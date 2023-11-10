藏王極上鍋物是我認真會想回訪的火鍋店，雖然不是吃到飽的模式，但藏王火鍋有近20種湯底可以選擇，還會隨著季節推出限定湯底。藏王極上鍋物日前還獲得【美食在台北‧鍋際大賞】饗宴鍋物組『 專家評審獎TOP5 』以及『網路人氣票選TOP3 』，桃園店則榮獲桃園縣政府評鑑『2023金牌好店』以及『超級人氣王店家』。獲獎無數並得到專業評審與網友的喜愛，可見藏王極上鍋物絕對是值得品嚐的台北火鍋推薦。

藏王極上鍋物 天母店交通與環境介紹

▼藏王鍋物天母店位於台北士林的大葉高島屋3樓，目前在新北林口、桃園中壢、新竹都有分店，之前小佳就有吃過林口店的，大家也可以參考文章➡ 藏王極上鍋物林口店 。藏王極鍋物天母店跟林口店一樣，裝潢上很大器又精緻，整間店從裡到外都很精緻，門口也不馬虎，落地窗、候位椅、造景區等。

▼營業時間及店內使用的肉品來源和特色都有清楚標示。像是日本最有名的獺祭、星巴克咖啡、莫凡彼冰淇淋...等，肉品的部份則有日本和牛、美國極黑和牛、澳洲頂級Westhome頂級和牛、西班牙伊比利豬....等高級肉品，有「全台肉品最強火鍋」之稱。

▼藏王極上鍋物的營業時間有點小複雜，平日時段有休息時間，假日則是全天營業，但結束時間也稍有不同，大家可以參考照片比較清楚。交通部份開車的話可以直接停大葉高島屋，館內消費300元就可以免費停車2小時；捷運的話可搭淡水線至芝山站下，到正對面轉搭大葉高島屋免費購物專車捷運線。

座位區

▼藏王極上鍋物天母店的空間寬敞舒適，座位多而且都滿大的，有沙發區跟半沙發區，就算一個人來用餐也有個人鍋專區，還有一間適合多人聚餐的小包廂。

▼挑高的設計讓你完全不會有壓迫感，還有一些仙人掌的造景擺設，整間店明亮又雅緻，暖色調與木植設計讓人有種很放鬆的感覺。

▼我們是平日中午時段造訪的，用餐時間店裡已經約有8成滿的客人，建議想用餐的人可以先訂位。

飲料區

▼飲料的部份在小冰箱裡有汽水跟果汁，都是小瓶裝的我覺得很棒，另外還有冰沙、茶飲、咖啡等；其中最吸引人的就是星巴克咖啡了，在外面隨便一杯都破百元，來藏王火鍋讓你無限喝有夠讚。

▼酒類的話則是有日本獺祭可以點

*未滿18歲請勿喝酒、喝酒請勿開車



醬料區

▼說到藏王火鍋的醬料區，無論我來幾次都會有選擇障礙，多達20種醬料，其中還有看起來超特別的像山葵美乃滋、泰式酸辣醬、橙醋醬、泰式酸辣醬、五味醬、鎮江醋....等，每一種都好想試試看。不過老公試過山葵美乃滋，他說味道很不錯而且沒有太多山葵的嗆辣，有興趣想嚐試的人也可以吃吃看。

藏王極上鍋物 天母店菜單

▼藏王火鍋的菜單內容滿多的，建議大家可以直接參考菜單連結，能夠更完整清楚的看到菜色內容。藏王火鍋每個月也都會額外推出節慶的活動限定套餐，大家可以鎖定藏王極上鍋物天母店粉絲團，看看這個月有什麼限定套餐可以去嚐鮮。這邊先幫大家列出藏王火鍋的常態活動，還有針對秋冬季節來臨而推出的新湯底。

常態活動： ※65歲長者內用享專屬優惠『極品鱸魚鍋』85折 。

※壽星活動：當月壽星享日本和牛鍋系列88折，四人以上同行再贈神肉蛋糕一顆。

雙人海陸藏王C鍋

▼上次在藏王火鍋林口店吃了四人海老痛風鍋，加起來將近100隻蝦子真的讓我大開眼界，不過這次我們沒這麼瘋狂，幫大家介紹適合2人吃的海陸鍋。其實海陸鍋有3種可以選擇，主要差別在於肉品的不同，愛吃和牛的人就可以跟我們一樣選擇雙人海陸藏王C鍋。

