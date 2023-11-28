是否好奇，為什麼高級飯店旗艦中餐廳，都以粵菜居多?如 文華東方「雅閣」 、 君品「頤宮」 、 晶華「晶華軒」 等，難道中華八大菜系都比不上粵菜? 人家說「食在廣東」所言不差 ，粵菜的確囊括鮑參翅肚、燒炒焗煲，或在街邊排檔，或在酒樓茶肆，菜式種類繁多，有棗紅油亮廣式片皮鴨、有奶白醇厚精燉老火湯，有鮮香奢華上湯焗龍蝦，有蒸籠點心燒賣腸粉蛋塔。

菜式多樣、從早餐到宵夜皆有的粵菜，海鮮、燒味、滷水、點心可大宴，可小酌，不僅滿足層峰房客挑剔味蕾，粵菜的精緻更能營造高級氛圍，是故頂級旅宿集團紛紛朝粵菜靠攏，台北一流國際飯店，位於信義區與奢華掛勾的 「W HOTEL」 ，旗下招牌餐館 「紫艷中餐廳」 ，就以位於高樓層的絕佳景觀與精緻菜品，讓許多人難以忘懷。

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空間

餐點

心得

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資訊

紫艷中餐廳

所在地點：台北W飯店31樓

地址：台北市信義區忠孝東路五段10號31樓

營業時間：06:30–10:00, 12:00–14:30, 18:00–21:30

電話：02-7703-8768

紫艷中餐廳 官網 粉絲團

菜單

以下為單點菜單，更多菜單請上 「紫艷中餐廳」 官網。

介紹

2010年信義區「西大門」市府轉運站建築群完工，除了開通連接國道客運外，承BOT運作的日系百貨統一阪急(後更名統一時代)，以及信義區新地標，萬豪國際酒店集團旗下以特色奢華聞名的 「W HOTEL」 也宣告落成。

相較同集團其他老成穩重的奢華飯店如萬豪Marriott、喜來登Sheraton、威斯汀Westin、艾美Le Meridien， 「W HOTEL」 自栩 業界「潮牌」 ，年輕的經營思維讓它與眾不同，在世界各地大受年輕新貴歡迎。

「W HOTEL」 的 「W」 可以有很多意思，可以是友善溫暖的Warm、聰慧機靈的Witty、熱切歡迎的Welcoming、奇幻美好的Wonderful，以及一連串的 驚喜WOW ，一切就是希望造訪 「W HOTEL」 享有滿足豐富體驗。

「W HOTEL TAIPEI」 外觀以科技綠建築，在注重永續環保同時營造時尚科技感，洗鍊俐落線條，是繁華繁忙台北城一道引人注目的風景。

走進大膽用色的接待LOBBY，宛如小型現代蒐藏家的藝廊，甚至還真的有個小型展覽區，不定期展演各種酷東西，搭乘大廳電梯先到10樓大堂，再換電梯通往我們今天的目的地： 「紫艷中餐廳」 。

空間

位於 「W HOTEL TAIPEI」 31樓的 「紫艷中餐廳」 ，是 「W HOTEL」 全世界第一間中餐館，以時尚帶些東方神秘色彩的紫色，與食材包羅萬象、精緻奢華的粵菜主打，31樓的高樓層景色，帶給台北人一個難以忘懷的用餐體驗。

奢華且時尚感強烈的 紫色 ，無論在東西方都是代表尊貴、皇室使用專色，如北京故宮舊名 「紫禁城」 、照耀星空的北極星稱為 「紫微」 、拜占庭帝國皇室子女稱 「紫衣貴族」 、天主教稱紫色為 「主教色」 等，可見紫色的無上地位。

「紫艷中餐廳」 從紫絨花樣地毯、點綴牆面的紫色亮片與透著自然光的紫色玻璃，以紫色調營造時尚高雅餐飲空間，穿插著高質感鐵件藝術品，沉浸流光溢彩的迷情空間。

三面大面積落地玻璃窗導入溫和自然光，立於忠孝東路的 「W HOTEL TAIPEI」 ，東面可遠眺緊鑼密鼓發展的南港地區，西面則是國館、大巨蛋與東區商圈，一覽這條貫穿台北繁榮的中軸線。

