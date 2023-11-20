港島主麵-桃園店重點摘要

1.沒有車仔麵、豉油皇炒麵、廣東炒麵，因為主打港式"創意"麵食

2.厚煮蝦湯麵、大地魚雲吞湯好delicious啊

3.銷魂港丼可免費加飯一次

4.有跟Foodpanda、Uber Eats合作

5.桃園區滿500元店家自己送…消費滿100集1點，集滿10點扺100元

【港島主麵-桃園店】

地址：桃園區育樂街65號

電話：03-3366803

營業時間：11:00~14:00 17:00~20:00

FB粉絲團：港島主麵 桃園店

Hi~又到了大胖小胖吃胖的時間，分享一間港式"創意"麵食【港島主麵桃園店】

餐點強調"創意"是有原因，這沒有常見的傳統麵食(例：車仔麵)

以港式為基礎，把口味&食材給予新元素，呈現不同風貌的新港式麵食

港島主麵桃園店好停車嗎？…機車路邊好停，汽車建議停旁邊西門停車場

假日接近中午時刻，店內逐漸走向客滿狀態…拿菜單，找座位準備點餐

店家貼心小物1：3歲小孩安靜3分鐘區(板娘已盡力)…哈哈哈

想知道裡面是什麼法寶，來用餐就知道囉~

店家貼心小物2：免費冰棒

原先是夏天怕冷氣不涼客人太熱，提供免費冰棒給大家~

現在也還有~吃飽來根冰棒消化一下唄

港島主麵的菜單

兩種點餐方式，掃座位旁的QR CODE線上點餐

或是拿紙本菜單劃單點餐

餐點以港式創意麵食為主

餐點可升級套餐，還有精選單點主菜&飲品

新菜色-銷魂港丼、辣豆豉油佐雲吞

銷魂港丼可免費加飯一次喔~

不知道點什麼嗎？店家每日會推特餐

適合跟大胖一樣有選擇障礙的朋友…哈哈哈哈

主日點餐如下，接下來一一為大家分享囉

飲料：老樹普洱茶&黑白淡奶絲襪

老樹普洱茶：入口味道是舒服的，味道不會複雜有普洱特殊陳年香氣，重點才30元(有夠俗啦)

黑白淡奶絲襪：港式奶茶必備的"黑白淡奶"，奶香厚實口味馥郁細緻，真心推薦~很好吃！！

主餐+多食嘢B(示意圖)

一份主餐升級多食嘢B(30元飲品+開胃菜1份)，份量如下圖呈現，給大家參考

飲品可補價差升級，例：+30元可換成黑白淡奶絲襪

厚煮蝦湯麵

大胖真心推薦~好delicious呀，是其他店家沒吃過的獨特口味

這個紅不是茄汁也不是紅油口味

是如同菜名"厚煮蝦"是貨真價實蝦殼煉出的蝦油

蝦鮮味厚實濃郁的湯頭，著實令大胖小胖著迷~

麵條吸飽蝦湯也有一定底韻~應該說每口都是厚實的蝦鮮味

麵條口感帶勁道，配上生菜綠捲鬚，濃厚中蹦些許清爽，是不同層次的味覺饗宴

強力推薦厚煮蝦湯麵的另一個原因：雲吞也好好吃！

份量也很有誠意，一碗給了5顆鮮蝦雲吞

小胖很愛港島主麵的雲吞，用料實在~一顆雲吞裡就有一隻蝦

調味適中，鹹淡皆宜，鮮味滿滿~好吃！

香辣咖哩魚蛋

屬於口味偏甜的開胃小菜，約是微辣程度，帶淡淡咖哩味

口感是魚蛋討喜的ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ Q彈

把魚蛋串一起就變經典香港街頭小吃

這樣吃起來也更對味~哈哈哈哈

主食+多食嘢C(示意圖)

一份主餐+多食嘢C(55元湯品1碗+開胃菜1份)

這份量男生吃應該會很飽(大胖認證…真的很飽)