雙人海陸藏王C鍋內容：日本生食級干貝2顆、九州小鮑魚2顆、澎湖明蝦2隻、無毒大草蝦12隻、野生海大蝦2隻、南美甜白蝦6隻、台灣活力鯛200g、鮮甜小花枝6隻、活凍軟絲1隻、美國極品合牛霜降5oz、澳洲極品和牛霜降5oz、日本A5和牛極品板腱5oz、西班牙伊比利梅花豚5oz

另外加碼：綜合餃拼盤2份

附餐：越光米飯、王子麵、蒸煮麵、日式拉麵、日式烏龍麵、黃金視好蛋、麵疙瘩、和牛滷肉飯(限量)、鮭魚鬆飯、無鹽寶寶蔬果麵、+19元日式鰻魚飯 擇一

菜盤可換成：台灣自然活力梅花豬、安格斯PRIME嫩肩里肌牛、鮮蝦一份、蛤蜊一份(季節限定)、日本帶殼生蠔 擇一

湯底

▼湯底的部份我們選擇了適合秋冬溫補的「藥膳何首烏湯底」及新推出帶點微辣的「剝皮辣椒湯底」

▼大推這兩種湯底在冬天絕對能當好朋友，藥膳何首烏湯底裡面有一個藥材包，另外還加了紅棗跟枸杞，都是對身體有溫潤滋補的作用，不管是涮肉品或海鮮都很適合，湯頭溫潤不會越煮越鹹，我超喜歡。

▼剝皮辣椒湯底的話我覺得就算不敢吃辣的人應該也能接受，涮肉或涮海鮮的時候會多一份剝皮辣椒微辣跟甘甜的味道，單喝湯的話我自己覺得是小辣程度，跟藥膳何首烏湯底喝起來是完全不同但又不會衝突的湯底組合。

肉品

▼海陸C鍋的特色在於可以讓你一次吃到三個國家的和牛，其中美國跟澳洲是霜降，日本則是板腱，每一種份量都有5盎司，我覺得對於2個人來說滿足夠的。

▼美國極品和牛霜降：油花分佈我覺得是3種和牛裡面最多的，也就意味著吃起來的口感是偏肥，但是越咀嚼肉味越重且越香甜，如果你是追求油花系和牛的人一定會喜歡。

▼頂級日本A5和牛極品板腱：大理石般的油花分布均勻，板腱是牛的肩胛部內側，超嫩而且有一種獨特的味道，肉質細膩不會過油，是3種和牛裡口感最軟嫩適中的。

▼澳洲極品和牛霜降：霜降也是牛肩胛部位，跟日本A5和牛比起來的話油花偏少但也滿均勻的，口感我覺得介於美國和牛跟日本A5和牛中間，需要咀嚼但也不柴，畢竟適合牛等級，如果你比較偏愛瘦肉多一點的話那就可以選澳洲和牛霜降。

▼西班牙伊比利梅花豚：做為和牛系列裡唯一的豬肉代表，西班牙伊比利豬的表現也毫不遜色。超大一片又完全不柴，口感上帶有一點軟Q度，沒有豬腥味然後油花吃起來也很剛好不會膩口。

海鮮

▼9種海鮮齊聚在一艘海鮮船上，看起來就超澎湃，光蝦子就有四個品種，鮑魚跟干貝這種頂級食材也沒少，光看到這樣的擺設就是一種視覺上的享受了。

▼日本生食級干貝、九州小鮑魚

▼生食級干貝品質不用說，超大顆而且吃起來多汁又甜。九州小鮑魚煮完也沒有變小顆，而且店家還很貼心的先把鮑魚內臟的部份拿掉了，所以煮完直接吃就可以超貼心。

▼澎湖明蝦、無毒大草蝦、野生海大蝦、南美甜白蝦

▼光蝦子就有四個品種共12隻蝦，雖然跟之前藏王火鍋林口店的近百隻蝦比起來是小巫見大巫，但對於2個人來說我倒是覺得這樣的份量很剛好。

▼澎湖明蝦跟無毒大草蝦都很大隻，但肉質都很緊實，煮完在撥殼的時候就知道是很新鮮的，吃起來Q彈又甜。

▼另外兩種野生海大蝦跟南美甜白蝦也很好吃，之前吃過藏王火鍋林口店的時候就知道，他們家無論哪一個品種大小的蝦子，吃起來都不會有肉質鬆散軟爛的情況，喜歡吃蝦的人真的可以放心點下去。

