地上歲月》、林寬裕 《藝享悠境-汐止、平溪、雙溪、貢寮》、鐘友聯《到坪林找茶趣》看文章



親子景點推薦-基隆親子景點

基隆親子景點推薦-正濱彩色街屋

基隆一日遊怎麼玩？基隆的IG熱門打卡景點，象鼻岩、正濱漁港彩色屋、深奧鐵道自行車，一次收集!看文章

基隆親子景點推薦-基隆潮境公園

基隆潮境公園有掃把場景，還有潮間帶可以認識生物，很棒!還有超好玩的鸚鵡螺溜滑梯。看文章



基隆親子景點推薦-基隆鎖管季

基隆四季都有不用的魚種，而7~8月正是釣白帶魚、鯖魚及竹莢魚為主的時段，非常是盒來基隆夜釣，即使是初學者都能滿載而歸！不但如此，今年也能特別搭配振興消費卷推出基隆嶼登島、黃昏夜釣體驗及船長私房料理等多元體驗內容套裝優惠，也可使用農遊券購買海鮮產品。看文章



台灣西北角海岸景色優美又有好吃的海鮮，我們今天就從金山萬里一直玩到「富基漁港」，西北角有觀光漁港、美麗的風景，每年到了秋天，台灣西北角海岸最有名的就是萬里蟹補撈的季節，今天我們來到這個金山員潭溪濕地木棧道，真的是超漂亮的地方，可以說是台灣西北角的海岸秘境。看文章



基隆親子景點推薦-猴硐貓村

如果小孩喜歡貓，一定要來這裡，到處都有貓，可以好好拍貓的好地方。看文章





很好玩的溜滑梯，孩子們來來回回玩不膩，下雨天也可以玩，不會淋雨喔!看文章





很漂亮的黃金瀑布場景，可以安排九份+黃金瀑布一日遊，九份老街超多美食，美景+美食一日遊好地方。看文章九份必吃美食





這是一個看view的好地方，吹吹海風特別舒服，是很少人知道的景點，但景色相當美。看文章





很漂亮的湖景，可以環湖一週踏踏青，而且離龜吼漁港很近，可以順便去吃萬里蟹。看文章龜吼漁港海鮮推薦





親子景點推薦-台北親子餐廳

如果要我推薦一間台北餐點最優質的親子餐廳，那絕對會是內湖MONEY JUMP媽咪講親子餐廳，用餐環境非常舒適，還有高科技互動牆，是一個好吃又好玩值得推薦的親子餐廳!最近疫情趨緩，政府已開放餐廳可以用餐，媽咪講配合政府規定都有實施取多防疫措施，如要去用餐請先線上預約文章線上預約點我



農人餐桌除了餐廳之外還有小太陽書房，一樓還有信誼親子館可以玩，其實離我們家蠻近的，我很喜歡這裡的環境，以後可以常來，不過農人餐桌很常客滿，記得要來吃要先預約。看文章線上預約點我



內湖象園的東西還蠻好吃的，對面就是碧湖公園，位置非常好，是我們很常回訪的親子餐廳。看文章



球池定期消毒、更換，還有沙池可以玩，餐點也越來越講究，是很適合聚餐的親子餐廳。

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親子景點推薦-新北親子餐廳

板橋貝兒絲樂園設施更新了，2020年2.0版更好玩!!場地超大，裝潢超美，小孩玩到不想走，有好玩的沙池、球池，還有滑索，是孩子放電的好地方，值得推薦的室內親子景點。看文章



新莊最好玩的親子餐廳就是這裡了，獨家打造的原木球池、城堡，超吸睛。看文章





在大安森林公園附近最新開幕的童遊精靈館，主打原木無毒玩具，各種玩具都很高檔，而且環境清潔做得很好，童遊精靈館雖然不大，但是有軟木地板，再加上提供輕食、寶寶粥，非常適合帶幼幼去玩 看文章





新北親子餐廳推薦-八里小島泰式料理

八里小島泰式料理是我每次去八里的首選，每次人家問我八里有推薦的美食餐廳嗎?我都推薦小島泰式料理，因為菜色好吃、座位舒服，整個走峇里島風，我個人超喜歡，而且還有沙坑，儼然就是間親子餐廳看文章

