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大埔硫磺溫泉商旅|萬里溫泉湯屋/便宜平價近金山溫泉湯屋(價格)

2023-11-08 10:40:06 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌 人氣：143
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窩客好文

Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

發表篇數：698篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：新北市 > 萬里區

造訪商家：大埔硫磺溫泉商務旅館 (新北市旅館302號)
phone02-2498-6333
place新北市萬里區萬里加投205-5號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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金山萬里溫泉湯屋推薦這家大埔硫磺溫泉商旅，位置剛好在萬里與金山區交界處，很適合安排金山萬里一日遊，中間就來萬里溫泉休息泡湯放鬆一下，24小時溫泉湯屋50分鐘1人只要150元，想找便宜溫泉湯屋的朋友，不妨可以考慮大埔硫磺溫泉商旅

內容目錄

大埔硫磺溫泉商旅在哪裡

大埔硫磺溫泉商旅地址就在新北萬里區加投路205之5號開車來到這裡門口有免費停車位可以停車前面如果停滿的話後面也有停車位，搭公車可以在國光客運台北車站，搭乘1815公車，在加投里下車，走路約1分鐘就能抵達

大埔硫磺溫泉商旅大廳

走進大埔硫磺溫泉商旅可以看到大廳挑高採光很棒旁邊備有茶水、咖啡，還有沙發可以休息，還沒泡湯我就已經想坐在沙發休息了

提供咖啡茶水泡完湯可以來這裡休息補充一下水分

大廳這裡也有電腦可以讓客人使用還想放鬆也有投幣式按摩椅

大埔硫磺溫泉商旅周邊景點

大埔硫磺溫泉商旅周邊景點有野柳地質公園、金山財神廟、大武崙情人海灘、外木山濱海風景區、大武崙砲台等知名景點開車去金山老街走走也不遠

大埔硫磺溫泉商旅房型價格

大埔硫磺溫泉商旅有湯屋住宿可以點優惠連結參考房型，如果不趕時間的話，安排個兩天一夜也不錯，而樹小編是選擇純泡湯溫泉湯屋，雙人溫泉湯屋50分鐘只要300元，等於1人只要150元，泡湯休息非常划算

大埔硫磺溫泉商旅24小時湯屋

24小時溫泉湯屋就在後面停車場旁開車來大廳前面停滿可以停在後面，就能看到整排雙人湯屋，因為安全問題所以湯屋限兩人使用

可以看到大埔硫磺溫泉商旅溫泉湯屋雖然不大但是就以單純泡溫泉休息來說，花少少的錢泡泡溫泉已經很足夠，溫泉池我覺得兩個人泡也剛剛好，兩邊都有石階座位可以坐

溫泉池的水管共有兩個開關出水口只有一個可以自行調配水溫重點水力夠強所以滿水不用等太久

沒多久時間打開水龍頭很快就可以到達滿水位大埔硫磺溫泉商旅的溫泉水源是來自萬里加投的泉源頭，屬於弱酸性硫磺泉，俗稱白磺泉，含有豐富的礦物質，包含硫磺、硫酸鈣、酸性硫化氫等等

大埔硫磺溫泉商旅湯屋內有小置物櫃可以放衣物另外裡面也有廁所可以使用

來泡溫泉記得要自行帶毛巾可以擦乾身體以及頭髮走出外面有提供吹風機

想找平價溫泉湯屋休息泡湯，不妨可以參考一下大埔硫磺溫泉商旅，來泡個溫泉放鬆舒緩心情很棒，其實在萬里也有不少免費大眾池可以泡，如果沒差也可以選擇大眾池裸湯，在大埔硫磺溫泉商旅的旁邊就有公共大眾池裸湯

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阿樹(樹小編)經歷相關資訊

Darren蘋果樹(阿樹いっき)
經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群
主題：國內外旅遊、美食、宗教廟宇文化、便利商店超商超市、生活資訊
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店家/景點資訊

  • 店家名稱：大埔硫磺溫泉商旅
  • 所在地址：臺灣新北市萬里區加投路205之5號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00
  • 店家電話：02-2498-6333


交通資訊


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網站：https://www.darren0322.com/ FB：https://www.facebook.com/darren0322/ 邀稿邀約：darrenje0322@gmail.com Darren蘋果樹(阿樹いっき) 經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群、主題：國內外旅遊、美食、生活資訊

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