▼再來是台灣活力鯛足足有200g，真心覺得超級多，但是沒有土味，吃起來是鮮嫩的口感。

▼小花枝跟軟絲也很讚，軟絲吃起來鮮味十足又Q彈，小花枝則是已經剖開處理乾淨的，以前我不太吃小花枝就是覺得很麻煩，藏王火鍋連這點也幫客人設想到了，服務上真的很到位。

▼我們有把其中一份菜盤換成日本帶殼生蠔，是需要煮熟才能吃的，非常肥美完沒有腥味。

▼綜合餃拼盤是加碼送的，吃火鍋當然不能少了餃子類。

菜盤

▼藏王火鍋的菜盤真的是我吃過的火鍋中最有誠意的，一大一小盆用的都是有產銷履歷的無毒安心蔬菜，大盆的都是蔬菜類，有高山高麗菜、大甲芋頭、雲林水果玉米、嘉義牛番茄、水蓮、豬血糕、蟹肉棒...等。小盆的都是菇類，有鴻喜菇、袖珍菇、白精靈菇、紅蘿蔔。

附餐

▼之前我們在藏王火鍋林口店吃過日式拉麵和和牛滷肉飯，所以這次就選了新推出的鮭魚鬆飯和無鹽寶寶蔬果麵。鮭魚鬆飯上面有滿滿的鮭魚鬆加上蔥花點綴，飯本身就是好吃的，搭配鮭魚鬆會更香然後口感更豐富。無鹽寶寶蔬果麵簡單說就是利用蔬菜跟水果做的麵(紅蘿蔔、火龍果、海菜、南瓜)，小朋友也可以吃，好吃又營養。

甜點

▼藏王火鍋的甜點選擇超多，最後我們選了莫凡彼冰淇淋草莓口味和焦糖烤布蕾。莫凡彼冰淇淋我相信大家應該也算熟悉了，算是滿高級的冰淇淋品牌，草莓口味的話整體偏酸，女生應該會比較喜歡。焦糖烤布蕾一定是必點的，上面那層焦糖甜中帶苦，搭配底下偏濃稠感的布蕾，濃郁又香甜回甘。

藏王極上鍋物天母店 好不好吃

▼之前在吃過藏王火鍋林口店之後，其實我就把他放進我會回訪的火鍋名單中了。藏王火鍋天母店的環境寬場舒適、食材新鮮份量足、湯底醬料選擇豐富、服務貼心到位，桌上有服務鈴，一按就會有服務生來幫忙服務，完全不會遇到舉手舉半天還沒人看見的窘境。我們這次吃的「雙人海陸藏王C鍋」，就很適合喜歡吃和牛但又怕吃多會覺得膩的人，還可以一次吃到3個國家不同口感的和牛，海鮮部份也有9種讓你吃的滿足又過癮。所以無論是環境、食材或服務上，我都覺得藏王極上鍋物天母店是很適合個人、雙人甚至家庭朋友一起去吃的台北火鍋推薦。

藏王極上鍋物 分店資訊

天母店

地址：台北市士林區忠誠路二段55號3F（大葉高島屋）

電話：(02) 2834-5578

藏王極上鍋物天母店 粉絲團

林口店

地址：新北市林口區文化三路一段402巷2號1樓 (林口昕境廣場)

電話： (02) 2608-7478

藏王極上鍋物林口店 粉絲團

中壢店

地址：桃園市中壢區環北路365號

電話： (03) 451-7378

藏王極上鍋物中壢店 粉絲團

新竹店

地址：新竹市東區勝利路175號

電話： (03) 523-6878

藏王極上鍋物新竹店 粉絲團