店家資訊:

劉里長火雞肉飯

地址: 嘉義市東區公明路197號

電話: 05-222-7669

營業時間: 07:00~14:30pm ；16:30pm~19:00pm (週一 公休)

FB: 劉里長雞肉飯

內用、外帶

到嘉義必吃火雞肉飯，要吃最夯的火雞肉飯，絕對要來 "劉里長火雞肉飯"

有名到日本開店的嘉義雞肉飯，擁有50年老店的資歷，尤其觀光客必吃，每次都大排長龍，想吃建議非尖峰時段前來

店內餐點價位都是銅板價，最推火雞肉片飯、火雞肉絲飯，建議老饕必吃法，就是加顆荷包蛋，滿滿的蔥油拌飯，絕對是美味UPUP

還有無刺虱目魚湯，魚肉相當肥美軟嫩，整體來說我跟老公都給予很高的評價

原文網址: 【嘉義美食】『劉里長火雞肉飯』在地必吃美食/觀光客排隊老店/火紅到日本展店的最夯雞肉飯/詳細菜單/大推火雞肉片飯、火雞肉絲飯

劉里長雞肉飯，自嘉義火車站至店家，步行需要約23分鐘，可以開車或坐公車，我跟老公平時習慣快走運動，所以採用步行方式到達喔

店內座位與騎樓約30幾個位置，室內座位有點擁擠，二樓也有座位

店家菜單分為外帶及內用，填好後，必須先付款喔

老闆真的是里長啦，里長伯開得店，感覺很有人情味

店內另一邊阿嬤正在將雞肉飯裝盛，動作很俐落

有火雞肉片飯跟火雞肉絲飯，還可做成三樣菜的便當

MENU

*除了主打的火雞肉片飯、火雞肉絲飯，另有排骨飯、滷肉飯、還有無刺虱目魚粥、蚵仔粥、蝦仁粥，各式涼菜、滷味類、湯類

上菜速度很快，很快就滿滿一桌了

火雞肉片飯 $55

雞肉片醇香美味，份量希望多一點，但這價位我覺得可以啦

還加點酸菜很加分，酸香的酸菜我倒蠻愛的

另外流行的老饕吃法就是加顆半熟蛋，簡直美味無比，應該跟店家說要半熟的，但是來的是八分熟

軟嫩的蛋黃，搭配淋上豬油炸的紅蔥頭，拌上粒粒分明的白米飯，簡直要人不愛都難

說到店家的火雞肉片，有些網路評價說切的不好看又很柴，但我覺得口感剛剛好，不到很嫩但也充滿雞肉的醇香風味，我很愛喔

火雞肉絲飯 $35

白米飯上，淋上滿滿的蔥油醬汁，米粒也不會太軟爛，口感不會過於油膩，雞絲還帶點皮，不會乾柴，這樣才$35，算很有誠意呢

我最愛他的蔥油，超級飄香好吃，搭配滿滿的火雞肉絲，拌飯剛剛好，簡直每口都是扒飯的美味

無刺虱目魚湯 $70

魚肉大片又相當肥美軟嫩，尤其無刺相當適合不會挑魚刺的我，品質相當新鮮，湯頭也清甜味美，每一口都很滿足

白菜滷 $30

白菜滷相當清甜好吃，透出滷製的蝦米香氣，不錯的小菜首選，很古早味

綠花椰菜 $30

蔬菜清新好吃，淋上些許醬油膏，蠻增味的

煎荷包蛋 $15

無論火雞肉片飯、火雞肉絲飯，拌入一顆荷包蛋，簡直絕美，老饕們別錯過了

整體來說我跟老公都給予很高的評價，雖然網路評價很兩極，但是我跟老公是屬於偏愛那一群

今天是早上九點多來，才能有位子，如果平時都是要排隊的，簡直是太lucky

來嘉義必吃的在地美食，喜歡吃火雞肉飯的朋友，不要錯過了喔