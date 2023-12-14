冬天就是要吃火鍋！「暖肴」位於竹北是葛朗集團2022年底新開發的鍋物品牌，旗下品牌還包含在地人都知曉的紅倉庫以及斑馬騷莎美義餐廳、好旬日食、藍佐牛排等。「暖肴」為新式鍋物，必吃的百蔬花肴鍋以外～居然有九州最有名鍋物：和牛小腸味增鍋，另一層樓也是同個集團底下的高級日式燒烤「嶼燒」A5鹿兒島和牛讓人很驚艷！對肉品的挑選上很用心！另外桌邊服務超級貼心～

「暖肴」整棟清新純白的設計搭上外面偏露營風的燈串，外觀上非常吸睛吸引人注意也很好拍照！位於竹北自強北路以及勝利八街交叉口，附近也有鄰近的停車場「勝利八街停車場」！

一樓是「暖肴」，主打高質感日本A5和牛火鍋！裝潢清新潔白整體很明亮。而且提供6-8人包廂充滿優雅舒適的氛圍，非常適合家人朋友多人聚餐隱私性滿滿！二樓為「嶼燒」，主打高質感日本A5和牛燒烤。

湯底可以選擇蒜頭馬告雞、椒麻酸菜魚或是加價+$190升級日式和牛小腸蒜苗味噌鍋！湯頭可以說是非常豐富！主廚特製小菜也是超級開胃！忍不住一直吃！

推薦大家一定要試試他們的日本A5鹿兒島和牛！肉質超級嫩滑，每一口都能感受到肉的多汁與美好！配上他們的特色湯頭簡直是太幸福了！

蔬菜部份使用在地小農耕種，蔬菜新鮮直送！非常新鮮好吃！對於食材相當重視讓大家吃得到質感又多一份安心～

套餐內的海鮮拼盤相當豐盛！裡面有干貝、鮑魚、帶殼生蠔、草蝦、軟絲鰭、蛤蜊！一盤直接滿足你所有需求！生蠔真的超級大顆又飽滿！真的太鮮太滿足了～～另外除了套餐外我們有再額外加點鮮蝦拼盤！每隻蝦子又大又彈～鮮甜又好吃！

另外推薦大家一定要試看看他們的手工花枝漿！保留原本花枝的鮮甜！口感非常好！Ｑ彈又好吃～～

火鍋最期待的就是煮雜炊～米飯吸滿海鮮與肉的精華，鮮甜可口。就算吃得再飽也要來一碗才可以當成吃飽飯的儀式感

一整個套餐裡包含滿滿海鮮、高級和牛、滿滿新鮮蔬菜、特製小菜與手工花枝漿！真的超級適合跟朋友家人一起來質感聚餐！開心溫暖的吃鍋！

二樓為「嶼燒」！風格與一樓不太相同走一個日本職人黑色奢華的專業風格！不管是用料還是服務上都相當用心！

兩隻活體波士頓龍蝦擺在眼前實在太吸睛！！超大隻肉質新鮮又肥美！！太幸福的享受～

另外還有兩個大大的扇貝以及滿滿一盒的魚子醬！簡直是超奢華的享受～

肉盤的擺盤相當華麗！肉質更是沒話說！每一口放到嘴裡都是滿滿享受～直接快融化了～

尤其是把鮮嫩多汁的牛肉配上剛剛的魚子醬一起入口！這個隱藏版之法真的是天堂級的口感！大家有機會一定要嘗試看看！

帶家人朋友一起前往聚餐一定會被稱讚很有品味，而且整體服務真的很貼心又周到，湯底讚、食材新鮮、海鮮種類又多樣、A5鹿兒島和牛超高級。大家冬天吃鍋的好選擇！！

暖肴鍋物

地址：新竹縣竹北市勝利八街一段405號1樓

電話：03-6683697

營業時間：

週一-週日11:30-15:00

週二公休

嶼燒燒肉

地址：新竹縣竹北市勝利八街一段405號2樓

電話：03-6685295

營業時間：

週一-週日 11:00-14:30, 17:30-22:00

週二公休

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