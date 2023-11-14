每年年底的落羽松季節,總會引發一波追逐落羽松的人潮

中部最有名的賞落羽松聖地,莫過於位在泰安的羽粼落羽松了

雖然落羽松還沒變色,但泰安羽粼落羽松已經開放,一直到明年2月都有

今天就來介紹泰安羽粼落羽松的相關交通,門票和好拍景點資訊

泰安落羽松季節?

幾乎跟泰安派出所櫻花齊名的羽粼落羽松,年底時來拍最美

如果想一次拍到落羽松+櫻花的美景,那建議1月底或2月初來

不過櫻花盛開時,落羽松也差不多凋零了,季節的遞嬗就是如此循環往復啊~

泰安落羽松怎麼去?

我是搭火車到泰安站下車,因為泰安是小站,只能搭區間車🚂

上車刷悠遊卡就行,提醒大家記得出站也要刷,別像我後來又得補票

走出車站馬上就能看到紅色的羽粼落羽松指示牌,附近還有泰安登山步道可以去走一走

羽粼落羽松距離泰安火車站約莫1公里左右,慢慢走大約半小時可達🚶‍♀️

萬一懶得走路,火車站旁邊還有ubike可以騎,我是回程才發現有腳踏車🚲,千金難買早知道啊~

ubike旁邊就有甲后線自行車道導覽圖,如果時間充裕,附近景點都可以順道遊

從這個路口往箭頭所指方向走,就是往泰安落羽松的路了⬅️

還好路邊電線桿也貼了紅色指示牌,更加確定沒走錯☑️

最近剛好是稻子成熟季節,沿途都有美麗的田園風光,還能遠眺對面的火炎山

泰安落羽松停車

如果開車來,旁邊很多民宅會有收費停車場,停一次$50

跟我們今年2月初來[泰安派出所看櫻花]的收費一樣

非櫻花季的泰安派出所看起來冷清許多,怎麼感覺跟我上次來不一樣?

莫非這個是後門,還真考倒我們這種路痴了🤔

這裡就是落羽松的入口步道,旁邊還有幾個做生意的攤販

從小路再往前走個50公尺左右才會抵達泰安羽粼落羽松

泰安落羽松門票

泰安羽粼落羽松就坐落在一整片稻田的中央,必須經過田間小路才能抵達入口

入口處的告示牌有開放時間和門票的資訊,園區內有廁所,可以攜帶寵物入場

園區門票一律$60,小孩120公分以下免費,但不能折抵消費🙅‍♀️

這就是入口的收費處,繳了錢才能進場參觀拍照,若需重複入場可請工作人員蓋章

一走進泰安落羽松園區,迎面而來的就是夾道歡迎的落羽松大道🌲

門口收票亭對面就有這個好拍的景點,這幾棵落羽松特別茂密,拍起來特別出色😍

11月初的落羽松尚未變色,建議12月中下旬來應該會更美

不過到時可能就人潮洶湧,要避開人潮可能就不太容易了

落羽松一定要搭配水景才會更美,所以泰安羽粼落羽松到處都有淺淺的水塘

難得找到一棵顏色略微變黃的落羽松,趕緊趁機比畫一下😁

坐在大石頭上拍更有氣勢,反正那天剛開園人潮不多,可以盡情拍好拍滿🤳

拍完有水的,再來拍陸地上的落羽松,這一整片森林中還擺了不少桌椅供人歇腳

我站的這個地方可是熱門景點,因為水塘旁邊還有一個復古燈柱

弄成一個小島的造型,必須走到中間還能取景

小島盡頭的紅色公用電話📞更是網美必爭之地,幾乎每個人來都拍得不亦樂乎

樹林深處還有手沖咖啡和各式飲品及伴手禮可交關一下

坐在落羽松樹下喝嘎逼,想想還挺浪漫的☕️

給掰的姿勢再來一張,反正要當網美就敬業點

拍這張純粹是覺得畫作挺厲害的,即使腿短也硬要爬上高腳椅😅

瞧瞧連廁所都這麼有創意,不但馬桶擺在外面,連牆上的狗狗彩繪都很逼真👍

園區內休息的椅子很多,不怕走到腳痠,感覺也挺適合來此野餐

這區雖然比較邊陲,但人家還是刻意做了一個很好拍的造景

瞧瞧這個紅色的加長型偉士牌🛵,多有梗啊?

隨便拍一張上傳IG,肯定能贏來好幾個讚

有框架的地方也是取景重點,不論是站著拍~

還是坐著拍,都能框出一方美麗的天地🥰

可能因為有收費的緣故,泰安羽粼落羽松的造景多,也特別適合拍照

因為拍照時包包隨手放地上,誰知慘劇就發生了,不但包包遭殃,連衣服背後都沾到了

一開始還以為是💩,後來一聞竟然有松香味,好在只是沾到地上的松脂

不過我到廁所洗了半天洗不起來,回家用過碳酸鈉浸泡,還是洗不乾淨😫

這個包包最後只好丟掉,提醒大家拍照務必小心嘿~

泰安落羽松園區面積不小,好拍的景點也很多📸

我自己一個在裡面就拍了快500張,真是累慘了,原來想當網紅也是個辛苦活兒

走出落羽松園區還看到二個妹子拿著白色的造型氣球來拍照

果然大家都是有備而來,在這個全民皆網紅的年代,可是輸人不輸陣啊~🤭

泰安車站附近餐廳不多,唯一比較有特色的應該就是這家火車站旁的[新幹線列車餐廳]

以懷舊藍皮火車為主題,可以在車廂上用餐和睡覺的新幹線,是很有意思的地方

不過跟落羽松園區相距還有1公里,我是步行過來的,大約得走個半小時左右🚶

走回泰安車站的路上,又巧遇這一大片金黃色的油菜花田

當然要停下來再多拍個幾張,才能為此次的落羽松行程畫下完美句點

敬請期待下一篇~[新幹線列車餐廳]

🌲: 台中市后里區安眉路5號

📞: 0980-708090

🕚: 平日9:00~17:00 假日8:30~17:30







