金山萬里溫泉湯屋推薦這家大埔硫磺溫泉商旅，位置剛好在萬里與金山區交界處，很適合安排金山萬里一日遊，中間就來萬里溫泉休息泡湯放鬆一下，24小時溫泉湯屋50分鐘1人只要150元，想找便宜溫泉湯屋的朋友，不妨可以考慮大埔硫磺溫泉商旅

內容目錄

大埔硫磺溫泉商旅在哪裡

大埔硫磺溫泉商旅地址就在新北萬里區加投路205之5號，開車來到這裡門口有免費停車位可以停車，前面如果停滿的話，後面也有停車位，搭公車可以在國光客運台北車站，搭乘1815公車，在加投里下車，走路約1分鐘就能抵達

大埔硫磺溫泉商旅大廳

走進大埔硫磺溫泉商旅可以看到大廳挑高採光很棒，旁邊備有茶水、咖啡，還有沙發可以休息，還沒泡湯我就已經想坐在沙發休息了

提供咖啡茶水，泡完湯可以來這裡休息，補充一下水分

大廳這裡也有電腦可以讓客人使用，還想放鬆也有投幣式按摩椅

大埔硫磺溫泉商旅周邊景點

大埔硫磺溫泉商旅周邊景點有野柳地質公園、金山財神廟、大武崙情人海灘、外木山濱海風景區、大武崙砲台等知名景點，開車去金山老街走走也不遠

大埔硫磺溫泉商旅房型價格

大埔硫磺溫泉商旅有湯屋住宿，可以點優惠連結參考房型，如果不趕時間的話，安排個兩天一夜也不錯，而樹小編是選擇純泡湯溫泉湯屋，雙人溫泉湯屋50分鐘只要300元，等於1人只要150元，泡湯休息非常划算

大埔硫磺溫泉商旅24小時湯屋

24小時溫泉湯屋就在後面停車場旁，開車來大廳前面停滿可以停在後面，就能看到整排雙人湯屋，因為安全問題所以湯屋限兩人使用

可以看到大埔硫磺溫泉商旅溫泉湯屋雖然不大，但是就以單純泡溫泉休息來說，花少少的錢泡泡溫泉已經很足夠，溫泉池我覺得兩個人泡也剛剛好，兩邊都有石階座位可以坐

溫泉池的水管共有兩個開關，出水口只有一個，可以自行調配水溫，重點水力夠強，所以滿水不用等太久

沒多久時間打開水龍頭，很快就可以到達滿水位，大埔硫磺溫泉商旅的溫泉水源是來自萬里加投的泉源頭，屬於弱酸性硫磺泉，俗稱白磺泉，含有豐富的礦物質，包含硫磺、硫酸鈣、酸性硫化氫等等

大埔硫磺溫泉商旅湯屋內有小置物櫃可以放衣物，另外裡面也有廁所可以使用

來泡溫泉記得要自行帶毛巾，可以擦乾身體以及頭髮，走出外面有提供吹風機

想找平價溫泉湯屋休息泡湯，不妨可以參考一下大埔硫磺溫泉商旅，來泡個溫泉放鬆舒緩心情很棒，其實在萬里也有不少免費大眾池可以泡，如果沒差也可以選擇大眾池裸湯，在大埔硫磺溫泉商旅的旁邊就有公共大眾池裸湯

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阿樹(樹小編)經歷相關資訊

Darren蘋果樹(阿樹いっき)

經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群

主題：國內外旅遊、美食、宗教廟宇文化、便利商店超商超市、生活資訊

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店家/景點資訊

店家名稱：大埔硫磺溫泉商旅

所在地址：臺灣新北市萬里區加投路205之5號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：02-2498-6333 Google即時導航





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