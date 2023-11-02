大阪臨空城Outlet是大阪必逛必買之地!!尤其是想逛的GAP、LC鍋、SKechers、三麗鷗Outlet這裡都有得逛，不管要去大阪或京都，都可以先來臨空城oulet逛，緊鄰臨空城outle旁邊的SEACLE購物中心也很好逛，裡面還有我喜歡的西松屋，西松屋賣很多嬰兒用品、童裝，都很便宜，也會跟大家分享臨空城Outlets必買的品牌，以及臨空城outlet交通方式、臨空城outlet美食、臨空城outlet行李寄放。臨空城中文官網seacle官網完整品牌導覽點我

章節目錄 Toggle

大阪必買

大阪必買藥妝必買懶人包

大阪住宿推薦

臨空城outlet交通

建議從關西到臨空城可以直接搭乘南海電鐵，如果打算在大阪市區停留，就直接買ICOCA，如果隔天有要去神戶或是奈良、京都，也可以考慮買、，大阪來到關西第一個要購買的就是ICOCA交通卡，沒有它去哪都不方便， 交通方式官網說明

在「關西機場第一航廈入境處旅遊資訊中心 (Kansai Tourist Information Center)」輕鬆領取後使用！

ICOCA 交通卡內含 1500 日幣儲值金額和 500 日幣押金，用完 1500 日幣請自行加值

左邊是JR線，右邊是南海線，可根據你們的住宿地點決定要買哪一線的車票，我們因為飯店離南海線比較近，所以，就都買南海線，如果你的飯店離JR線比較近，記得買JR線 紅色是南海線 臨空城outlet行李寄放 搭乘南海線到了臨空城，可以先把行李寄在車站，車站很多行李櫃可以寄，出站之後，是一座天橋，不需下橋，往右邊一直走朝摩天輪方向走過去，走到底左轉，首先會先進入SEACLE購物中心，這個購物中心裡面也賣很多東西，吃的、玩的、買的通通有! 臨空城附近住宿推薦 臨空城住宿推薦-關西日航飯店 關西日航飯店就是關西機場一出關就到的飯店，超級方便，所以也是最多人推薦的關西機場住宿飯店。也不用擔心找不到吃的，這裡2樓就有24小時營業的LAWSON超商、BURGER KING及松屋，覓食超方便!!如果第一站或最後一站安排臨空城，就先把行李寄放在這邊，搭一站地鐵去臨空城，再搭回來拿行李或住一晚，相當推薦!!住宿文 臨空城住宿推薦-泉佐野旅籠旅館 鄰近大阪臨空城的泉佐野旅籠旅館出了機楊只需搭火車一個站就能到達，下了車之後走路只需7分鐘左右就能到Hatago INN。泉佐野旅籠旅館是2018年九月左右才開幕的新飯店，地點非常方便!住宿文 2023臨空城outlet必買 2023年10月再訪臨空城outlet，這次主要以臨空城精品為目標，臨空城有coach、Burberry、kate spade、Tory Burch、Fendi、Michael Kors、LONGCHAMP大阪必買精品最多人推薦的是LV、Burberry、Chanel，Tiss這次在臨空城買了Kate Spade、Burberry，價差最大的就是Burberry 臨空城品牌導覽 我買這顆Burberry長夾退完稅只要$8000元台幣 這顆Burberry羊皮三折短夾，也只要台幣一萬左右，真的便宜很多 Kate Spade的新款包包+外套，折合台幣五千出頭，真的超好買 臨空城-SEACLE購物中心 從天橋會直接進入SEACLE購物中心的二樓，我們一進來就看到西松屋，但時間不多，只能先往臨空城Rinku Premium Outlets走過去，也可以把行李寄在SEACLE購物中心的一樓置物櫃，大概500日幣，從二樓的地方進來後，看到左邊第一個樓梯下樓，就可以看到置物櫃，置物完畢，可以繼續上二樓往Outlet走，或者也可以寄在臨空城Rinku Premium Outlets一樓的置物櫃，一樣都是500日幣!如果有空的話也可以順便逛逛這個購物中心，有哪些專櫃可以逛，請參考館內指南西松屋旁邊樓梯，下到一樓可以寄放行李，我們的行李就先寄放在這，大型行李要500日幣 逛街文

