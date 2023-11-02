深坑老街

營業時間: 09:00~21:00 (週一~週日 ，每間餐廳各有不同)

地址: 新北市深坑區深坑街

假日去深坑老街，品嚐美味美食，漫步在古色古香的老街，相當有fu又愜意

深坑老街最著名的就是各種豆腐料理，由於深坑當地水質清澈純淨，豆腐經過特殊鹽滷製法(非石膏)，和木炭燃燒後所散發的炭燒香，口感細緻柔嫩，滋味充滿豆香及富有清新的甘甜氣息

當地的碳烤臭豆腐、紅燒豆腐、豆腐羹、豆腐冰淇淋、炭燒豆腐霜淇淋，應有盡有，廣受大家喜愛，挑個假期跟家人去"豆腐之鄉"深坑，品味美味豆腐後，再步行至古蹟黃氏永安居、炮仔崙瀑布、石媽祖登山步道，計畫美好的悠閒一日遊，也是不錯的提議喔

原文網址: 【深坑老街一日遊】深坑美食必吃推薦/碳烤臭豆腐、紅燒豆腐、豆腐羹、豆腐冰淇淋/漫步在古色古香的老街超有fu/附近景點一日遊推薦

深坑名稱因地理位置四面環山，形似"坑底"而得名，過去是台北往返宜蘭的必經之路，再加上附近地區茶葉與染料以此為集散地，成為今日深坑老街的由來，老街入口有一顆大茄冬樹地標，相當引人注目

深坑老街全長約300公尺，整條街的街貌，以前是草屋的設置，後因火災重建後，改為瓦屋

紅磚的牆面、傳統的亭仔腳、復古的木板門、地面是磨石花磚，整條街充滿古色古香的復古氣氛，漫步老街，一邊品嚐美食，相當懷舊又愜意

深坑大樹下豆腐三吃

地址: 新北市深坑區里深坑街163號

電話: 02-2662-5688

營業時間: 10:30~20:00 (週三 公休)

*深坑在地名店40年的老味道，用十餘種中藥材熬製成的獨門麻辣湯滷製的麻辣臭豆腐必吃

紹惟七里香

地址: 新北市深坑區里深坑街162號

營業時間: 10:00~19:00

深坑徐家黑豬肉香腸

地址: 新北市深坑區里深坑街162號

*純黑豬肉香腸，充滿炭烤香氣，咀嚼中透出醇香的肉質

深坑故鄉的口味(故鄉焗烤麻辣臭豆腐)

地址: 新北市深坑區深坑街146號

電話: 02-2662-9501

營業時間: 10:00~20:00 (週一 公休)

*最推焗烤麻辣臭豆腐，下面是滿滿的麻辣臭豆腐，上面覆蓋濃郁又鹹香的起司，焗烤香氣十足

古早厝 豆腐 人文美食

地址: 新北市深坑區深坑街138號

電話: 02-2662-2534

營業時間: 11:00~20:00

*這是深坑評價蠻高的餐廳，店門外有一排相當飄香的閹雞，黃澄澄的色澤相當誘人

麻辣鴨血臭豆腐、清蒸豆腐、閹雞是很熱門的餐點

春風雜貨店

地址: 新北市深坑區深坑街87號

營業時間:

週一~週五 10:30~19:00

週六、週日 09:00~21:00

猶如早期的柑仔店，裡面有各式各樣的懷舊小零食，相當令人懷念，彷彿回到小時候的時光

店內的環境設置，也彷彿進入時光隧道，充滿兒時的回憶，門前的復古裝置也可以打卡一波喔

郭金山花生糖

地址: 新北市深坑區深坑街92號

電話: 02-2662-1308

營業時間: 09:00~20:00

熱銷產品~杏仁酥、花生酥、芝麻酥都很大推

保留古早味的口感，酥脆好吃，送禮自用都合適

廟口石板臭豆腐

地址: 新北市深坑區里深坑街135號

電話: 0919-290-980

營業時間:

週一~週五 10:15~19:00

週六、週日 09:30~20:00

(週四 公休)

充滿燒烤的香氣，帶有濃郁的醬香滋味，配上烤臭豆腐，喜歡重口味的朋友，絕對不要錯過

集順廟

地址: 新北市深坑區深坑街135號

時間: 06:00~21:00

深坑集順廟，又稱雙忠廟、尪公廟等。主祀雙忠，清宣宗道光十八年建廟，現是深坑老街居民的信仰中心，每逢迎神，家家戶戶依照人數，捐獻檀越丁口錢，香火鼎盛

嘉義閣

地址: 新北市深坑區深坑街58號

電話: 02-2662-3888

營業時間: 10:30~20:00 (週三公休)

