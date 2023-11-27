台北大安區餐廳「葉公館滬菜」是網路很多人推薦的台北上海菜中式料理，看到評價提到的隱藏版紅燒肉超想吃，於是和朋友約好聚餐，提前打電話到葉公館滬菜訂位，營業時間還沒到就有好幾組在門口等，葉公館滬菜上海菜料理真的是台北熱門餐廳，想吃一定要預訂。

葉公館滬菜有幾道菜是必須提前預約才吃得到，訂位日期前三天就有工作人員打來確認問我要不要訂隱藏版，葉公館滬菜隱藏版有紅燒肉和黃魚，其他菜單推薦的還有剁椒魚頭、野菇菜飯、口水雞…等，除了當天櫃檯接待小姐的態度讓人不愉快之外，包廂服務的阿姨真的很讚！挽救了我們用餐的心情。

台北上海菜推薦 葉公館滬菜 位置

「葉公館滬菜」交通資訊位在台北市大安區安和路，台北遠東香格里拉飯店附近，這裡介於台北捷運信義安和站跟六張犁站中間，走路大約10分鐘。葉公館滬菜停車可以停在附近的「CITY PARKING 城市車旅停車場 敦南站」或附近其他的停車場，騎機車路邊就有很多停車格，只是要找一下停車位。

葉公館滬菜

地址：106台北市大安區安和路二段118號

營業時間：11:30–14:30、17:30–21:30

電話：0227361999

食記：【台北桌菜】葉公館滬菜，大安區上海本推薦！

備註：葉公館滬菜聚餐一定要訂位，日期前三天會有工作人員電話詢問隱藏版

台北上海菜推薦 葉公館滬菜 環境

葉公館滬菜的用餐環境，簡單的風格沒有過多華麗裝飾，讓人更專注在美食餐點。

開放式的廚房可以看到多位師傅們用心在準備餐點的風景，一開始櫃檯小姐看我們拿相機就提醒不要拍廚房的方向，但可能太忙還是怎樣？口氣跟態度不是很好，害我一度以為還沒吃到就要雷了！

葉公館滬菜也提供不同類型的用餐桌椅可供2~8人用餐，另外還有兩間大包廂，可以容納最多10~12用餐，不管是小家庭聚餐，或是人數較多的公司團體聚餐都很適合，也是台北有包廂的餐廳推薦。

這天七個人用餐，沒想到被安排到包廂，帶位的時候有點小驚喜，靠門口的採光很不錯，不過等廚房開始料理時，會有油煙味跑進來。

台北上海菜推薦 葉公館滬菜 菜單價錢

葉公館滬菜菜單價錢



餐點選擇不少，有前菜、主菜、飯麵、羹湯、甜品這幾類，另外還有菜單上沒有的紅燒肉、無錫排骨、火瞳雞湯、黃魚等。

葉公館滬菜除了提供經典的上海菜外，也有一些川菜可以選擇。

葉公館滬菜的飲料菜單品項也不少

餐廳酌收每人基本茶資費用是50元

飲料菜單大約分為茶類、碳酸飲料、礦泉水、酒類….等，連咖啡也有提供。

可以自己帶酒，會酌收開瓶費

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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台北上海菜推薦 葉公館滬菜 菜色評價

可樂($60)

雖然店員有和我們推薦荔枝紅茶，但知道可樂也能算在茶資裡，所以就乾脆一人來一罐可樂，一起乾杯！這裡也有另外提供冰塊。

可能上次被辰園粵菜港點的茶資雷到，大家就直接點汽水啦！

口水雞($380)

口水雞是四川菜常見的一道料理，葉公館滬菜的口水雞光看那紅通通的外觀就讓人覺得非常帶勁，但吃起來卻是溫和帶著微微的辣，肉質細緻的雞腿肉口感相當不錯，底下的河粉涼皮Ｑ彈滑順很好入口，加上各種辛香料交錯而成的味道，有酸有辣有甜有鹹，是一道相當開胃的前菜。

非常開胃的口水雞，讓我們在這一餐的開頭就享受到美味的料理！

四喜烤麩($370)

除了口水雞，我們還有點了一道前菜四喜烤麩，算是經典的上海菜，吸飽滿滿湯汁的烤麩，咬下去柔軟帶著淡淡的鹹味，可能本來就不是我會喜歡吃的菜，所以覺得比較一般。

紅燒肉(中)($870)