今天安排在東面窗邊、面向隔壁國泰置地廣場的雙人雅座，這是個絕好的位子，一來寬敞舒適獨立座席，二來中午造訪最怕西曬，安排在東面完美避開午後豔陽，恰到好處。

今天就在這艷陽高照好天氣下的31層高樓 「紫艷中餐廳」 ，享用我們的美食~

餐點

漂亮絲質餐巾，當然也是紫色的，餐具還有兩雙筷子，分公私筷使用，是高檔中餐廳必備服務。

碧螺春 茶資150元/人

粵菜餐廳一入座，服務人員就會詢問要喝甚麼茶，有龍井、香片、碧螺春等，今天我們選擇碧螺春。

碧螺春可說綠茶極品，清爽輕揚，香氣淡雅，只是 茶資1人要150元 還是有點驚到。

香辣涼拌藕片 招待

點完菜後，服務人員送上一碟招待開胃前菜-香辣涼拌藕片，盈透藕片口感爽脆，香辣口味十足開胃！

冰鎮愛玉紹興黃酒醉雞 450元

今天沒點套餐，都是單點自組，點了道醉雞作涼前菜，鋪在牛蒡絲上的醉雞點綴著晶瑩剔透的紫、黃愛玉果凍，就連菜餚都堅持沾上 「紫艷中餐廳」 的 紫色 ，且愛玉果凍灌注香醇雞汁，吃起來甘甜美味。

