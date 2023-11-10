女王最近在北區一中街附近，發現了一間超美的台中早午餐店，這間在google上擁有千則好評的貳食尋夢所，以$250元起的超平價的餐點聞名，除了餐點平價外，優美的環境以美味餐點更是讓人一吃就愛上，話不多說就讓女王帶大家來吃這間2024台中北區美食推薦吧~

貳食尋夢所在哪裡?

貳食尋夢所 位於台中北區的英才路上，大家看到這棟白派的文青風建築，應該很快就辨認出它，話說店家9:30就開始營業，這樣的時間非常適合假日來聚餐，品嚐這美味的台中早午餐推薦~



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貳食尋夢所環境介紹

貳食尋夢所店內座位非常多，整體餐廳空間分為1-2F，雖然做座位算多但是，每到用餐時段人潮也是滿滿，因此大家如果看完文章有興趣的話，一定記得先訂位要不現場等可能就要等待一陣子囉~，店內座位有分雙人區以及團體用餐區選擇非常多，團體用餐也能輕鬆滿足，不過老話一句記得先訂位才不會撲空喔!

貳食尋夢所菜單價格

貳食尋夢所菜單的餐點以單點為主，店內最便宜的單人套餐約$258元起，而今天女王也點了許多店內招牌餐店，就讓我們繼續看下去吧! 想要快速了解的人，也可以直接點下面餐單按鈕去看完整菜單喔~

★ 查看：貳食尋夢所菜單價格

※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!



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唐揚佐塔塔醬x卜蜂聯名款$298

首先介紹唐揚佐塔塔醬 x 卜蜂聯名款的早午餐美食，這道聯名款早午餐結合了多種豐富食材，營造出超彭湃的美味早餐。以卜蜂雞肉酥炸後製成的唐揚雞帶來了酥脆和嫩滑的絕妙對比。配搭塔塔醬的奶油質地和酸甜風味為整體口感增添了豐富的層次，再加上多樣化的水果生菜、薯條、炒蛋、法國吐司，滿滿的美味餐點絕對讓你一吃就會愛上。話說女王個人覺得，這份滿盛的份量就算是大食量的男生，吃完也會非常有飽足感，喜歡大份量早午餐的人一定要來試試喔!



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香料爐烤雞奶油燉飯$258

香料爐烤雞奶油燉飯它融合了烤雞和奶油燉飯的美味，並以香料提供了獨特的風味層次。烤雞的外皮酥脆，但內部肉質保持多汁和嫩滑，帶有豐富的香料風味，為整道菜增色不少。奶油燉飯米飯蓬鬆且軟糯，配上特製的濃郁白醬，清新風味的口感非常有層次，話說這道料理的雞肉份量也不一般，完全能滿足女生的胃喔~

黑胡椒骰子牛義大利麵$358

如果你是喜歡輕食的人，那麼黑胡椒骰子牛義大利麵絕對是不二的首選。這道餐點以及大塊牛肉搭配上濃郁白醬風味，加上Q彈的寬扁義大利麵，每一口都充滿了獨特的嚼勁。這道料理的亮點就是骰子牛的份量特多，5分-6分熟牛肉搭配上。配上黑胡椒與白醬混搭的獨特風味，更讓這道菜更加引人入勝，喜歡吃牛肉的人絕對要試試看喔~



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貳食尋夢所套餐介紹

對了再這也介紹一下貳食尋夢所套餐的加購方式，正常餐點都有附飲料(紅茶/綠茶/檸檬飲)如果想喝特別飲料的人，也可以跟女王一樣換購可以折抵30元。

仲夏野莓氣泡飲

這次女王換購的第一款飲品就是，仲夏野莓氣泡飲超適合在炎熱的季節中享用的，清新氣泡水果風味飲品，看的到的莓果多層次的享受，讓絕對的暢爽涼和滿足。

氣質玫瑰奶茶

氣質玫瑰奶茶 簡直就是一杯優雅的花園派對在杯中展開。這款飲品帶來了清新的花香和奶茶的濃郁，口感相當迷人。這種花香不僅香氣撲鼻，還充滿了微妙的甜味，給奶茶增添了一層迷人的風味，不會太甜膩也不會太苦澀，完美的結合讓女王宛如置身花園中，超級幸福~灑花!

貳食尋夢所附餐加購

最後就是套餐的分享，再選擇餐點時菜單上基本上就會有標示配搭的種類，濃湯+$49元、甜點+$99、甜點|濃湯|薯條+$129大家就依自己需要加購吧! (PS:優格部分式套餐贈送，女王也拍圖給大家參考喔!)

2024台中北區美食推薦

介紹到這貳食尋夢所英才店的美食也分享完成，餐點份量跟用心程度女王不用多說你應該都能享受的到，這高CP值的2024台中北區美食推薦就分享給大家，快和你的好友、家人一同來品嚐這個，台中北區的美食吧！這美味與份量應該不會讓你失望的喔~

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

FB粉專：貳食尋夢所

IG粉專：貳食尋夢所

線上訂位：貳食尋夢所

地址：台中市北區英才路196號

營業時間：09:30–17:00

電話：0972-623875