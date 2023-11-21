每年到了12月年底，軟西就超級期待跟各個時期的朋友聚餐、交換禮物，台北有許多適合和姐妹們一起歡聚的餐酒館、義式餐廳等，這次軟西收集了30家+聖誕節聚餐台北推薦，一樣加入了軟西星星小短評，標註地址、交通等資訊給軟絲們參考，台北聖誕節聚餐餐廳推薦給軟絲們。
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▻原文:30家台北聖誕節聚餐餐廳推薦◅
「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」
聖誕節聚餐餐廳推薦 聖誕節餐酒館
ABV加勒比海餐酒館
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區敦化南路一段233巷61號
✓交通：近捷運忠孝敦化站
✓電話：02-27216997
✓營業時間：12:00-凌晨01:30
✓軟西：提供超過300種以上，來自世界各地的精釀啤酒，以及來自加勒比海的異國料理，啤酒最多的餐酒館當之無愧!
✓小評分：★★★★★
Mellow Bar & Restaurant
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷32弄12號
✓交通：近捷運忠孝敦化站
✓電話：02-27719907
✓營業時間：17:30-01:30
✓軟西：店內有多達15款新鮮現拉拉霸啤酒，是專業台北啤酒吧，還有多款義大利麵、排餐、炸物等選擇，復古美式風格燈光美氣氛佳。
✓小評分：★★★★★
dé PLACE德普雷斯
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區敦化南路一段161巷69弄5號1樓
✓交通：近捷運忠孝敦化站
✓電話：02-27110611
✓營業時間：一到四14:00-23:30、五14:00-01:30、六12:00-01:30、日12:00-23:30
✓軟西：提供多種調酒、美墨義式餐點，餐點道道經典實在，還有超可愛鬆獅犬祖咪顧店，推推!
✓小評分：★★★★★
Waiting Bistro
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市忠孝東路三段251巷13弄6號1樓
✓交通：近捷運忠孝復興站
✓電話：02-27318803
✓營業時間：一到五17:00-23:00，六日12:00-23:00
✓軟西：雖然菜單選擇不算太多樣，但是道道經典美味，有氣氛的台北聖誕節聚餐餐廳推薦。
✓小評分：★★★★☆
ABV南洋餐酒館
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區光復南路280巷39號
✓交通：近捷運國父紀念館站
✓電話：02-27210760
✓營業時間：12:00-01:30
✓軟西：提供多種泰式料理、越南菜、印尼菜等東南亞料理，環境有南洋悠閒度假村落感，姐妹聚餐或是情侶約會都很適合!
✓小評分：★★★★★
ABV地中海餐酒館
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區光復南路260巷39號
✓交通：近捷運國父紀念館站
✓電話：02-87718114
✓營業時間：12:00-01:30
✓軟西：週週更新來自世界各地的獨特精釀啤酒，啤酒總數超過300種可選，台北東區最專業啤酒搭餐的不限時餐酒館。
✓小評分：★★★★★
豬跳舞Dancing Pig
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區光復南路290巷48號
✓交通：近捷運國父紀念館站
✓電話：02-27316469
✓營業時間：11:30-14:30、17:30-22:00
✓軟西：餐點份量十足價格公道，適合多人聚餐小酌暢聊，最吸睛的就是小豬造型肉肉拼盤。
✓小評分：★★★★☆
Homeless吾家可歸
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區光復南路308巷49號
✓交通：近捷運國父紀念館站
✓電話：02-27766962
✓營業時間：一到四、日18:00-02:00，五六18:00-03:00
✓軟西：各式各樣推陳出新的調酒，氣氛很好的一間店，希望大家都像在自己家一樣自在。
✓小評分：★★★★☆
休憩Ramen&Bar
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區仁愛路四段417-1號(光復南路346巷46號對面)
✓交通：近捷運國父紀念館站
✓電話：02-27407600
✓營業時間：一-四19:00-02:00，五-六19:00-3:00，日公休
✓軟西：新開幕創意十足拉麵+特調調酒，一次滿足拉麵和調酒兩種願望!
✓小評分：★★★★★
Fourplay Cuisine
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區東豐街49號
✓交通：近捷運大安站
✓電話：02-27083898
✓營業時間：一到四18:00-01:00，五六18:00-02:00，日公休
✓軟西：調酒十分有創意，依照客人喜好、口味、心情來做調整，餐點表現也都在水準上，是台北知名餐酒館之一。
✓小評分：★★★★☆
BaganHood蔬食餐酒館
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷46弄11號
✓交通：近捷運市政府站
✓電話：02-37622557
✓營業時間：11:30-16:00、17:00-22:00
✓軟西：有著餐酒館的質感沉穩氛圍，又有多種擬真肉品蔬食，讓吃素不再無聊，餐點選擇多而且還是寵物友善餐廳必須推推!
