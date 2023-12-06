苗栗三義美食『國王的茶-苗栗三義店』是一間由台中發跡的超夯平價飲料店！不論是招牌蔗香紅茶、冬檸小紫蘇以及冬季限定黑糖薑母系列等，全都俗又大杯又好喝！最尤其是他們的仙草凍，實在讓我愛爆~文內附上店家地址、電話、營業時間與菜單提供參考。

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🔺『國王的茶-苗栗三義店』開幕啦！這也是台中發跡的知名平價飲料，在苗栗的第二家連鎖店！

🔺他們相對的位置就在中正路與光復路的交叉口85度C的斜對面的“閤家小吃”旁邊！

🔺由於品項還蠻多的！所以如果一時出現選擇障礙的話，也可以參考店家立牌上的招牌飲品推薦！但店家沒有珍珠這個品項，取而代之的是一般飲料店比較少見的小紫蘇、寒天等配料，還蠻特別的！

🔺而在開幕期間，店家也有外帶買一送一或外送買五送一的優惠喔！送的部分都是贈送店家最招牌的蔗香紅茶，而且甜度冰塊也都可以調整！

🔺就算活動時間以外，也仍有外帶買五送一或外送買十送一的優惠活動喔！

🔺店家完整菜單【2023/12】他們家就是以俗又大碗著稱！最小的容量也有外面大杯700ml的Size！而且現在也推出了iFUN瓶 $35，未來帶著瓶子回去購買飲料，可抵5元喔！

🔺每一瓶都有足量1000ml的份量，真的是超過癮的啦XD

🔺招牌蔗香紅茶 $30，首先，必須先來一個店家的最夯招牌！這也是使用二砂糖熬煮的招牌紅茶，不僅有一種清爽的古早味的感覺，而且入口時會讓人有一種有別於一般飲料店紅茶的驚艷感！這款更是市面上基本看不到的口味，必須來上一杯！

🔺原汁百香綠茶 $50，百香的酸甜滋味和綠茶的溫順融合~不僅吃的到百香果的果肉，果香酸甜中還帶著綠茶的清爽，也是果香系果汁中蠻討我喜歡的一款~

🔺原汁檸檬多酚 $55，這個品項相當大氣的一次加了四灌墨綠色的石蓮花多酚，再搭配上100%的原汁檸檬~整個味蕾都配多層次的酸甜味包裹，跟我之前喝過的鮮奶多酚相比，這個酸甜爆滿的滋味更讓我中意！

🔺冬檸小紫蘇 $60，熬煮的冬瓜搭配酸爽的100%檸檬原汁，裡面還有古溜的小紫蘇~不僅口感超級酸爽順口，而且富飽足感的小紫蘇還有助消化！喜歡酸爽口感飲料的人，這杯蠻可以的喔！

🔺熱黑糖薑母鮮奶茶 $60，最近天使開始冷了，暖暖系的薑母茶也必須來上一杯！黑糖搭配上微微的薑母辛辣感，再與滑順濃郁的鮮奶茶混合，入口暖意直接湧上心頭！真的是冬天超讚的飲品~

🔺仙草凍 $25，除了飲料以外，這個品項我更是推爆！

🔺這仙草凍不僅口感相當絲滑~加上奶油球以後更是超讚！這也是我每次來買飲料時，基本都會順便帶上幾顆的品項！超推！

整體來說，『國王的茶-苗栗三義店』不僅口味不錯，種類、品項也和一般飲料店蠻有區別的，不會太有千篇一律的感覺！而且除了招牌蔗香紅茶以外，冬天推出的熱飲系列品項也相當不錯！是間我覺得蠻值得來喝看看的一間飲料店喔~

【店家資訊】

📍營業地點：苗栗縣三義鄉光復路25號

⏰營業時間：09:00-21:00 (不定休，詳見Google地標資訊)

☎聯絡電話：0955-872050

🔍店家粉專：國王的茶_苗栗三義店_

【加盟資訊】

☎加盟電話：0986-719360

🔍加盟官網：國王的茶加盟官網

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**本文感謝“國王的茶-苗栗三義店”邀約！內文為真實感受分享！**

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