日期：2023-11-22
名稱：來呷飯川食堂 (雲林斗六店)
電話：05-5360850
地址：雲林縣斗六市建成路52號
營業時間：11:30-14:30 (最後收客 13:50)
17:30-21:30 (最後收客 20:50)
平均消費：150元起
FB粉絲頁：來呷飯川食堂-斗六店
南台灣最強平價連鎖川菜品牌終於來到斗六囉!!
來呷飯川食堂(雲林斗六店)正式來加入營運行列了
餐廳旁即是超好停車的收費停車格
單日最高才50元真的是好方便~
帶著一點森林系的灰白氣息
有著相當年輕化的質感呈現
座位從2人小方桌至8人大圓桌都有來準備
是最適合一家大小共同吃飯的團圓好格局!
多樣化的平價川味家常菜
來呷飯川食堂有著多樣化的川味料理
針對不吃辣的族群也有細心來照顧到
豬.牛.雞.魚.蝦.蛋.豆腐.青菜及湯品到最後的甜點等...
完全符合全家大小吃飯的理想需求
江湖小炒肉
回鍋肉的迷人經典滋味
只要是擁有記憶的老客人都會懂他的好味道
帶點微微辣的下飯口感
透過蔥絲.青椒陪襯展現出他最完美的料理口感
梅醬弄雞
雞肉有著一層微甜帶點梅子酸的獨特醬汁
潵上白芝麻再搭上清爽脆口的小黃瓜切塊
這道幾乎是小朋友吃過後回點率高達90%以上的佳餚
金磚豆腐
豆腐在四川菜裡有著相當舉足輕重的角色地位
除了我們較熟悉的陳麻婆豆腐或老皮嫩肉以外
這道不辣的金磚豆腐也是十分來的美味及下飯
炸至外皮酥脆的閃亮金磚外層
是嚐起來帶有顆粒感的鹹蛋黃
同樣又是一道大人或小孩都會喜愛的菜色
麻辣酸菜魚
這道菜一直是小毛心目中的前3名料理
從最早期的鯛魚片吃到現今選用更高檔的鱸魚片
不僅是在口感質感度來升級之外
吸滿麻辣醬汁的冬粉更令人來讚不絕口!!
臘肉高麗菜
無論品嚐什麼料理
新鮮時蔬永遠是不可或缺的存在
家傳臘肉與高麗菜爆炒後的香氣
相信也值得點上一盤來嚐嚐~
炸饅頭
他一直是川菜裡最經典不敗的主食
酥脆外皮沾上甜口煉乳就是好吃!!
紅糖地瓜粃粑
地瓜餅炸至外酥內嫩再潵上花生糖粉
沾上甜感十足的黑糖醬汁相信會是飯後最棒的一口甜點菜
來自台南的川食堂
也讓這家川菜館帶上了一點府城的靈魂味
平價式的餐館料理輕易即讓你我喜歡上他
來呷飯川食堂(雲林斗六店)是首家插旗雲林的全新開市
相信這也只是他在這農業大縣的土地上剛開始的新旅程~
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