✓小評分：★★★★★
聖誕節聚餐餐廳推薦 包廂餐廳
Ulove羽樂歐陸創意料理
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市松山區南京東路四段162號
✓交通：近捷運小巨蛋站
✓電話：02-25782656
✓營業時間：11:30-15:30、17:30-21:30
✓軟西：吃過一輪羽樂的餐點後，必能感受到老闆及主廚對料理的用心與誠意，是聚餐聖誕餐廳台北推薦!
✓小評分：★★★★★
Good Old Dayz Bistro
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區復興南路一段71號2樓
✓交通：近捷運忠孝復興站
✓電話：02-27219913
✓營業時間：五六18:00-02:00、一到四&日18:00-01:00
✓軟西：浮誇調酒&復古氛圍，座位有獨立包廂感，店員親切像朋友般坐下來聊天!
✓小評分：★★★★★
Book ing bar
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區仁愛路四段345巷15弄21-1
✓交通：近捷運忠孝敦化站
✓電話：02-27754941
✓營業時間：20:00-02:00
✓軟西：只有內行人才知道怎麼進入神秘書櫃喝一杯，提供多款創意調酒，連餐點都令人驚艷印象深刻。
✓小評分：★★★★★
衣櫥餐酒館
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區忠孝東路四段101巷15號
✓交通：近捷運忠孝敦化站
✓電話：02-27317919
✓營業時間：18:00-凌晨02:00
✓軟西：有多種創意吸睛調酒，深藍色大門推開後跟外面車水馬龍完全不同世界，好像推開了納尼亞的衣櫥，在某個秘境地窖裡享樂小酌!
✓小評分：★★★★★
悄悄話餐酒館
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區仁愛路四段345巷2弄11號
✓交通：近捷運忠孝敦化站
✓電話：02-27783988
✓營業時間：日-四17:00-02:00、五六17:00-03:00
✓軟西：獨特原創調酒相當多，結合各種迪士尼公主或卡通人物，不只浮誇，取名也相當用心，看著酒單讓人會心一笑。
✓小評分：★★★★☆
會客室 新大阪 居酒屋
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區光復南路280巷33號
✓交通：近捷運國父紀念館站
✓電話：02-27112650
✓營業時間：一-五18:00-00:00，六日17:00-00:00
✓軟西：細節滿滿的復古餐酒館，有著日式居酒屋親切到位服務和職人料理精神，是軟西愛的寶藏店。
✓小評分：★★★★★
Shuffle Lounge Bar
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷46弄4號
✓交通：近捷運市政府站
✓電話：02-27660081
✓營業時間：17:00-01:00，一公休
✓軟西：魔幻星空餐酒館，有各種創意特調，還有吃飽吃好鹹食，跟店員互動還能取小禮物喔!
✓小評分：★★★★★
Leone Restaurant & Bar
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市中山區林森北路353巷20號
✓交通：近捷運雙連站
✓電話：02-25813109
✓營業時間：一到四、日17:00-00:00，五六17:00-02:00
✓軟西：餐點調酒都很用心，希臘異國風情異國環境寬敞舒適，不管是要約會、慶生或是聚餐都相當有氣氛!
✓小評分：★★★★★
Book ing Bar 中山
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大同區民生西路78號2樓-4
✓交通：近捷運雙連站
✓電話：02-25500780
✓營業時間：日-四20:00-02:00、五六20:00-03:00
✓軟西：即便入門方式像密室逃脫般神秘仍一位難求，擁有全台北最長9.5公尺吧台，座位舒適走道寬敞，美酒佳餚通通有!
✓小評分：★★★★★
隱寺餐酒館
✓文章：點我看全文
✓地址：臺北市台北市信義區嘉興街36號
✓交通：近捷運台北101/世貿站
✓電話：0965269175
✓營業時間：五六18:00-03:00、一到四＆日18:00-02:00
✓軟西：好吃好喝又好拍，雖然調酒均一價NT400好像不便宜，但在命名或是調配上都別出心裁，裝飾擺設也都前後呼應。
✓小評分：★★★★★
聖誕節聚餐餐廳推薦 氣氛餐酒館
心潮飯店
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區忠孝東路五段68號
✓交通：近捷運市政府站
✓電話：02-27239976
✓營業時間：一到四11:00-21:30，五到日11:00-22:00
✓軟西：價格合理且氣氛好，服務生很可愛有問必答，餐點結合創意台菜和台灣水果調酒，裝潢走復古飯店風，店內各角落都超好拍。
✓小評分：★★★★★
花酒蔵 餐酒館
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區安和路一段33號
✓交通：近捷運忠孝敦化站
✓電話：02-27319266
✓營業時間：12:00-15:00、18:00-00:00
✓軟西：日式創意餐酒館超多清酒、創意日料選擇，不管聚餐約會小酌都很適合。
✓小評分：★★★★★
Yoh曜日義式餐酒館
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區東豐街53號
✓交通：近捷運大安站
✓電話：02-27085910
✓營業時間：11:30-21:00
✓軟西：是間不管哪個姊妹吃過都零負評的餐酒館，氣氛和餐點表現都相當優異。
✓小評分：★★★★★
LE SAGE茱莉金牛排餐館
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區浦城街26巷2號
✓交通：近捷運古亭站
✓電話：02-23680986
✓營業時間：11:30-14:30、17:30-21:30，周一公休
✓軟西：不必像高級餐廳穿得約束，卻依然可以吃到高級排餐的用心料理，環境舒適雅致，整體氣氛活潑不拘謹。
✓小評分：★★★★★
聖誕節聚餐 美式餐廳
A. K. 12美式小館
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市萬華區峨嵋街12號2樓
✓交通：近捷運西門站
✓電話：02-23610136
✓營業時間：一-四、日12:00-20:30，五六12:00-21:00
✓軟西：軟西都不知道西門町有這麼一間選擇多多美式餐廳，餐點份量足又美味，適合聚餐慶生。
✓小評分：★★★★★
ABV美式餐酒館
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區敦化南路一段236巷16號
✓交通：近捷運忠孝敦化站
✓電話：02-27216067、02-27216007
✓營業時間：12:00-01:00
✓軟西：ABV啤酒有超過300種啤酒選擇，根本就是台北精釀啤酒專賣，搭配來自美國的道地家鄉菜，聚餐小酌都適合!