我們點了麻辣臭豆腐$80、炒劍筍$180、炒青菜$100、炸卜肉$250

深坑的豆腐實在好細嫩好吃，麻辣臭豆腐裡面有嫩口的鴨血，整鍋份量十足，才$80，下飯很適合

店內餐點都是下飯神器，炒菜都充滿鑊氣，相當美味大推，炸卜肉超大份，外皮酥脆，內層肉質醇香，真的很滿意

老街頭碳燒豆腐霜淇淋

地址: 新北市深坑區深坑街51號

電話: 0911-284-146

營業時間: 11:00~21:00

標榜全國唯一的豆腐霜淇淋，採用深坑傳統白豆腐製成，充滿天然豆香，滋味濃郁柚香醇，還散發出微微的炭燒味，甜度剛好不會甜膩，清爽無負擔

深坑 大胖子豆腐冰淇淋

地址: 新北市深坑區深坑街62號

電話: 02-2662-1111

營業時間: 09:00~20:00

在深坑老街，唯一一家有冰淇淋工廠的店家，許多店家都跟他們批發再零售

口味多種，價格相當超值，有黑豆腐冰淇淋、原味、芝麻、芋頭、草莓、芋頭

口感綿密，清爽好吃，黑豆腐冰淇淋充滿豆腐的豆香，相當不錯喔

杜家 草仔粿

地址: 北深路二段86巷深坑區新北市222

電話: 02-2664-2367

營業時間: 10:00~19:00

杜家傳統米食位於深坑老街上，主要是販售各種傳統的粿，其中紅龜粿和草仔粿，相當大推，由於是用傳統米食作法，沒有過多的填加物，所以吃起來口感很不錯，是好吃的小點心

深坑老店 阿珠芋圓

地址: 新北市深坑區深坑街134號

電話: 0933-473-689

營業時間: 08:00~21:30

深坑必吃的超人氣老店!!!

推薦由地瓜、芋頭、紅豆、綠豆配成的四色圓，價位皆是銅板價，芋圓軟Q好吃，搭配清甜的糖水，好清爽美味

妙齋舖

地址: 新北市深坑區深坑街101號

電話: 0911-355-019

營業時間:

週一~週五 09:00~18:00

週六、週日 09:00~20:00

深坑老街妙齋舖 販售手工蛋捲、海苔御餅、麻荖、薑母糖、黑芝麻醬、黑芝麻軟糖，送禮自用都適合

頂街現烤串燒臭豆腐

地址: 新北市深坑區深坑街41號

電話: 02-2662-6933

營業時間: 11:00~19:00 (週二 公休)

老闆以獨特醬料塗在對切臭豆腐上，將臭豆腐烤到外酥內嫩，中間夾著各種不同的配菜，可以選擇，台式泡菜、辣味高麗菜、客家酸菜、小黃瓜、任選兩種 ，口味還不錯

光復樓 美食 (古早厝二店)

地址: 新北市深坑區深坑街137號

電話: 02-2664-8889

營業時間:

週一~週五 10:00~19:30

週六、週日 10:00~20:00

清蒸臭豆腐、酥炸臭豆腐推薦

還有販售古早味的點心: 手工薑糖、手工糖蔥，相當懷舊的小零食

深坑木財藝術

地址: 新北市深坑區深坑街16號

電話: 0973-772-230

營業時間: 11:00~19:00 (週五 公休)

德福素食店

地址: 新北市深坑區里深坑街153號

電話: 0930-011-788

民國79年設立，飄香三十多年的純素食臭豆腐美食，吃素的也可以品嚐美食

大樹下串燒臭豆腐

地址: 新北市深坑區

電話: 0933-748-996

營業時間: 10:00~18:00

店家生意非常好，總是大排長龍，而且有健康素/全素食，一串$55，買10送一喔

另外還很推的是 金大鼎串烤香豆腐 、 芭樂嬌烤雞屁股 、 北一綠豆沙牛奶 ，都相當大推喔

挑個悠閒的假期，來這裡享受半日遊或一日遊，既舒心又愉快，全家人、三五好友或情侶一起來都相當適合喔

逛完深坑老街後，還能去哪玩？深坑老街附近景點還有三個，可以規劃成一日遊

黃氏永安居 (三級古蹟)、炮子崙瀑布 (天然的景觀瀑布)、福德坑環保復育公園 (提供免費滑草場，親子同遊最適合)

深坑一日遊程建議

路線1: 炮子崙步道

深坑大樹下 炮子崙瀑布 茶山古道巡禮(林家草厝) 深坑老街巡禮

路線2: 石媽祖步道

深坑大樹下 石媽祖登山步道 手做豆腐DIY 深坑老街巡禮

路線3: 土庫岳步道

深坑大樹下 土庫岳步道(望高寮、小百岳) 土庫樂活廣場暨遊戲場 深坑老街巡禮

交通方式:

1. 台北捷運藍線：從「市政府站」出口3前，出發→搭乘 912 ，約需20分鐘抵達

2. 台北捷運黃線：從「古亭站」出發，至古亭展覽館前的站牌→搭乘 949，約需40分鐘抵達

3. 台北捷運綠線：從「七張站」1號出口，正對面站牌( 捷運七張站（新店區公所） )出發→搭乘 819，約需30分鐘抵達

4.從「北門站」出發→搭乘 660

若你住在綠線的中段 ( ex.北門、西門、中正紀念堂、台電大樓、公館、萬隆⋯⋯等捷運站)，可搭乘 660 號公車，擔心沒有座位也可先行搭車至捷運北門站，至 1 號出口旁的公車站牌－－捷運北門站搭車往深坑老街。

5.從「景美站」出發→搭乘 666

若你鄰近景美地區，可以至景美捷運站 2 號出口對面，景行公園前的公車站牌－－景美國中搭乘 660 或666 號公車，只需不到 30 分鐘即可抵達深坑老街

6. 台北捷運棕線：從「木柵站」出發→搭乘 795

若你住在捷運棕線附近或是文山區，可以考慮從捷運木柵站下，至木柵路四段上轉搭乘台灣好行 795 號公車，不到 20 分鐘即可抵達深坑老街

停車位:

A. 新北市深坑區公有立體停車場

地址：新北市深坑區北深路 2 段 192 號

收費：30 元 / h

營業時間：24 hr

注意事項：車輛限高 155 cm

B. 深坑老街口

地址：新北市深坑區中正橋

收費區間：50-80 元 / 次

營業時間：基本上都 24 hr，部分從 10:00-21:00

C. 深坑老街尾端

地址：新北市深坑區平埔街 37 號

收費區間：20-40 / h

營業時間：24 hr