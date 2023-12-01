苗栗竹南美食『福美樂Formula 1』是一家以F1賽車送餐為主打的港式茶餐廳！但除了港式料理以外，也有中式熱炒、江浙點心等百樣餐點！而且一旁還有兒童遊戲室，大人吃喝小孩玩樂，很不錯吧XD文內附上店家地址、電話、營業時間與菜單提供參考。

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🔺『福美樂Formula 1』位於竹南運動公園旁的“馥藝金鬱金香酒店”的一樓！除了從酒店正門進去以外，也可以從旁邊的公園路進入！

🔺不過側門的公園路才是這家『福美樂Formula 1』的正門喔！

🔺店內的桌次其實沒有想像中的多，算了一下大概只有13桌左右，如果用餐熱門時段的話，建議先預約可能會比較保險一點！

🔺座位的一旁還有兒童遊樂室，如果有帶小朋友來的話，也可以把活力旺盛的小朋友丟進去玩，大人就可以安安靜靜的吃頓飯啦XD

🔺這邊點餐都是用Pad來點餐，而且點餐每滿400就可以抽一次獎，最好的還有G-PLUS瞬熱開飲機耶！

🔺但我只抽到銘謝惠顧和一堆奶茶，如果對喝不講究的話，建議點餐時可以先不點喝的，畢竟奶茶的中簽機率還蠻高的啦XD

🔺雖然沒有最道地的港式推車，但取而代之的是很潮的F1賽車送餐！還蠻新鮮有趣的耶~

🔺店家完整菜單【2023/11】除了港式餐點以外，他們也有中式熱炒、江浙點心等，但每次來可以點的餐點可能都會略有不同，當天供應品項要以Pad上的為主喔！

🔺而且就算是茹素的朋友，這邊也有提供素食餐點~蠻用心的！

🔺每一樣看起來都好想吃~不小心這樣隨便按個幾下又是滿滿一桌！看來這絕對就是打包收場啦XD

🔺蓮子竹笙排骨湯 $120，開頭必須來一碗湯開開味！而這湯頭蠻順口的而且肉大塊又嫩，尤其是這竹笙，也是一般外面比較看不到的食材，吸飽湯汁的竹笙一口下去，整個味道還不錯呢！

🔺東方美人燉雞湯 $150，而這頓雞湯看似湯頭渾厚，但實則口感清甜，而且雞肉扎實不散也不柴~喜歡喝湯的可以來上一碗！

🔺避風塘蘿蔔糕 $88/3片，他們家有港式蘿蔔糕和避風塘蘿蔔糕兩種可以選，那當然要給他來個比較特別的嚐嚐才行啊XD

🔺煎過的蘿蔔糕上再加工翻炒後裹滿了避風塘元素，口味蒜香鹹嫩，這在過去其他港式餐廳倒是沒見過，挺有新意的呢！

🔺荷葉珍珠雞 $108/2個，包著荷葉一起蒸煮，一打開就散發出著荷葉的清香，米飯也軟糯爽口，表現不錯！

🔺腐皮捲 $108/2條，一開始還以為看到的會是偏濕的腐皮捲，沒想到是用炸的！裡面包裹著蝦肉等食材，一口咬下去層次豐富！其實比起用蒸的腐皮捲，用炸的這種其實更討我喜歡~

🔺鮮蝦腸粉 $128/2條，腸粉口感也相當滑嫩Q彈，不會粉爛粉爛的！而且每一條腸粉裡面也包著三隻蝦仁，用料蠻大方的！就是腸粉醬我覺得口味稍微重了一點，如果口味比較清淡的，也可以先把腸粉換盤拿出來單獨吃，這樣口味會比較清爽一些喔！

🔺豬排公仔麵 $140，港式的公仔麵其實就是炒泡麵啦！而他們家的公仔麵炒的還蠻不錯的，就算放了一下子也不會結整團，配料條味與麵條搭配的相當和諧，是個大人、小朋友都會喜歡，蠻順口的主食類餐點喔！