新北親子餐廳推薦-水灣餐廳Waterfront八里店

水灣餐廳Waterfront八里店是我第一次去就愛上的餐廳，跟淡水榕堤水灣餐廳是一個系列，濃濃的峇里島風，可以直接看水岸風光，再加上有包廂，非常適合聚餐，擇，我覺得水灣餐廳適合下午茶，小島泰式餐廳適合吃午餐或晚餐，分享給大家 看文章

親子景點推薦-新北親子景點

這個美景值得一來再來，真的很漂亮，現在還有自行車道也可以來個自行車一日遊，如果孩子會騎腳踏車，真的是親子共遊的好地方。 看文章



十分寮瀑布跟平溪放天燈可以排個一日遊行程，覺得晚上放天燈特別有意境，當天燈飄上去的時候，超級漂亮，可以來體驗一下。看文章



八里是我很喜歡的地方，這個小小的農場，什麼都有，可以餵小動物、玩溜滑梯，餐點也不錯。看文章





八里左岸除了騎腳踏車也是玩沙的好地方，時間夠多的話，還可以搭船到對岸的淡水一日遊，2019/11/12前還有沙雕可以欣賞喔!

看文章餐廳推薦





帶孩子一起來八里淨灘，淨灘後還可以騎自行車，順便到挖子尾自然保留區一起觀看一下生態、跟招潮蟹玩躲貓貓，覺得一整天下來，真的好玩又很有意義!

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三芝芝蘭公園海上觀景平台真的規畫得很漂亮，就在淺水灣旁邊，建議早點來把車子直接停在淺水灣停車場或是找有停車的餐廳，先訂位、用餐順便玩水，這樣比較不用找停車位!我們當天去天氣超好，直接走到橋下去玩水，記得帶個小帳棚來比較方便! 看文章

新北親子景點推薦-三芝留夏

三芝留夏咖啡是近期去過很喜歡的三芝海景咖啡廳，咖啡廳走出去就可以玩水、玩沙，真的非常方便，如果是夏天來應該超棒的，旁邊就是很熱門的三芝景點-三芝芝蘭公園，非常推薦來三芝的時候可以來這間咖啡廳看文章

老梅石槽大概在每年4月初會出現，可以跟三芝一起安排一日遊，老梅石槽景色非常特別，值得來看一看。看文章



女兒愛玩水，也愛動物，到三芝除了玩水還可以找草泥馬玩，草泥馬就在你旁邊走來走去，跟你一起用餐，整個被萌翻。看文章



三芝再過去一點還有白沙灣海水浴場，也是玩水的好地方，想要在北部找地方玩水，白沙灣是很好玩的海水浴場。看文章



淡水充滿古色古香的老屋，適合孩子們跑跑跳跳，餐點也非常好吃，還有相當講究的咖啡。看文章



紫藤花開花的季節也很短，大概從3月底到4月中，想賞花要把握開花季，帶孩子來紫藤樹下野餐也是幸福滿滿。看文章



福隆海水浴場每年都有沙雕季，可以趁沙雕季的時候來玩水+參觀，搭火車就可以到，相當方便。看文章

2020年福隆沙雕季：5月30日至9月30日，為期四個月，每日開放參觀時間：週一~週日08：00AM~06：00PM(最後入場時間05：30PM)





夏天來這走走最舒服，還可以吸收許多芬多精，事非常幽靜的地方，也沒有過度開放，保留原始又清澈的感覺。看文章



親子景點推薦-新竹親子景點

新竹大魯閣湳雅廣場體驗才知道裡面根本就是親子樂園，可以玩的東西實在太多，當天我們早上11點就到新竹大魯閣，一直玩到下午6點才離開，遊戲愛樂園、新天鵝堡桌遊概念館玩桌遊、銀河戰艦玩超高的急速溜滑梯、大魯閣棒壘場打棒球、孩子們玩了一天非常過癮，直說下次還要來!看文章



