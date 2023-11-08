外國人造訪台灣，應對美食與便利印象深刻，尤其從南到北遍布的「永和豆漿」，你可以在任何時刻走進永豆，不分男女老幼貴賤，都能快速享用一頓熱騰騰美食，那麼到處都有的「永和豆漿」，難道真的發源於永和嗎?還真的是。

民國44年創立於中正橋頭的「世界豆漿大王」，就是可考證最早的永和豆漿，因生意興隆門庭若市，同業紛紛冠名仿效，於是「永和」=「豆漿」從此焦孟不離遍地開花，名氣之大甚至先總統夫人蔣宋美齡都曾帶外國友人造訪品嚐。

點擊追蹤Jun享樂誌FB粉絲團，探索你的享樂生活吧！

點擊追蹤Jun享樂誌IG粉絲團，探索你的享樂生活吧！

目次 資訊

菜單

介紹

餐點

結語

資訊

世界豆漿大王

所在地點：新北永和中正橋附近

地址：新北市永和區永和路二段284號

營業時間：24小時營業

電話：02-8927-0000

世界豆漿大王 官網 粉絲團

菜單

介紹

「走啊，吃永豆！」陪伴我們學生考試的念書消夜，陪伴我們瘋狂大學的夜衝ALL DAY，陪伴我們出了社會的加班暖胃，永和豆漿，一直是我們人生階段的美好滋味。

一切起源於永和中正橋頭的這家「世界豆漿大王」，許多在台灣的國外YouTuber為表示接地氣，都會來踩點品嚐發表評語，頗有對台灣人「拜碼頭」的意味。

有意思的是，不在永和的都仿稱永和豆漿，真正創始起源店卻取名「世界豆漿大王」，頗有放眼世界、揚名中外的企圖心。

從民國44年(西元1955年)山東老兵李雲增先生，推著推車在外省軍眷聚集的永和沿街叫賣，到立足於現在的「世界豆漿大王」店面，陪著經濟起飛逐年發展的台北縣市走過一甲子，那套燒餅油條豆漿始終不變。

以前台灣人早餐餐桌是不會出現燒餅油條的，多是地瓜稀飯配醬菜，或是米糕油飯等，時至今日這種中國北方傳統早點能遍及全台、根深蒂固，成為足以代表台灣走向世界的文化，多虧「世界豆漿大王」肇始。

現在的「世界豆漿大王」已經品牌化、企業化，店面也從小小舊舊的豆漿店煥然一新，嶄新門面和招牌，明亮舒適用餐空間與環境，24小時全年無休大門敞開迎賓，在在說明這間老字號的決心。

因為日韓客愛死這種傳統早餐，為方便服務語言不通的觀光客，「世界豆漿大王」特別類似日本家庭餐廳製作餐點模型，就算不懂中文也一目瞭然。

分內用區和外帶區，外帶區就像百貨公司的Take Out，點完可直接外帶，不用進店，「世界豆漿大王」也有開通外送平台，在家也吃得到。

座席區不少，以眷村風格營造古早台灣氣氛，當年許多北方外省軍人來台退伍後，掄起袖子擀麵，改行做起燒餅油條生意，這是他們最熟悉的家鄉味。

為紀念這段過往歷史脈絡，第二代李慶餘在打造全新的「世界豆漿大王」店面時，也融入了傳統懷舊元素。

龍蛇飛動的四個大字「玉液瓊漿」，可是先總統夫人蔣宋美齡賜字。

原來民國55年的一晚，蔣夫人無預警帶著外國友人，乘著黑頭車從官邸過中正橋來到永和，就為品嚐名聲大噪的「世界豆漿大王」，美味的豆漿讓懂吃愛吃的夫人滿意極了，因此特賜「玉液瓊漿，甘如蜜酪」美名。

內用點餐方式很簡單，拿菜單勾選想要的餐點，到櫃台結帳後取得叫號器，沒幾分鐘熱呼呼餐點就從菜口端出來，比麥當勞等速食的取餐時間還有效率。

餐點

燒餅油條 45元/套

雖然營養師總說燒餅油條熱量太高不健康，但很多人就是愛這味！

這樣夾著一口香酥燒餅油條，一口甘醇豆漿，簡簡單單的人間美味~

小籠包 110元/1籠8顆

我很喜歡吃小籠包，只要永豆有賣，幾乎都會點一籠來吃。

好吃的小籠包沾醬，就是要醬油和一點點白醋，配著薑絲大口咬下，這種幸福只有台灣人懂。

當然和鼎泰豐或其他小籠包名家相比，就是一籠普通的小籠包，但吃起來還是很爽～

廣式蘿蔔糕 45元/2片

我很喜歡煎到兩面赤赤焦黃的蘿蔔糕。

廣式蘿蔔糕更帶點鹹味，吃起來不用沾醬就很有味。

椒鹽飯糰夾蔥蛋(半甜鹹) 65元

台式飯糰真的是補充熱量好朋友，尤其這顆吃起來鹹甜鹹甜，還夾個蔥蛋。

我最愛中間還夾著脆脆老油條的那種，雖然要咀嚼很久以免消化不良，但他的美味還是無可比擬。

僧想吃菜包 30元

我是肉食主義者，但「世界豆漿大王」的菜包弄得很好吃。

炒過的什錦高麗菜清甜爽口，麵皮吸飽菜汁，果然是「僧想吃」。

豬肉餡餅 50元/2顆

兩面煎到赤赤的豬肉餡餅，看起來就很美味。

肉香汁甜，小巧美味，好吃～

冰炭香豆漿 30元

「世界豆漿大王」的豆漿很有辨識度，那股增一分太過、減一分太少的炭燒味，恰到好處讓這杯豆漿不單單豆香，還多了飽含人間煙火的炭香。

結語

一甲子過去，經濟水平與條件和過往社會不同，現代人吃多識廣，「世界豆漿大王」的食物老實說並不突出，甚至有些「永和豆漿」老店的豆漿油條還更突出，但身為標誌性創始店的歷史意義，就像國王頭上的王冠，任誰也無法動搖的。

Jun 2023.11

點擊追蹤Jun享樂誌FB粉絲團，探索你的享樂生活吧！

點擊追蹤Jun享樂誌IG粉絲團，探索你的享樂生活吧！