✓小評分：★★★★★
Gumgum Beer & Wings雞翅啤酒吧
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區光復南路473巷11弄38號
✓交通：近捷運台北101/世貿站
✓電話：02-27585987
✓營業時間：一12:00-16:00、18:00-22:30，二12:00-15:00、18:00-22:30，三到日12:00-17:00、18:00-22:30
✓軟西：外觀亮晶晶光芒四射玻璃屋，提供數十種獨特雞翅口味任君挑選，有像台北生啤酒餐廳GB一樣小巧可愛啤酒可選。
✓小評分：★★★★★
Man Cave Gourmet Burgers
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市中山區松江路362巷85號
✓交通：近捷運行天宮站
✓電話：無
✓營業時間：三四17:00-21:00，五六日11:30-14:30、17:00-21:00，一二公休
✓軟西：每一款漢堡都是店家手工製作、醬汁自製，被譽為每一款都必須吃的漢堡店。
✓小評分：★★★★★
聖誕節聚餐餐廳推薦 義大利麵/早午餐
BANCO
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市中山區長安東路二段106號
✓交通：近捷運松江南京站
✓電話：02-25794010
✓營業時間：12:00-15:30、07:00-21:00
✓軟西：雖然披薩口味沒有想像中那麼誇張美味，但是那個披薩餅皮不管愛不愛吃皮的人都絕對會喜歡，聖誕節聚餐訂位可以透過電話唷!
✓小評分：★★★★☆
青沐初食
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市中山區松江路97巷6號
✓交通：近捷運松江南京站
✓電話：02-25175503
✓營業時間：10:00-21:30
✓軟西：鹹食選擇超多每種都想吃，有提供當月壽星優惠，招牌軟殼蟹無敵大隻超吸睛，很適合跟姐妹們來吃!
✓小評分：★★★★★
勺日zhuori
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區復興南路一段206號1樓
✓交通：近捷運忠孝復興站
✓電話：02-27110223
✓營業時間：10:00-18:00
✓軟西：大安區網美咖啡廳之一，韓系奶茶色裝潢非常好拍照打卡，鹹甜都有的咖啡廳。
✓小評分：★★★★☆
Brun不然
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區安和路一段7號
✓交通：近捷運忠孝敦化站
✓電話：02-27725222
✓營業時間：一08:30-17:30，二到日08:30-22:00
✓軟西：早午餐好拍好吃，美味與質感兼具，是家喻戶曉台北東區早午餐。
✓小評分：★★★★★
TOK盡興食光
✓文章：點我看全文
✓地址：新北市新店區中興路三段70號5樓(新店裕隆城5樓)
✓交通：近捷運大坪林站/七張站
✓電話：02-29116079
✓營業時間：日-四11:00-21:30、五六11:00-22:00
✓軟西：色調柔和寬敞明亮的用餐空間，愜意舒服環境非常適合朋友家人聚餐，中西融合加入小巧思推出新亞洲菜系!
✓小評分：★★★★★
披薩斜塔Pizza Tower
✓文章：點我看全文
✓地址：新北市新店區中華路75號
✓交通：近捷運新店區公所站
✓電話：02-89145662
✓營業時間：11:30-21:30
✓軟西：菜單選擇超多，手工製作健康天然，道道經典美味，享受佳餚的同時還能配上啤酒等酒款盡興聊天。
✓小評分：★★★★★
(最後更新日期2023/11/15，持續更新中…)
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軟西
我是軟西，一個不愛睡覺的航空人員✈️自助旅行近30個國家，但太愛吃所以食記數量遠遠遠多於遊記😋沒有寵物卻愛跑寵物友善餐廳🐶天冷天熱都要吃火鍋🍲覺得吃是全世界最棒的事情❤️來來來，跟著軟西一起吃遍全世界吧🍮🍧🍰