竹市立動物園，創源於民國25年，為全臺現存最老的動物園。位於新竹市東區，坐落新竹公園內，面積約2.7公頃。除了為每年超過40萬的入園遊客提供社會生態教育之外，本身也是大新竹地區大小朋友們重要的共同記憶所在，是市民們最喜愛的休閒空間。新竹動物園自2017年5月29日開始休園進行「新竹動物園再生計畫」，打造友善動物的棲地式動物園，2019年12月28日重新開園，2020年成為新竹熱門親子景點之一，門口的森林食堂感覺是很漂亮的餐廳，其實當天好熱，看到餐廳立馬想進去!看文章



小人國夏天還有水上樂園可以玩，參觀之外也可以玩上一整天，還有室內樂園可以玩。看文章



六福村除了看動物之外，各項表演、遊樂設施也好玩，也可以在六福莊住一晚喔，事非常好玩的兩天一夜親子行程。看文章

統一馬武督不只適合住宿，一日遊也好玩，飯店設計許多活動，也有泳池、兒童遊樂區，而且飯店內的自助餐也很好吃！

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這裡賣的仙草膠質丁是全台唯一不使用澱粉、不用勾芡、手工製作的仙草凍，吃起來跟一般的仙草口感真的不一樣，也覺得特別天然、健康，這裡還有仙草凍DIY教學，是一個蠻值得拜訪的景點。看文章





夏天很喜歡去山上人家，天氣涼爽舒服，只是小路要會車不容易，開車技術要好一點!看文章



新竹親子景點推薦-新月沙灣

新竹可以玩水的好地方，新竹難得有這樣的沙灘，是一個可以帶孩子來玩沙、玩水的好地方。看文章





每年12月底是金谷農場最漂亮的時候，來這看落羽松和餵魚，買些盆栽很不錯，還有小火車可以玩。看文章





園區內還有超好玩的小火車，小小孩坐的很開心



2018.3.4二訪記錄

親子景點推薦-苗栗親子景點

尚順育樂天地適合小學以上的孩子，一張票可以玩一整天，而且設施全部在室內，不怕下雨天!文章



飛牛牧場可以住一晚，跟各種動物互動非常有趣，由其實看鴨鴨遊行、擠牛奶都很好玩。看文章



除了超級好拍的場景之外，還有全東南亞最長的溜滑梯，超級刺激，離南庄老街很近，有得吃有得玩的好地方，也可以來蘑菇屋住一晚喔。看文章



苗栗親子景點推薦-國際草莓園

國際草莓園位在苗栗大湖，是許多人推薦的苗栗景點，適逢草莓季，這次來到國際草莓園有滿滿的收穫，採了兩大籃草莓回家，推薦來苗栗一日遊，這邊是很適合親子同遊的景點，還可以順遊吃對面的七里香甕窯雞、附近的。遊記

苗栗親子景點推薦-苗栗石湯溫泉

苗栗石湯溫泉是苗栗非常熱門的景點，適逢草莓季，我們來到苗栗大湖國際草莓園採草莓，石湯溫泉跟國際草莓園車程不到10分鐘，兩個景點很適合安排在一起，石湯溫泉有露天溫泉、家庭湯屋，入場門票大人是$250，兒童是$150，不限時泡湯，不只能泡溫泉，還有SPA池、沙池文章

飛牛牧場可以住一晚，跟各種動物互動非常有趣，由其實看鴨鴨遊行、擠牛奶都很好玩。看文章





這個景點非常適合炎熱的夏天，而且入場免費喔，裡面場地很大、很舒服，是苗栗很值得推薦的親子景點。看文章





苗栗親子景點推薦-天空之城

苗栗天空之城被喻為最靠近天空的天空之城，位於苗栗的山上相信不少人造訪過了，也是苗栗熱門景點，這次帶著我們家Nike還有周遭的親朋好友的孩子們同遊替我們家Nike和孩子們拍了好多寫真啊！！很適合苗栗一日遊走走的好地方

想安排一趟苗粟一日遊行程其實很簡單，推薦幾個熱門景點給大家，往山邊走大多是客家人生活的聚落，明德水庫在頭屋比較靠山邊，客家圓樓則在後龍鎮比較靠海邊、功維敘隧道則在苗粟市區，三個點的距離都不算太遠，差不多都在20分鐘以內能到達的地點。文章

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