GU服飾這裡也有

這次經過SEACLE購物中心，在GU旁邊的小商店就先買了兩個Legato Largo包包，這個很輕又防潑水，超好揹的，兩個合台幣約$2000

這裏面包包款式超多，還有很多美腿包

大阪臨空城Outlets營業時間

穿過這個購物中心，走在天橋上，就可以看到臨空城Rinku Premium Outlets，臨空城outlet營業時間3～11月 10:00～20:00， 12～2月 10:00～19:00 、休息日： 每年1次2月份的第3個星期四

SEACLE購物中心美食推薦

SEACLE購物中心裡面應有盡有，可以在這裡解決三餐，裡面有小小的超市，還有很多日本品牌女裝都很好逛 點我看全文

臨空城車站附近這一家 SUPERCENTER TRIAL 24小時超市，再晚都不用但心餓肚子，喜歡逛日本超市的人絕對不能錯過這個重要的行程，日本梅酒、清酒、日本水蜜桃吃到賺到。 點我看全文

大阪臨空城品牌導覽

臨空城有許多很好買的品牌包括，精品品牌有Coach、Chloe、Berberry、Bottega Veneta、Burberry、Celine、Coach、Kate Spade New York Kids、Longchamp、Marc Jacobs、Michael Kors、Prada/Miu Miu，運動品牌有NIKE、Addidas、Puma、New balance、UA等，完整品牌導覽點我

臨空城品牌地圖1樓

臨空城品牌地圖2樓

大阪臨空城必買

Tiss每次去買的東西包括GAP 、LC鍋、SKechers、三麗鷗、愛迪達、UA等

在臨空城又買了好多戰利品，這次主要還是在GAP買了很多嬰兒服，skechers買了四雙鞋，小孩的平均一雙台幣$800，大人的平均一雙台幣$1500，LC則買了烤盤，一個大概台幣$300

一看到GAP Outlet就直接衝進去逛了，其實，最好先到一樓的Information中心出示護照，將提供比25％～65%的折扣價更加實惠的優惠券

GAP OUTLET

GAP的話，我覺得童裝比大人的好買，我買超多童裝的，2018再訪還是覺得超好買的，因為二寶即將出生，買了很多嬰兒服

超多SALE

小童外套也是我每次必買

實穿的外套和衛衣及T恤，我掃了很多件

GAP的logo服必買

真的很便宜

像這種外套打折下來一件差不多$500，真的很划算啊!!

baby的也超好買!

一樓就是大人的款式，但我一件都沒買，老公有買到幾件，女生的款式就真的比較普通了點，記得使用優惠券，結帳可再享95折

我是LOGO控，全部幾乎都買有LOGO的上衣，哈!

愛迪達Outlet

二樓GAP旁邊就是愛迪達Outlet，也是超好買，2018再訪買了帽子和小童外套，外套大概台幣800左右

尤其買到這雙親子鞋超滿意的!

一雙2100日幣，台幣約$560

又輕又好穿，推薦必買!

LC鍋Outlet

上次老哥來已經幫我扛了兩個鍋回去，其實我不缺鍋，這次想買盤子，還有幫朋友買一個烤盤

2018.10.1三訪，買了小烤盤

上次我哥幫我買的就是這種大烤盤，我覺得非常好用，特價10000日幣，台幣約$2670

有顏色的烤盤都比較小

像這種25cm烤盤$12600日幣，台幣約$3364

鍋子真的超多的，但是沒有愛心鍋

盤子的話，小花盤也只有淺盤，沒有深盤

只有這種盤子有大一點的，其他都是小盤

還有碗也很好買

這個置物櫃超想要的

鍋子看起來感覺也很不錯，想買的買不完

水壺看起來也是造型十足

最好是挑選有折扣的或特惠組，這樣比較划算，可是貨不多，這次去也沒看到什麼特惠組

淺鍋也好想買，是說出門前我娘特地交代，不准我再買鍋回去，她說房子又不是自己的，到時候搬家又損壞，我想想也是有道理，有個圓鍋我已滿足!

