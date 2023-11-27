提到板橋沙鍋粥推薦名單就有潮州六必居沙鍋粥和《潮粥府沙鍋粥》，兩間都是板橋有名的沙鍋粥，菜單最有名的就是鮑魚粥和蟹膏粥。

有天晚餐臨時想吃沙鍋粥，剛好看到報導板橋美食推薦這間位在捷運江子翠的《潮粥府沙鍋粥》，沒有訂位就衝過來板橋嘗鮮。

板橋沙鍋粥 店家資訊

潮粥府沙鍋粥

地址：新北市板橋區文化路二段419號

捷運：江子翠站6號出口

停車場：【江翠國小地下停車場】每小時30元

電話：(02)2252-5088

營業時間：週一至週五 11:30-14:00 . 17:20-22:00 .

週六/週日及例假日11:00-22:30

食記推薦：板橋餐廳 潮粥府沙鍋粥必吃蟹膏粥，江子翠站美食

官網：潮粥府沙鍋粥

潮粥府沙鍋粥菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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潮粥府沙鍋粥菜單

潮粥府除了沙鍋粥，也有賣熱炒

網路推薦必點的有蟹膏粥和鮑魚粥。份量從2~6人都有

內用消費收10%服務費，提供免費養肝茶，可以續加。

《潮粥府沙鍋粥》有許多媒體報導推薦過，牆上滿滿簽名，也有熱門餐點推薦照片。

除了一樓用餐座位，還有二樓，建議用餐要訂位，因為平日來吃晚餐還是人潮滿滿，還好我們五點就抵達。

兩個人點了

紅蟳粥

鮮蚵燴絲瓜（過年期間特殊菜單）

鐵板牛肉

以上金額再另收10%服務費

下午五點就到，用餐客人還不多，上餐很快，這次剛好買了一本有關粥的雜誌，好適合拿來拍照當背景。

紅蟳粥

紅蟳、沙蝦、手工魚丸、珠貝、堅果醬和芹菜

一上桌就聞到超濃郁香氣，特殊的堅果醬味道香濃，紅蟳對切加入粥裡熬煮，隨便一撈都是滿滿的料。

《潮粥府沙鍋粥》有名的就是將生米熬煮成粥，再加入各種食材煮出不同口味的沙鍋粥，其中有名的就是鮑魚粥、蟹膏粥、龍蝦粥，以海鮮為主的食材，讓砂鍋粥更鮮甜。

紅蟳肉雖然不多，但煮成粥超甜的，每一口都是充滿海味的粥啊～和堅果醬非常融合，吃完一碗馬上再盛一碗。

鮮蚵燴絲瓜

過年期間特殊菜單。

絲瓜飽水鮮甜又清脆，非常好吃呢！

鐵板牛肉

和想像中的鐵板牛肉不太一樣

但這牛肉超軟嫩，醬汁入味下飯，搭配少許蔬菜增加口感，還有洋蔥的自然甜味和著胡椒香氣，非常好吃。

終於吃到《潮粥府沙鍋粥》了！

板橋兩間有名的沙鍋粥之一，宜蘭人之前聚餐吃過潮州六必居沙鍋粥，他比較喜歡六必居沙鍋粥，下次有機會再去品嚐。

初訪《潮粥府沙鍋粥》自己覺得很喜歡，服務的阿姨也很客氣，附近也有付費停車場，東西好吃加上價格不貴，難怪用餐時間人潮滿滿。

潮粥府沙鍋粥

地址：新北市板橋區文化路二段419號

捷運：江子翠站6號出口

停車場：【江翠國小地下停車場】每小時30元

電話：(02)2252-5088

營業時間：週一至週五 11:30-14:00 . 17:20-22:00 .

週六/週日及例假日11:00-22:30

食記推薦：板橋餐廳 潮粥府沙鍋粥必吃蟹膏粥，江子翠站美食

官網：潮粥府沙鍋粥

潮粥府沙鍋粥菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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本篇潮粥府沙鍋粥食記自費

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