都說東北人熱情豪爽，反映在道地東北菜一點不錯，肥沃黑土地上的中國東北農產豐隆，佔全中國糧食產量五分之一，食物不虞匱乏， 因此東北菜以份量大、食材用料廣泛見長 ，冬季氣候嚴寒下也誕生不少熱呼呼的燉菜、炭燒火鍋。

說到東北菜代表，台灣人最熟悉酸菜白肉鍋了，雖然很多火鍋店都有開發這道鍋底，若想吃道地口味，還是得到東北老鄉開的正統餐廳嚐嚐， 來自東北吉林省的母女，在台北吉林路開的 「金稻子酸菜白肉鍋」 ，就是少見真正東北家常菜，必須試試！

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餐點

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資訊

金稻子餐廳 酸菜白肉鍋

所在地點：捷運行天宮站附近

地址：台北市中山區吉林路171號

營業時間：11:30–14:00, 17:15–21:30 (一)公休

電話：02-2541-9527

金稻子餐廳 酸菜白肉鍋 粉絲團

菜單

介紹

緬懷逝去故土，從塞北寧夏路、歸綏街；川蜀重慶南北路、成都路，到嶺南福州街、廣州街，台北城就是座小中國，處處可見故國身影，這讓來自東北吉林的劉桂雲、張愛軍和張愛英母女3人備感親切。

母女來自中國東北吉林省，先後在1989、1997年來台依親，在台灣試過幾個工作，說來也是家鄉吉林的機緣，2004年在台北吉林路上，賣起熟悉的東北家常菜，這就是 「金稻子酸菜白肉鍋」 。

傳統中華八大菜系裡雖然沒有東北菜，但延續了關外滿族食俗與北方菜技法，特色顯著足以列入代表菜系，如北方菜常有熘、燒、炸、燉、煮等，味型則偏酸、鹹。

雖然我對東北菜非常陌生，但吃食品嚐後的感想，覺得和仁愛路上那間北平都一處口味類似，只是 「金稻子酸菜白肉鍋」 吃起來又更文化衝擊了些，生意好的不得了！在競爭激烈的吉林路上還能這般門庭若市，我每次打來訂位都是差點沒位子，人氣爆棚。

「金稻子酸菜白肉鍋」 用餐空間很傳統，倒是牆上張貼了大大的東北菜和酸菜白肉鍋的介紹~

吃酸菜白肉鍋一定要搭腐乳醬和 「金稻子酸菜白肉鍋」 特製醬料才對味~

餐點

「金稻子酸菜白肉鍋」 東北菜就跟豪爽大方的東北人一樣個頭不小，我們今天三個大男生用餐，點一鍋火鍋、四道菜而已，就差點吃不完，便宜大碗。

東北大拉皮 220元

東北經典涼菜大拉皮，因為爽口鮮美開胃而廣受歡迎， 「金稻子酸菜白肉鍋」 的大拉皮可都是自家以綠豆粉手工製成。

酸爽解膩的大拉皮搭配小黃瓜絲、蘿蔔絲和芽菜，搭配特殊醬汁，好爽口~

醬骨頭 380元

這是一道很能體現東北性格的名菜，以豬骨、大豆醬製的醬骨頭香氣撲鼻，份量堆得滿出來，我們看了都面面相覷： 怎那麼多啊？

無肉不歡的東北人尤其最愛豬肉，全豬上下都可食用，精挑適當豬脊骨與靈魂大豆醬紅燒滷煮，骨邊肉軟嫩入味即成醬骨。

吃醬骨頭，最棒的就是放開筷子，用雙手不顧形象吸吮、撕咬骨邊肉，軟嫩美味骨肉令人欲罷不能~最好在配個啤酒，讓許多東北老鄉難以忘懷呀。

鍋包肉 300元

源自哈爾濱的 「鍋包肉」 問世時間雖不過百年，卻也是道東北招牌菜，由癡迷烹飪技巧、吃到美食就非得跟師傅討教的清末老饕 「鄭興文」 研發，酸甜可口，相當受歡迎。

炸到金黃酥脆的豬肉和茄子、青椒等蔬果，以茄汁、砂糖 「熘汁」 裹上一層糖醋，吃起來酥香酸甜可口，雖然我沒吃過正統鍋包肉，但「金稻子酸菜白肉鍋」的鍋包肉我很喜歡。

鍋叉大腸 360元

這道就是相當經典的東北家常菜 「熘肥腸」 ，有點類似鍋包肉，先把大腸煎炸到香酥，再以白糖醬油等調成芡汁與蔬果肥腸翻炒，幾乎每個東北大媽都會做。

「金稻子酸菜白肉鍋」 的鍋叉大腸熘得很乾乾淨淨，功夫了得，每滴芡汁巴著食料恰到好處，絲毫不輸大飯店菜品，肥腸外酥裏嫩，酸香可口，香氣明亮美味，好吃！

酸白菜鍋 750元/小

「金稻子酸菜白肉鍋」 放上招牌的招牌菜-酸菜白肉鍋上場！傳統煙囪炭燒火爐上桌就氣勢非凡，豬五花肉片、鮮蝦、丸子、金針菇、酸白菜等，鍋料滿滿。

這種炭燒銅鍋是以遠紅外線方式，為酸白菜鍋慢慢加熱，酸菜的酸度會隨熱度慢慢釋放，越吃越有味。

霧氣氤氳的火鍋甘甜酸爽，之前吃過東區名店 長白小館 的酸菜白肉鍋，酸到眉頭都打結了，還是 「金稻子酸菜白肉鍋」 的好吃呀~

居然以一口細長嘴銅壺加湯，真不愧正統東北餐廳，好特別。

結語

台北許多來自大江南北外省菜逐漸「台化」，演變成符合台灣人的口味，像 「金稻子酸菜白肉鍋」 這種新住民帶來的道地家鄉菜相當少見，也拓展了我的吃食味蕾，對多元美食有興趣的很建議嚐嚐看~

Jun 2023.11