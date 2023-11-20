出社會頭幾年在百貨工作，冬天下了班三五同事會約去附近薑母鴨吃宵夜，冷冷的天吃著熱呼呼加了很多米酒、很多鴨肉丸子的薑母鴨，燒燙燙熱湯與吸飽了湯頭的豆皮、高麗菜，讓溼冷冬天都暖了起來。

那時回家途經萬華車站前，萬大路口 「萬華霸味薑母鴨」 總是人潮滿滿，生意好到號碼牌發不停，黃燈籠下杯觥交錯，熱氣氤氳了夜，雖然 「霸味薑母鴨」全國總店在三重 ，但生意好到不行的 萬華店 還是得介紹下。

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餐點

結語

資訊

萬華霸味薑母鴨 所在地點：萬華車站對面 地址：台北市萬華區艋舺大道182號 營業時間：15:50–01:00 電話：02-2306-1506 萬華霸味薑母鴨 粉絲團

菜單

介紹

「半年不開張，開張吃半年」 是羊肉爐、薑母鴨店營業的金科玉律，通常5~8月店面關著放暑假去了，9月入秋後才重出江湖，就算只做半年，營運成本cover過去還是有賺。

也是啦每到寒流來襲，薑母鴨店座無虛席滿滿人潮，就知道台灣人有多愛吃了，但平平賣薑母鴨，有些店就是做不起來，有些店生意好到接客到人軟，如 「萬華霸味薑母鴨」 。

每次經過，顯眼黃燈籠下總是坐滿人潮，可能交通方便就在萬華車站出口，也可能位於老城區附近沒甚麼火鍋店，天一冷自然會找上薑母鴨。

吃薑母鴨最怕人吃一吃上火悶住，所以店面都會打通讓空氣流通，天越冷吃起薑母鴨越過癮呀～

請服務生開一桌，湯匙碗筷自取，沒多久一鍋熱呼呼的薑母鴨鍋就送來囉～

餐點

薑母鴨的靈魂除了湯頭外，就是沾醬，腐乳辣椒醬油混勻，鹹甜豆乳香氣讓人欲罷不能。

麵線 40元/份

吃燒酒蝦、羊肉爐、薑母鴨等台式鍋物，配一份噴香麻油或羊油麵線都是必備的！可別小看一碗40塊的麵線，薑母鴨就是靠麵線酒水在賺~

鈴鈴捲 70元 鮮豆皮 70元

最喜歡能吸湯汁的鈴鈴捲和豆皮捲！尤其薑母鴨湯頭甘醇回味，喝起來又很暖，而且還是 「萬華霸味薑母鴨」 自有品牌。

高麗菜 50元

讓湯頭變超甜的秘訣高麗菜必點~

薑母鴨 300元 (已含鴨肉丸 70元 / 玉米筍 60元 / 凍豆腐 60元 / 金針菇 60元)

一鍋熱呼呼薑母鴨上桌，另外加點的食材都已經丟進去一起煮了，接下來就是大火煮滾就好囉～老闆是以炭火燒熱陶鍋盛裝，不僅受熱均勻還有炭香， 傳承三重創始店的功夫。

滿滿好料，大塊鴨肉看起來真的很讚！還有Q彈肉香鴨丸子。

薑母鴨經麻油、老薑爆炒，米酒、藥膳燉煮，湯頭甘醇不在話下，吸飽了湯汁的豆腐、豆皮、高麗菜，滿口湯汁暖心暖胃。

忍不住又多叫一盤麵線。

結語

冬天到了，來 「萬華霸味薑母鴨」 點上一鍋溫暖滋補薑母鴨，讓你身心豁然開朗，是濕冷天氣最好朋友，只是真的太夯了又不接受訂位，要記得早點來搶位子喔~

Jun 2023.11