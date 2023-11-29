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【桃園景點】2023桃園仙草花節開始！免門票、交通停車場、活動時間資訊

2023-11-29 12:50:11 陳小可的吃喝玩樂 人氣：105
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：673篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 楊梅區


2023桃園仙草嘉年華開幕時間為11月25日，仙草花節展期從11/25-12/3總共九天，營業時間早上九點到下午五點，想看紫色浪漫仙草花海趕快安排時間來，平日附近交通好停車，桃園仙草花節免門票入場，假日一定塞爆！（本篇遊記分享桃園仙草花節時間、交通管制、停車場和花況資訊，如果變化請依現場為主）

2023桃園仙草嘉年華 交通資訊

2023桃園仙草嘉年華地點位在桃園楊梅，開車來附近停車位蠻多的，周邊也有設置停車場，不過交通管制時間要注意一下，也可以搭乘其他交通工具，桃園仙草花節官網都有資訊參考。

2023桃園仙草花節
活動地點：桃園市楊梅區楊湖路三段239號(桃園市楊梅區楊梅休閒農業區，楊梅區上湖派出所旁花田)
活動日期：2023/11/25(六)~2023/12/3(日)
活動時間：早上9:00~下午17:00
粉絲團：桃園仙草花節
遊記：【桃園景點】2023桃園仙草花節開始！免門票、交通停車場、活動時間資訊

2023桃園仙草嘉年華大眾運輸

平假日
◆台鐵富岡站→樂活巴L612→上湖(上湖派出所)
◆台鐵楊梅站
-樂活巴L615 上湖→上湖一路225巷口
-新竹客5607→上湖
◆台鐵湖口站→新竹客運5607→上湖

免費接駁車
綠線(平假日)台鐵富岡站
去程09:00-16:00
回程10:00-17:30
20 分鐘/班

紅線(假日)台鐵楊梅站
去程09:00-16:00
回程10:00-17:30

活動會場
15 分鐘/班

白線(11/25、11/26、12/2、12/3)

沿途停靠：
遊客服務中心→龍門錦鯉→台塑耀輝→楊梅火車站→台塑耀輝→龍門錦鯉→遊客服務中心

假日停車場接駁線
活動會場→展區停車場

自行開車
停車場資訊
展區停車場 GPS定位座標
(24.914083. ,121,104694) 120席

南下
國道1號南下70(校前路)→楊梅交流道→台1線→楊湖路(桃13)→楊湖路二段→展區停車場(德宇)

北上
國道1號北上83(湖口)出口下交流道中湖路→八德路一段一台31→富豐三路一段→楊湖路二段
→展區停車場(德字)

2023桃園仙草嘉年華交通管制

假日期間楊湖路三段（楊湖路二段916巷至民安路）、楊湖路三段233巷（楊湖路三段至楊湖路二段915巷22弄）及楊湖路三段135巷（楊湖路三段至楊湖路二段915巷22弄）採封閉管制，並管制大型車輛於楊湖路二段與泰圳路口改道行駛，左轉泰圳路接上湖一路往台31線方向行駛。

2023桃園仙草嘉年華 童話仙境

#童話仙境
桃樂絲奇幻故事經典再現 一起尋找回家的路吧🏠

#心之所向
桃樂絲的家遭到龍捲風襲擊跟著托托一起來到童話仙境

#稻草人獅子錫樵夫
三位由楊梅在地團隊共同創作的桃樂絲冒險夥伴

#黃磚道之路
冒險的旅途上找回智慧、心、勇氣，找到回家的路吧

#女巫考驗
注意小心通過🧙‍♀躲開女巫派出飛天猴子、烏鴉的巡視

#回家的熱氣球
有了大家的幫助，桃樂絲終於回到思念的家了

仙草花節活動官網提供的資訊可以參考。

仙草沒有濃郁香氣，浪漫紫色有點像薰衣草和鼠尾草。

仙草花開了嗎？照片為之前參訪紀錄，最新資訊可以上桃園仙草花節粉絲團參考

2023桃園仙草花節
活動地點：桃園市楊梅區楊湖路三段239號(桃園市楊梅區楊梅休閒農業區，楊梅區上湖派出所旁花田)
活動日期：2023/11/25~2023/12/3
活動時間：早上9:00~下午17:00
粉絲團：桃園仙草花節
遊記：【桃園景點】2023桃園仙草花節開始！免門票、交通停車場、活動時間資訊

參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
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使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
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