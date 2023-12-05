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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台北北投】蓬萊台菜餐廳(附菜單)蓬萊系列鼻祖 70年酒家菜飄香

【台北北投】蓬萊台菜餐廳(附菜單)蓬萊系列鼻祖 70年酒家菜飄香

2023-12-05 13:55:11 Jun 人氣：101
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窩客好文

Jun

發表篇數：75篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 北投區

造訪商家：蓬萊餐廳
phone02-2891-2778
place台北市北投區中和街238號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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「酒家菜」其名有酒有菜，字面意思透露這道料理並不那麼老少咸宜，彎曲酒杯映照席間吃得酒酣耳熱的商賈仕紳、富商名流，陪酒女侍左一句董仔右一聲老闆，舒服的恭維比起美食美酒還要快活！事實上從前生意人沒幾分頭面，還沒有「上酒家」的資格，「酒家菜」是特定時空下誕生的料理，銜接日治到光復，台灣商場應酬夜生活，不少著名菜式如「魷魚螺肉蒜」、「排骨酥」、「雞仔豬肚鱉」、「穿骨通心鰻」等都很經典。

台灣光復後，本省台菜被視為端不上檯面的地方菜，「酒家」因此退離城內，轉移到溫泉鄉-北投，結合洗溫泉浴、那卡西等多元娛樂輝煌一時，誕生不少手藝卓絕酒家菜名店，民國45年開業的「蓬萊台菜餐廳」你也許陌生，但說到米其林一星的「金蓬萊」「興蓬萊」都是發源於此，就知道這間蓬萊系列北投本店的厲害，縱使如今「酒家」已成歷史名詞，「酒家菜」的美味仍繼續飄香。

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資訊

蓬萊台菜餐廳

所在地點：捷運新北投站

地址：台北市北投區中和街238號1F

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00 (一)公休

電話：02-2891-2778

蓬萊台菜餐廳 官網 粉絲團

菜單

介紹

相較「金蓬萊」、「興蓬萊」店面的大器恢弘，北投中和街旁的「蓬萊台菜餐廳」顯得低調許多，就算我從前曾在附近求學，多次路過也未曾發現，傍晚華燈初上，人潮逐漸。

曾受聘日本料亭的陳良枝，民國45年在溫泉氤氳的北投開設「蓬萊食堂」，專做手工繁複、刀工講究的「酒家菜」，因為用料實在、口味獨樹一幟，不只好看而且好吃，廣受北投地區酒席歡迎。

早年交通不發達年代，陳老闆還會貼心幫大北投地區溫泉飯店、那卡西等酒家客戶，機車外送料理到店，可說最早的「Uber Eat」「蓬萊食堂」的手路菜在北投無人不知無人不曉，趕上酒家最輝煌年代。

被譽為北投三大名廚的陳良枝，兒女們從小就在店裡幫忙打拼，長大後承接父親衣缽各自開業，長子陳芳宗到天母創立大名鼎鼎米其林一星「金蓬萊遵古台菜」、四子陳進添和女兒陳春蘭則合開李前總統最愛的「興蓬萊海鮮餐廳」「蓬萊食堂」老店則由次子陳進益承接，是為「蓬萊台菜餐廳」

雖然店裝較為平實，名氣也沒其他姊妹店來得大，「蓬萊台菜餐廳」手藝可一點不輸，若以價格來看還更經濟實惠，尤其經典酒餚「蓬萊排骨酥」、「蓬萊芋頭酥」等都是老饕最愛，難怪多年獲米其林餐盤推薦

餐點

今天只有兩個人用餐，本來還很擔心會不會不好點，但「蓬萊台菜餐廳」完全沒有這困擾！不僅菜餚都有做適合2~3人的小份，有些如芋頭酥、軟玉豆腐還能單點，價格也很親民，完全不必擔心，放開來點吧！

而且兩人用餐本來以為要跟別人併桌，沒想到完全不用！還是自己一桌，資深服務大姊說菜服務毫不怠慢，需要甚麼有求必應，溫情服務相當暖心。

季節時蔬(高麗菜) 150元/小

今天的時蔬有高麗菜、水蓮和地瓜葉可以選，想說其他菜餚比較重口，就選個炒高麗菜平衡味覺吧~一吃就知道真的蠻會炒的，清甜可口多汁脆爽，可別小看炒高麗菜，要炒得好吃也不簡單。

滑蛋蝦仁 280元/小

送上桌時咕溜的金黃蛋液流淌著，金光閃閃點綴幾顆紅通蝦仁，看起來很討喜，滑蛋蝦仁重點就是蛋要夠「滑」才夠嫩夠好吃，澱粉勾芡比例要抓好，太稠就很噁心。

碩大的蝦仁紅潤肥美熟度剛剛好，入口滿滿蛋香，Q彈緊實，好好吃。

蓬萊排骨酥 300元/半斤

可以說代表整個蓬萊系列的必點招牌菜-蓬萊排骨酥澎湃上桌，一般人對蓬萊餐廳的印象，就是這外皮金黃，有點類似棒棒腿的排骨酥。

精選多肉肥厚的豬肋排骨以白胡椒、香料醃漬8小時，炸過以後再回鍋炸一次，整支看起來好誘人，也是酒家菜經典料理。

咬下去是酥脆的，但肉質軟嫩肥厚，很有嚼勁，恰到好處調味鹹香美味，輕輕鬆鬆骨肉分離，吮指回味，還想再吃，真不愧是冠上「蓬萊」之名的招牌菜！

金瓜米粉 120元/小

很有台菜DNA的金瓜米粉熱氣騰騰、光彩奪目，好大一盅才120元，「蓬萊台菜餐廳」CP質真的很高，盤底全是濕潤南瓜泥，稍微拌一拌、拉一拉，讓南瓜泥完整吸附每一根米粉條。

深秋正是南瓜產季，甜美南瓜香氣四溢、淡雅不膩，你可以深切感受季旬帶來的美好，以及「蓬萊台菜餐廳」的料理功力。

魷魚螺肉蒜鍋 700元

酒家菜譜裡經典到不行的「魷魚螺肉蒜」是非常典型的混血台菜，最早是只有魷魚乾貨、豬肉塊、香菇的「魷魚蒜鍋」，因緣際會加入了日本螺肉罐頭，帶甜味的螺肉汁增添整鍋湯頭鹹香甜美，成就酒家菜必吃的「魷魚螺肉蒜」

以前有錢人上台北酒家或北投溫泉，無論赴宴或續攤，必定點鍋「魷魚螺肉蒜」，一來澎湃「大範」，二來醒酒暖胃。

有的甚至還會加入干貝炫耀財力，我自己也很喜歡喝，泡完溫泉來上一碗超舒服~

蓬萊芋頭酥 40元/條

最後甜點上了蓬萊招牌芋頭酥，可以單點，就算人少也很方便。

外皮金黃酥脆，內裏包著綿密甘甜的芋泥，輕咬一口芋頭甜而不膩，非常好吃呀~

結語

縱使「酒家」的輝煌年代我們未能躬逢其盛，還是能品嘗「酒家菜」的好滋味；縱然名氣沒有其他姊妹店響亮，「蓬萊台菜餐廳」的傳承手路菜仍是無比美味，有機會隆冬寒流來北投泡個舒舒服服的白磺溫泉，下山記得來「蓬萊台菜餐廳」完美作結！

Jun 2023.11

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