銷魂港丼

新推出的飯類主食，走少油健康清爽路線~

主菜有雞、豬叉燒可選，或選雙拼也行

配菜：燙青菜+油膏、醃蘿蔔、烤玉米筍

辣椒絲的裝飾功能具多，基本上不會辣啦~

把飯、叉燒、配菜加在一起，大口吃下94爽啦！

整體來說沒有油膩感，主因是叉燒選用油膩較少的雞胸&豬里肌

店家製作叉燒前先舒肥，所以不用擔心口感太硬的問題

特別推薦醃蘿蔔，口味偏甜，像是韓式炸雞附的醃蘿蔔

小胖不愛白蘿蔔有股特殊味道，但她今天說好吃，而且沒有那個味道

如果跟小胖有同樣困擾，不妨試試這道~相信不會讓您失望喔

麻辣鴨血

鴨血口感細緻滑順，咬下口麻辣湯散出

口中呈現微麻重香氣小辣，且調味不會過於死鹹

是道口味溫和，吃起來舒服的開胃小菜~

大地魚雲吞湯

以比目魚為基礎加上生薑熬煮的湯頭，顏色清徹味道卻韻味十足

說實在沒喝之前會誤會它就是一般的雲吞湯

對…就是因為湯頭顏色的問題(清徹湯頭也可以很濃郁~~)

鮮蝦雲吞在前面厚煮蝦湯麵介紹過了

算是百搭食材，出現在哪道菜都不突兀

因為太受客人喜愛，甚至有賣冷凍雲吞(文末有價目表)

整體來說，大地魚雲吞湯爆幹好吃~是必吃菜色之一呀！

辣菠蘿蔥雞叉燒

有說到店家還用雞胸肉做叉燒，且製作前先會舒肥

呈現的口感會軟嫩軟嫩,

若只是如此，就不值得單點這道"辣菠蘿蔥雞叉燒"

叉燒搭配港式經典蔥油醬，整個感覺就對了~

再配上鳳梨(菠蘿)製作的辣醬，味道更是達到新高境界

有另於常見辣醬的鹹&辛口感，菠蘿辣醬更多了果香味~

這就是讓味道提升多個檔次的關鍵！

凍心蛋塔

喝奶茶要配什麼，當然是要吃蛋塔呀(不信你問達叔在夢蘿家幹嗎~)

別誤會蛋塔上的霜狀是冰過頭，原本就是半凍狀享用最美味

好吃嗎？店家FB粉絲團說有客人吃完後再買12顆，所以…您覺得好吃嗎？

老樣子，來張完食照…勝利的PUNCH！

今天的份量~兩位食量大的人可以吃飽，一般食量建議主食+套餐差不多

以上為個人經驗，分享給大家參考！

冷凍雲吞價目表如下：

10顆$85($8.5/顆)、50顆$350($7/顆)…白話文，買越多省越多

厚煮蝦湯麵的"麵"也有賣生麵喔，8球$99($12.375/球)

有需要請洽店家喔~

團購&會議餐點優惠

銷魂港丼+30元飲品特價$120，最低需10份(含外送)

換句話說：銷魂港丼原價$119，加1元多1杯飲料，還幫您外送到府

你各位還不手刀團購起來，切記最低量為10份、最低量為10份、最低量為10份

很重要所以說3次！

吃飽記得來拿支冰棒喔(老闆超佛心的啦！)

今天的餐點滿意嗎？大胖表示：好吃，我們好嗨森呀！~

為何腦中一直浮現家有喜事~意不意外，嗨不嗨森的畫面…哈哈哈

結論

整體來說，厚煮蝦湯麵&大地魚雲吞湯是今日餐點MVP

可能第一口衝擊感比較大，但多幾口就是發覺它的美味

店家優惠活動真的滿佛心，例如：滿10點抵100~這超佛的啦

也可以感覺店家在經營上的用心，不斷嚐試創新與突破

想試試不一樣的港式風味嗎？推薦【港島主麵桃園】您不會失望的

以上，與大家分享！

小胖攝影．大胖編輯．餐點口味因人而異．以上為大胖小胖用餐心得分享！