日期：2023-12-10

名稱：大益觀光夜市

電話：0976-535666

地址：台南市東區建東街79巷939號 (南紡夢時代斜對面)

營業時間：18:00-00:00 (週四.五.六.日營業)

平均消費：自由消費

FB粉絲頁：大益夜市



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歷經一波三折的大益觀光夜市終於再次開幕囉!!

而且這次更增加週五營業日來滿足大量的遊客需求

由於它即位於南紡夢時代廣場斜對面

逛完百貨公司再逛夜市的便利性自然吸引大批人潮朝聖

在廣場上有幾座滿吸引目光的貨櫃商店

像是這間強尼戴舖自助酒BAR

除了可來點小酒之外還可於現場即興開唱卡拉OK

另外像是飲料／炸雞等...貨櫃商店同樣是很來吸睛

包囍饅頭則是人氣頗旺的爆漿系手工饅頭攤

常常都可以來看見不少遊客在裡面挑選饅頭

來逛夜市當然就少不了令人垂涎的美味小吃攤

日出極光是台南夜市裡小有名氣的手搖飲品攤

莫香鯛魚燒則是小朋友很喜愛的夜市小食~ 拿在手上也很方便來食用

洲好記龍鬚糖 嚐起來一絲絲的口感十分特別!! 甜度也比棉花糖少很多

金呷好球是荳妹來大益夜市必買!!的點心攤

彈QQ的水果果凍球裡有著貨真價實的果肉

在吃過一次之後就整個上癮有來就非買不可!!

糖葫蘆從最早期的蜜餞蕃茄.草莓演化至今

現在似乎許多當季水果都能來製成糖葫蘆

也讓小朋友在選擇性上更加來的豐富許多

HOLA墨西哥捲餅雖然小毛沒有吃過~

但每次經過也是家排隊人潮熱絡的小攤

恰恰香煎雞腿排多口味的雞腿排選擇

酥脆可口的雞腿排蠻推薦來嚐鮮看看

膳品香酥排骨.咔滋肉條是很有名氣的一攤中藥香酥炸小吃

除此之外當然也少不了人氣炸雞小上海的存在~

逛夜市除了美味小吃以外

手機保護膜也是許多年輕人喜愛逛的手機用品店

玉米兔3C提供多型式保護膜及手機殼供客人挑選

益智積木則有許多公仔.小積木等...小朋友最喜愛的小禮物!!

打彈珠／敲瓶子／射汽球／撈金魚及碰碰車等...

多玩法的趣味遊戲攤都是小孩子笑聲的製造泉源

大益觀光夜市有著相當棒且顯眼的地理環境

隨著攤販的進駐壯大也讓他更具吸引力的來匯聚人潮

每週營業週四.五.六及日，共計4天

讓夜晚的台南東區更多了一處可遊玩的好去處

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