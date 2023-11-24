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雲林美食-來呷飯川食堂 (雲林斗六店) 新開幕!! 南台灣最強平價連鎖川菜品牌

2023-11-24 09:35:00 跟著小毛一起趴趴GO 人氣：102
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文章類別：美食-食記心得

縣市地區：雲林縣 > 斗六市

造訪商家：來呷飯川食堂 (雲林斗六店)
phone05-5360-850
place雲林縣斗六市建成路52號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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封面1

日期：2023-11-22

名稱：來呷飯川食堂 (雲林斗六店)

電話：05-5360850

地址：雲林縣斗六市建成路52號

營業時間：11:30-14:30 (最後收客 13:50)

              17:30-21:30 (最後收客 20:50)

平均消費：150元起

FB粉絲頁：來呷飯川食堂-斗六店


檢視較大的地圖

南台灣最強平價連鎖川菜品牌終於來到斗六囉!!

來呷飯川食堂(雲林斗六店)正式來加入營運行列了

餐廳旁即是超好停車的收費停車格

單日最高才50元真的是好方便~

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帶著一點森林系的灰白氣息

有著相當年輕化的質感呈現

座位從2人小方桌至8人大圓桌都有來準備

是最適合一家大小共同吃飯的團圓好格局!

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多樣化的平價川味家常菜

來呷飯川食堂有著多樣化的川味料理

針對不吃辣的族群也有細心來照顧到

豬.牛.雞.魚.蝦.蛋.豆腐.青菜及湯品到最後的甜點等...

完全符合全家大小吃飯的理想需求

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江湖小炒肉

回鍋肉的迷人經典滋味

只要是擁有記憶的老客人都會懂他的好味道

帶點微微辣的下飯口感

透過蔥絲.青椒陪襯展現出他最完美的料理口感

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梅醬弄雞

雞肉有著一層微甜帶點梅子酸的獨特醬汁

潵上白芝麻再搭上清爽脆口的小黃瓜切塊

這道幾乎是小朋友吃過後回點率高達90%以上的佳餚

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金磚豆腐

豆腐在四川菜裡有著相當舉足輕重的角色地位

除了我們較熟悉的陳麻婆豆腐或老皮嫩肉以外

這道不辣的金磚豆腐也是十分來的美味及下飯

炸至外皮酥脆的閃亮金磚外層

是嚐起來帶有顆粒感的鹹蛋黃

同樣又是一道大人或小孩都會喜愛的菜色

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麻辣酸菜魚

這道菜一直是小毛心目中的前3名料理

從最早期的鯛魚片吃到現今選用更高檔的鱸魚片

不僅是在口感質感度來升級之外

吸滿麻辣醬汁的冬粉更令人來讚不絕口!!

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臘肉高麗菜

無論品嚐什麼料理

新鮮時蔬永遠是不可或缺的存在

家傳臘肉與高麗菜爆炒後的香氣

相信也值得點上一盤來嚐嚐~

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炸饅頭

他一直是川菜裡最經典不敗的主食

酥脆外皮沾上甜口煉乳就是好吃!!

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紅糖地瓜粃粑

地瓜餅炸至外酥內嫩再潵上花生糖粉

沾上甜感十足的黑糖醬汁相信會是飯後最棒的一口甜點菜

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來自台南的川食堂

也讓這家川菜館帶上了一點府城的靈魂味

平價式的餐館料理輕易即讓你我喜歡上他

來呷飯川食堂(雲林斗六店)是首家插旗雲林的全新開市

相信這也只是他在這農業大縣的土地上剛開始的新旅程~

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