光滑白淨的冰鎮醉雞口感鮮嫩柔軟，且不像坊間有些醉雞溼答答的， 「紫艷中餐廳」 的醉雞浸透紹興黃酒，內斂迷人的酒香層次鮮明。

老火例湯 350元

粵菜經典的老火湯是炎熱潮溼嶺南一帶，滋補養身最佳食療，以蔬菜、水果、肉類和中藥煲上數小時，又稱「煲湯」。

乳白湯頭甘醇柔美，熱呼呼的暖心暖胃，既保留湯頭香氣又不過度油膩，吃完涼菜再來碗煲湯太美味。

金銀蛋濃湯浸澎湖絲瓜 580元

這道原本只是 「紫艷中餐廳」 季節菜單，當時主廚鄔海明走訪澎湖，愛上澎湖在地品質優良的絲瓜，回來研發推出後大受歡迎！

金銀蛋就是一般雞蛋和皮蛋、鹹蛋白，與清雞湯、澎湖絲瓜一同熬煮，絲瓜甜味絲絲滲入湯中，與鹹蛋白天然鹹味、甘醇甜美雞湯汁達成平衡，美妙無比。

尤其吸飽了湯頭的絲瓜口感之好，圓滑脆美，令人回味。

豉汁北海道元貝蒸豆腐 780元

豉汁是粵菜常見調料，常見如豉汁排骨、豉汁蒸魚等，這道擺盤精緻點綴豆豉、辣椒、蒜蓉的元貝蒸豆腐，是粵菜料理海鮮的經典吃法。

滑嫩豆腐、鮮美元貝搭配碧綠蘆筍，口感層次豐富，口味多變美味，非常好吃呀！

主廚特色炒飯 860元

服務人員力推的主廚特色炒飯，炒得粒粒分明、鹹香鬆散，囊括蟹肉、蝦肉、干貝等海鮮與蛋絲，點綴淡雅XO醬，香氣十足。

雖然用了許多大方奢侈的海料，也還不錯吃，但就比較尋常可見啦，下次可以點些別的。

紫豔片皮鴨(半隻) 1,980元

招牌重頭戲-紫艷片皮鴨來了！燒鴨一般來說需要事先預訂，尤其半隻鴨更是可遇不可求，臨時詢問服務人員能否點半隻，很幸運的可以！

服務人員和師傅推著推車來到桌邊，片鴨秀是必須的，另一側則是準備了一籠荷葉餅、蔥蒜、彩椒等，準備做成烤鴨捲餅。

飽滿的燒鴨色澤棗紅、油亮可口，就算半隻鴨還是好大一隻呀~

師傅熟練的手起刀落，聽說廣式片皮鴨至少要片出36片的 「片片」 ，也就是皮肉相連的飽滿橢圓形。

片完 「片片」 ，再來是片鴨肉，而另一位服務人員則在旁邊俐落的包著烤鴨捲餅，手腳之快數分鐘內就捲好8個飽滿的捲餅。

登愣~片下來的烤鴨和烤鴨捲餅上桌囉！一盤原味、菠菜餅皮相交的捲餅，還有一盤片下來的燒鴨片，在任何餐桌上都是出采的主菜。

厚薄恰到好處的 「片片」 燒鴨還透著光，光彩奪目，看起來就很可口，一口咬下還有喀滋脆聲！肉汁豐盈、鴨皮香脆、肉質甘甜，油而不膩、香氣不輟，十足美味！

燒鴨捲餅個頭扎扎實實，每一口都有如走進廣式燒鴨豐盈可口的絕妙空間，口感層次多樣，口味平衡絕妙，還好今天夠幸運有點到~

醬料有甜麵醬和蜜汁，其實單吃就很有味了，佐著醬轉換不同風味。

紫豔片皮鴨二吃-紫薑炆鴨架

半隻鴨的鴨架子可以多做一吃，有生滾鴨架粥、酸白菜鴨架湯和紫薑炆鴨架，因為前面有炒飯和老火湯了我們選擇炆鴨架。

鴨架子炒得好乾淨，而且好大一份！這半隻烤鴨真得值了~可別以為白白的是筍子，紫薑其實就是尖部發紫的生薑，與我們印象中辛辣的薑不同，這紫薑居然甜脆可口！甜中帶辛、辛中帶甜，搭配重鹹炆鴨架恰到好處的解膩，真的很特別，一大盤裡頭還有彩椒、整個化軟的美味蒜頭。

鴨架子本身香氣四溢，雖然肉都被片下來，但炒鴨架就是要吸吮鴨骨頭的美味呀~

香芒楊枝金露 280元

都吃到要打包了，但不點道港式甜點完美收尾怎麼行！為數眾多如酥皮蛋塔、杏仁豆腐、棗皇糕等，最後為了脹飽肚皮，點了小份的香芒楊枝金露。

香甜可口的芒果肉與奶油西米露口感滑潤，吃完轉換口味，真有如天降甘露般神清氣爽！

壽桃

正當我們吃飽喝足，外帶打包也吩咐好準備閃人時，服務人員急急忙忙跑來請我們稍後片刻， 沒一會兒一大顆紫色壽桃出場！ 傳統上過生日要吃壽桃，沒錯這天是小弟生日，沒想到 「紫艷中餐廳」 居然有顆那麼可愛的 紫色壽桃 XDDD，還有插著蠟燭，逗得我龍心大悅呀~

一刀切開壽桃，裡面沒跑出桃太郎，而是滿滿豆沙餡兒，甜而不膩，只可惜真的好大一顆，最後還是沒吃完。

生日願望希望 「Jun享樂誌」 能夠蒸蒸日上，流量滿滿，讓大家都能因為Jun分享的美食享樂文章而有所幫助！

心得

從 「W HOTEL TAIPEI」 剛開幕的時候，就一直想造訪 「紫艷中餐廳」 ，趁這次生日機會總算得償所願，若是10年前的我可能會興奮到哇哇叫，但10年下來眼界也開了不少，雖然菜餚精美吃得心滿意足無可挑剔，然而在服務上有幾點缺憾還是分享給想造訪的朋友。

1.今天兩人用餐，點中菜不好點，也有些看不太懂的菜色，但服務人員在我們入座後就不再前來解說餐點或幫忙配菜，而是我自己配好菜後服務人員才來點單，詢問哪道菜比較適合或推薦答不出個所以然，問這樣兩個人會不會點太多，只說 「吃不完可以打包呀！」

2.雖然茶水換得勤(畢竟茶資很貴)，但使用完畢的空碗或骨碟，要提醒才來清理，這種檔次餐廳照理說應該重視服務與體驗，然而時常找不到服務人員， 深感台灣餐飲服務缺工果然是真的。

3.最後吃不完打包帶走， 餐盒密牢度爛到不行！ 不是用密閉良好的蓋盒，而是卡榫紙盒，提著餐盒走一走自己就彈開了，這點甚至還輸許多平價餐廳，傻眼。

以上一言以蔽之就是「服務專業度」出了問題，在這種等級(無論價位或格調)的餐廳尤其明顯，縱然沒有發生甚麼令人惱火的事件，還是與國際頂級飯店該有的水準有所落差，我還是很喜歡 「紫艷中餐廳」 ，只是期待可以更好。

加映

「紫艷中餐廳」 另一頭有個時尚空間 「紫艷酒吧」 ，以時髦神秘的紫色玻璃打造 「W HOTEL」 給人有趣、年輕的潮玩微醺吧！

從這邊還可遠眺台北101，白日陽光灑下，夜間搖身一變最潮酒吧，提供各種 「紫艷酒吧」 專屬調酒美食，如果有機會也想來試試！

Jun 2023.11