對小籠包的一般印象，就是像經典的上海小籠湯包小巧玲瓏，皮薄汁多，稍微戳個破口，滾燙鮮美肉汁滿溢湯匙，知名的鼎泰豐、點水樓、杭州小籠湯包都是如此，然而，「這家」小籠包很不一樣。
位於新北蘆洲知名的「葉家蘆洲手工小籠包」有自己的個性，不同於一般江南小籠湯包皮餡之間的滾燙湯汁，葉家小籠包是將肉汁鎖進飽滿鮮肉泥，一口咬下在嘴中爆漿，是別處吃不到的美味。
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資訊
（葉）蘆洲手工小籠包
所在地點：捷運徐匯中學站走路20分鐘
地址：新北市蘆洲區信義路306號
營業時間：06:30–12:30 (一)公休
電話：0935-723-311
（葉）蘆洲手工小籠包 粉絲團
菜單
介紹
黃底紅字紙板寫著店名，這家連招牌都沒有的小店其貌不揚，上次來吃的時候還不在這個店面，應是近2年喬遷的，簡陋環境卻一點不損「葉家蘆洲手工小籠包」的高人氣。
大排長龍的人潮，一個早上已不知第幾輪，好在大部分都是外帶居多，前進速度挺快的，大概10來分就排到。
在地朋友跟我說，只要是蘆洲人就一定吃過或知道「葉家蘆洲手工小籠包」，在地深耕40多年，從騎樓路邊攤擺到現在有店面，從四處遷移到落腳定點，是蘆洲人從小吃到大的回憶。
我從沒看過哪間路邊早餐店，需要動用到快11個人力！手腳不停歇包著小籠包，嘆為觀止，「葉家蘆洲手工小籠包」堅持當日手工現包現蒸，耗時費力反映在雋永好味道。
疊起來比人還高的十幾個炊籠霧氣氤氳，雖然價目表寫一籠10顆，但因為真的做到來不及賣，每一籠小籠包都是塞到滿下去蒸，「葉家蘆洲手工小籠包」40年來光賣小籠包和豆漿就賣到嚇嚇叫，生意超好，真的很神。
餐點
小籠包每顆9元
我真的超愛「葉家蘆洲手工小籠包」，所以我這次叫了15顆一次吃到爽！
他們家的小籠包真的很特別，一般小籠湯包結構大概是皮→汁→餡，就算永和豆漿的平價小籠包也是，然而「葉家蘆洲手工小籠包」的，卻是皮→汁餡，沒錯，裹在類似燒賣皮的糊化開水麵下的，是鎖住豐沛肉汁的鮮美肉餡，一口咬下肉汁滿溢，讓我想到「海賊王」裡水之七島的「水水肉」，原來是真有其物啊！
妙的是肉餡明明就只有鮮豬肉和蔥香，卻帶有類似蝦肉的彈牙口感，好特別！這口感吃起來很舒服，不過軟過硬恰到好處，辣醬也是「葉家蘆洲手工小籠包」獨家調製，偏重口味，混著豆瓣醬和醬油，沾一點超提味！
豆漿 15元
豆漿是稍微偏甜，但也不錯啦，就是豆漿。
結語
有別於精緻小巧的江南小籠湯包，「葉家蘆洲手工小籠包」給我一種富含旺盛生命力的草根性，可能早期為了讓三蘆從事體力活勞工朋友吃個飽，才演變出這種肉餡飽滿汁多味美的「在地」小籠包，相較另一種登上廟堂，我更喜愛這樣子的小籠包！
Jun 2023.11