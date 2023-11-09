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宜蘭礁溪協天廟忠義香客大樓|宜蘭住宿/宜蘭香客大樓溫泉泡湯(住宿費用)

2023-11-09 08:45:04 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌 人氣：110
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窩客好文

Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

發表篇數：715篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：忠義香客大樓 - 宜蘭礁溪協天廟
place宜蘭縣礁溪鄉大忠14號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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宜蘭協天廟香客大樓號稱是五星級香客大樓，最大特色就是每間房間都附有礁溪溫泉，只要是入住香客打開浴室水龍頭就能泡湯，宜蘭協天宮住宿房型分為雙人、4人、12人房等等，協天廟住宿費用會平日假日有差，最低只要1千起，住宿環境乾淨簡單，顛覆對香客大樓的刻板印象，分享給想要省錢找平價住宿的朋友們

內容目錄

宜蘭協天廟香客大樓交通指引&停車資訊

宜蘭協天廟香客大樓地址就在宜蘭礁溪大忠路14號，開車來有停車場可以停車，另外這裡也是不少環島旅行住宿首選，樹小編來到這裡還看到不少環島旅行的人，其中還有騎重機的朋友，也有機車停車場可以停車

礁溪協天廟停車場

香客大樓機車停車場

▼香客大樓行李寄放處

宜蘭協天廟香客大樓客服中心

▼香客大樓客服中心

宜蘭協天廟是奉祀關公廟宇，也是全台唯一祭拜關帝夫人廟宇，所以香客大樓又稱官夫人薰香會館，香客大樓緊鄰在協天廟的旁邊，建議想要入住宜蘭協天廟香客大樓，一定要事先預訂房間，因為這裡真的非常搶手，不少人環島旅行到宜蘭都會想要住這裡

宜蘭協天廟香客大樓房型價錢

▼香客大樓房型

宜蘭協天宮忠義大樓房價房型，有雙人房、四人房、五人房以及12人通鋪等等，協天廟住宿費用都不會太貴，雙人房是1000 元，四人房及五人房是1200 元，12人通鋪是1500元，以上價錢細節可以致電詢問廟方，因為平假日有差異還是以廟方為主

宜蘭協天廟香客大樓入住須知

▼房客入住須知

入住先到忠義香客大樓客服中心登記報到，之後廟方服務人員會給房卡，進出入上下樓電梯需要房卡來感應

宜蘭協天廟香客大樓雙人房

我選擇入住的雙人房，平日收費只要1000元，這價格比較空間真的沒啥好挑剔，房間也很乾淨整齊，說是香客大樓應該很多人都不相信吧

房間還有小冰箱可以冷藏食物，還有提供免費礦泉水，有電視可以看，還有吹風機不過風力真的不大就是了

浴室空間大概就是一般小家庭的衛浴空間大小，浴室沒有乾溼分離，價錢便宜又乾淨這也就不是什麼問題了

還有基本的衛浴備品以及小毛巾，每間房間都會有的礁溪溫泉，只要打開浴室水龍頭即能享受泡湯，這對於環島的人來說真的是一大享受

宜蘭協天廟介紹

入住香客大樓樹小編都會去廟裡拜拜，感謝神明提供給香客們舒適的住宿環境，礁溪協天廟供奉關聖帝君，是國內著名的奉祀關公廟宇，也是北台灣香火鼎盛的關帝廟，因為在宜蘭、基隆一帶的漳州人稱關公為協天大帝，所以宜蘭的關帝廟大多稱為協天廟

礁溪協天宮始建於清嘉慶九(民前108)年甲子夏季，初期只有茅屋三間，只奉祀關聖帝君，咸豐七(民前55)年丁巳夏季，改為土牆瓦頂，並增建東西廂房及兩房護廊，以供香客休憩，清同治六(民前45)年丁卯，鎮臺使劉明燈提督巡察噶瑪蘭廳，表請勅建協天廟

協天廟的正殿供奉關聖帝君，並以關平、周倉陪祀，右殿供奉觀音菩薩，左殿供奉福德正神，每年的農曆正月十三日與六月二十四日，掛香出去的關帝爺都會回協天廟進香，礁溪街上人來人往，酬神演戲盛況空前

阿樹(樹小編)經歷相關資訊

Darren蘋果樹(阿樹いっき)
經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群
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店家/景點資訊

  • 店家名稱：忠義香客大樓宜蘭礁溪協天廟
  • 所在地址：臺灣宜蘭縣礁溪鄉大忠路14號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00
  • 店家電話：03 987 3777


交通資訊


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網站：https://www.darren0322.com/ FB：https://www.facebook.com/darren0322/ 邀稿邀約：darrenje0322@gmail.com Darren蘋果樹(阿樹いっき) 經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群、主題：國內外旅遊、美食、生活資訊

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