🔺珍珠丸 $98/3個、神戶牛肉丸 $98/3個、魚翅餃 $98/3個、原蝦燒賣 $118/3個、醋滴蝦餃皇 $148/3個，蒸餃類當然必須也要給他來上一輪！而這幾款的內餡口感都相當扎實，皮的部分也都相當挺，不會一咬下去就散架或是皮肉分離！尤其是其中的“醋滴蝦餃皇”，上面還插了根紅醋，食用前可以先把紅醋一口氣擠進去，經過紅醋浸潤的蝦皇餃更增添了幾分口味層次，這個我吃起來最喜歡！

🔺橙汁焗肉排 $183，肉排上每一塊都裹著滿滿的橙汁，口感清新酸爽~還蠻下飯的耶XD

🔺麻香松板豬煲 $190，但說到下飯，這個煲一定是本日冠軍XD經過麻油鞭炒過後的老薑，搭配脆嫩的松阪豬，不僅不油膩，而且湯甚至還能直接喝，整個香氣超級濃郁！在白飯上淋上一匙，整個實在無敵下飯，這個我喜歡！

🔺南乳脆皮雞 $200，他們家的雞肉表現也蠻出色的，光看這個皮就知道脆到不行！但肉稍微沒有到我理想中的肥嫩，如果不喜歡吃太油的，這個反而還不錯！

🔺紅麴燒子排 $225，這道也是我這次非常愛的品項之一！不僅色澤相當誘人，而且子排這個部位肥中帶瘦、瘦中帶肥，口味與口感都很不錯呢！

🔺椒蒜牛小排 $240，椒蒜牛小排其實就是以避風塘的蒜香作為基底，與去骨的牛小排進行混合翻炒，口感嫩而且肉也切的很厚，整個蒜香肉感十足！

🔺椒蒜羊小排 $320，羊小排口感也蠻嫩的，但吃起來還是有點羊的特有風味，沒有完全蓋掉，如果不愛吃羊的這道建議略過，但如果愛吃羊的，絕對就是這味了！

🔺冰火波蘿包 $98/2個，波蘿包也是經典港式點心，他們家波蘿包還蠻小巧的~外皮脆且甜，中間夾的牛油也算蠻有份量的，口味還不錯！

🔺叉燒包 $98/3個、芝麻老虎包 $108/2個、芋香豬仔包 $108/2個、流沙包 $128/3個、朱古力鉑金包 $128/3個、楊枝蘋果包 $140/3個、山竹包 $148/3個，他們家另一個亮眼的地方大概就是他們品項眾多的“包包特輯”啦！而且還有可愛的老虎和豬仔包，這個也是小朋友最最最愛的品項喔！

🔺而我個人最愛的絕對“朱古力鉑金包”以及“流沙包”！那大人味的濃醇巧克力以及一打開就瘋狂溢出的鹹蛋黃流沙，就問多少人能抗拒的了啊XD

🔺芋頭西米露 $60，餐點的最後當然要來個甜點收尾啊！他們家的芋頭西米露口感蠻濃的，而且甜度適中，除了芋頭塊以外，甜湯中也喝的到芋頭蓉以及淡淡的奶香，算是個不錯的收尾小點心呢！

整體來說，『福美樂Formula 1』不論是港式餐點、中式熱炒、江浙點心表現其實都還蠻不錯的，但就是座位比較少了一點，如果在尖峰時段用餐，還是建議事先訂位喔！

【店家資訊】

📍營業地點：苗栗縣竹南鎮公園路106號

⏰營業時間：週二至週五 17:40-21:00 週六、日 11:40-14:00 17:40-21:00 (每週一公休)

☎聯絡電話：037-779588

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**本文感謝“愛食記x福美樂Formula 1”邀約！內文為真實感受分享！**

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