葉公館滬菜菜單上沒有隱藏版紅燒肉，同時也是葉公館滬菜招牌菜，要先預訂才能吃得到，想來葉公館滬菜千萬不能錯過的一道美味料理，真的！超好吃！大家一致認同～

用冰糖跟醬油慢漫去煨煮的紅燒肉，上桌看到超誘人的焦糖色澤就快流口水啦！

吃到嘴裡後那軟嫩且帶著彈性的滋味，醬汁引出誘人的焦香味，一點點甜甜鹹鹹，入味又不膩口，是道很完美的紅燒肉料理，尤其是皮的部位，我簡直愛慘了！

紅燒肉真的是葉公館滬菜的招牌菜

紅燒肉裡面還有一顆對切的甜燒滷蛋，我們有七個人，想吃先打架XD

上海野菇菜飯($280)

每次吃上海菜都必點的上海菜飯，葉公館滬菜提供的是上海野菇菜飯，香氣十足的菜飯，吃起來相當順口也不會太過油膩，加上筍片跟魚子醬的點綴，呈現清甜爽口的味道。

必嚐紅油炒手($100)

葉公館滬菜的必嚐紅油炒手上桌後，服務人員還會先灑上芝麻粒，搭配底下的醬汁攪拌。

內餡飽滿的炒手沾著麻醬風味的醬汁味道還不錯，可惜小小一顆一口就沒了，用一瞬間的美味來形容也不為過。

黑醋咕咾肉($780)

看起來很像糖醋排骨的黑醋咕咾肉，不一樣的是醋酸味比較明顯，入口還帶著水果的風味，炸過的外皮飽滿帶脆，這道也不錯，但價格加上味道不覺得會是必點。

上海清炒鱔糊($720)

悶熟煨汁的上海清炒鱔糊，肉質軟嫩帶著濃濃醬燒的味道，沒有太多勾芡，口感軟滑，朋友直呼推薦的一道菜，但我本身喜歡脆的～XD

砂鍋醃篤鮮($580)

江浙小館裡常出現的經典菜色砂鍋醃篤鮮，我還是第一次嚐到。

醃篤鮮的醃指的是醃過的老肉，很多店家會用火腿來取代，篤跟煲湯的意思一樣，最後鮮則是指豬肉片，葉公館滬菜的砂鍋醃篤鮮喝起來湯頭濃郁感較重，裡面配料也蠻多的。

剁椒大魚頭($880)

之前就是被這紅通通的剁椒大魚頭所吸引，不過看似辣勁十足的魚頭，其實吃起來並沒有想像中的辣，但泡椒跟豆瓣醬的香氣還蠻明顯的，鰱魚肉的肉質也不錯，很下飯的料理推薦。

魚肉裡面蠻多刺，吃的時候要小心。

韭香鍋餅($280)

韭香鍋餅是熱情的服務大姐推薦的

我們一行人被她逗得哈哈大笑，連服務都想給她一百分！完全把那天用餐的愉悅指數拉高。

我看菜單好像沒有這道，服務的大姐介紹這是葉公館滬菜的熱門菜色，上桌時跟我們說要趁熱吃才好吃，韭香鍋餅吃起來帶有烤過的焦香味，裡面包著韭菜、冬粉和蛋花，豐富的口感帶點鹹香，非常有層次。

杏仁豆腐(150) / 桂花釀湯圓($150)

飯後甜點我們點了杏仁豆腐跟桂花釀湯圓，杏仁豆腐口感滑順不會太濃郁，上面還有水果提味；桂花釀湯圓有明顯的酒釀味，帶有一點酸酸的口感，而裡面的湯圓則是芝麻湯圓，整體來說葉公館滬菜這兩道飯後甜點還算不錯。

消費的帳單，含服務費算下來一人不到一千就能吃到這麼多美味的料理，單看價位不便宜，但聚餐攤下來蠻划算的。

吃完葉公館滬菜，大家都說真不錯，是好吃值得推薦的上海菜餐廳，難怪連平日用餐時間都能客滿，生意真的不錯，想吃記得提早預約～

經過幾次聚餐，品嚐過幾間不錯的餐廳之後，才覺得原來有那麼多美味的餐廳還沒嚐到，而飲食習慣也不在是平常吃的肉圓、麵線、小火鍋…等，台北的美食真的很多！希望未來還可以品嘗到更多擁有美味料理的餐廳。

葉公館滬菜

地址：106台北市大安區安和路二段118號

營業時間：11:30–14:30、17:30–21:30

電話：0227361999

食記：【台北桌菜】葉公館滬菜，大安區上海本推薦！

備註：葉公館滬菜聚餐一定要訂位，日期前三天會有工作人員電話詢問隱藏版

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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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