上次老哥幫我買的這些，全部加起來合台幣$12235

➤開箱文請看：施慕芙橄欖油推薦＋LC鍋開箱文，COSTCO牛小排、無骨雞腿排、油醋沙拉食譜

這次很收斂，只買了兩個盤子還有一個鍋鏟鍋鏟$2450日幣，台幣約$654盤子$1750日幣，台幣約$467我想要的小花深盤沒買到，心心念念啊~~~

Skechers Outlet

outlet價之外，還加上第二雙七折，我覺得小孩子的鞋超級划算，平均一雙才台幣$800，大人一雙約$1500台幣

三麗鷗Outlet

女兒愛三麗鷗，這邊的三麗鷗Outlet也挺好買的

鉛筆盒超便宜

泳裝款式很多，超好買

Samsonite outlet

這次出發前剛好想添購一個行李箱，最後決定直接在臨空城的Samsonite outlet買一個29吋的行李箱，直接就裝戰利品回去，這個合台幣約$9800，我覺得蠻划算的

還有好多店沒空逛啊!!

日本童裝mikihouse在很多outlet都有，有時候可以挖到寶

也有coach的outlet

臨空城美食推薦

Eggs ‘n Things Coffee

臨空城outlets裡面有Eggs ‘n Things Coffee，喜歡吃鬆餅的可以順便收起來 食記參考

一風堂

日本一風堂拉麵我也超級喜歡，逛街順便吃拉麵也是好選擇 食記參考

我們下飛機後直接去逛，也差不多從五點左右逛到八點，都打烊了才走，然後還發生了意外的插曲，就是老公錢包掉了，還好被人撿到送到服務台，還被廣播台灣旅客邱X翔，請到服務台，才第一站，差點旅費都掉光光，只能說我們遇到好人!深深覺得這臨空城Rinku Premium Outlets再加上SEACLE購物中心可以安排一整天啊!!下次可能會多安排一天，這裡好好逛!

地址&營業時間 大阪府泉佐野市Rinku往來南3－28 10:00～20:00 休息日： 每年1次 2 月份的 第3個星期四 ※因實際情況發生變更時，恕不另行通知。

推薦閱讀

SEACLE購物中心｜有美食有超市｜遛小孩的好地方｜大阪必買

大阪臨空城24小時大型免稅超市｜TRIAL SUPERCENTER｜日本酒、日本水果、日本炸物就是我在日本的第一餐

關西機場飯店推薦｜超新飯店地點優｜晚班機推薦必住｜泉佐野旅籠旅館｜近臨空城

▼日本旅遊必備▼

、、日本機票促銷全攻略 、TOCOO!日本最大租車網預約優惠

▼京阪神必買旅遊票券▼

、、、 、、、、、、、

▼自由行推薦▼

、大阪機加酒清倉優惠$13999

▼訂房推薦▼





AsiaYo優質大阪民宿線上訂房優惠

☛高評價 22 PIECES ||住宿文

☛人氣王 FPHOTEL難波南 |

☛高CP值 心齋橋道頓堀 | |住宿文

☛近機場 泉佐野旅籠旅館 | |住宿文

☛大浴池 大阪Dormy Inn||住宿文 ▼旅遊工具▼



Tiss日本旅遊社團 ▼京阪神必讀懶人包▼

➤100個京阪神景點美食懶人包

➤

➤心齋橋必吃美食懶人包

➤

➤20個京都必遊景點

➤20個京都必吃美食懶人包

京阪自由行攻略

100個景點、美食、住宿推薦

大阪必買懶人包

日本大阪必買藥妝清單

大阪必吃美食懶人包

大阪心齋橋美食推薦懶人包

大阪住宿懶人包

京都住宿推薦懶人包

京都美食推薦

20個京都必遊景點懶人包

東京自由行行程覽

日本東京自助旅行-行程、美食、住宿飯店總整理懶人包

沖繩自駕行程總覽

沖繩自由行｜自駕行程規劃

九州自駕行程總覽

九州賞櫻自駕行程｜自由行景點、美食、租車、住宿飯店攻略