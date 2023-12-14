大安區美食推薦，台北大安區有什麼好吃餐廳？大安區早餐、大安區火鍋、大安區牛肉麵、大安區小吃、大安區韓式料理、大安區酸辣粉、大安區餐酒館、大安區聚餐和大安區雞湯推薦，適合下班用餐、一個人吃飯、情侶約會餐廳、精緻高單價燒肉還有生日壽星慶祝餐廳。（本篇食記整理台北大安區餐廳推薦，如有資訊不同請依照現場為主）

大安區美食推薦 Mellow Bar & Restaurant

台北大安區美食餐酒館「Mellow Bar & Restaurant」菜單提供牛排、義大利麵、多種新鮮拉霸和瓶裝精釀啤酒、漢堡、炸物、生蠔等適合聚餐小酌的推薦餐點，地點位於大安區忠孝東路明曜百貨附近巷弄。

「Mellow Bar & Restaurant」距離捷運忠孝敦化站很近，晚上想要搜尋東區餐酒館、東區酒吧或者大安區餐廳都可以參考。

Mellow Bar & Restaurant

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷32弄12號

捷運：忠孝敦化站3號出口

營業時間：17:30–01:30

電話：02 2771 9907

粉絲團：Mellow Bar & Restaurant

食記：【大安區美食餐廳】Mellow Bar & Restaurant，台北凌晨餐酒館推薦

大安區美食推薦 茗香園飯店

由香港人經營的茗香園冰室茶餐廳在台北有5間分店，是台北有名的港式料理推薦，近期將茗香園冰室大安店升格「茗香園飯店」，菜單提供特色道地的港式粵菜海鮮料理，讓台北大安區多了一間港式大排檔餐廳，東區聚餐推薦。

「茗香園飯店」地址位在台北大安區大安路，距離捷運忠孝復興站較近，附近美食餐廳多，不過像這適合多人聚餐的港式大排檔餐廳較少，喜歡香港料理的多了一間選擇推薦。

茗香園飯店

地址：台北市大安區大安路一段12號

捷運：忠孝復興、東區地下街16出口步行6分鐘

營業時間：週一至週五17:00–23:00、週六週日12:00–15:00, 17:00–23:00

電話號碼： 02 2773 3303

粉絲團：茗香園飯店

食記：【東區港式料理】茗香園飯店，台北港式大排檔餐廳

大安區美食推薦 葉公館滬菜

台北大安區餐廳「葉公館滬菜」是網路很多人推薦的台北上海菜中式料理，看到評價提到的隱藏版紅燒肉超想吃，於是和朋友約好聚餐，提前打電話到葉公館滬菜訂位，營業時間還沒到就有好幾組在門口等，葉公館滬菜上海菜料理真的是台北熱門餐廳，想吃一定要預訂。

葉公館滬菜

地址：106台北市大安區安和路二段118號

營業時間：11:30–14:30、17:30–21:30

電話：0227361999

食記：【台北桌菜】葉公館滬菜，大安區上海本推薦！

備註：葉公館滬菜聚餐一定要訂位，日期前三天會有工作人員電話詢問隱藏版

大安區美食推薦 忻殿堂南洋叻沙鍋物

《忻殿堂南洋叻沙鍋物》是台北東區有名的火鍋推薦，搜尋大安區餐廳也能找到。在東區開業八年以上，可以說是東區老店囉！除了道地南洋叻沙鍋底，新菜單還推出粵式卜卜蜆鍋搭配，滿滿的蛤蠣大平台看了超療癒！偷偷說：忻殿堂也是許多藝人的秘密基地，店內還有三間隱密包廂，想找東區包廂餐廳可參考。

忻殿堂火鍋 Xin HOT POT

地址：台北市大安區敦化南路一段160巷12號

營業時間：12:00–15:00, 17:30–23:00（週一休息）

電話： 02 8771 3936

食記：【大安區美食】忻殿堂南洋叻沙鍋物，東區火鍋推薦～有包廂餐廳

備註：有內用、外帶，大量訂單外送可洽詢店家

大安區美食推薦 SĪ Chú by Alex(Alex私廚預約制)

台北大安區餐廳「SĪ Chú by Alex」私廚預約制，提供無菜單料理推薦，擁有多家香港餐廳經營經驗的名廚Alex，上過許多香港知名電視節目採訪，精湛的廚藝獲得許多香港藝人喜愛。

名廚Alex來台灣定居生活後，在台北大安區開了一間無菜單料理，餐點精緻豐富，店面外觀低調，非常適合情人節慶祝餐廳、生日約會餐廳、包場等，想要尋找一間安靜優雅的美食餐廳也很推薦。

以往嘗試的無菜單料理都以日式料理居多，這間「SĪ Chú by Alex」比較特別的是，餐點提供了港式、泰式、義式等多國料理一次滿足。

SĪ Chú by Alex（Alex私廚預約制）

地址：台北市大安區大安路二段35號

營業時間：上午11:30-下午2:00 、下午5:30-下午10:00（週一休息）

電話：0979 555 019

粉絲團：Sī chú by Alex

食記：【台北無菜單料理】SĪ Chú by Alex(Alex私廚預約制)，大安區餐廳推薦

大安區美食推薦 發肉燒肉餐酒忠孝二店

發肉燒肉餐酒是台北超夯燒肉店推薦，在台北市和新北市有三間分店：發肉燒肉餐酒敦北一號店、發肉燒肉餐酒忠孝二店和發肉燒肉餐酒板橋三店。

發肉燒肉餐酒菜單主打日式燒肉，有桌邊服務的炭火燒肉店推薦。

發肉燒肉餐酒忠孝二店

地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷17弄12號1樓

捷運：忠孝敦化站 3號出口

營業時間：

週三至週五17:30–23:30

週六至週二11:30–14:30, 17:30–23:30

電話：02 2775 1103

線上訂位：https://mpea.me/cpORu

粉絲團：發肉燒肉餐酒

食記：【大安區美食】發肉燒肉餐酒，台北大安區燒烤店推薦

大安區美食推薦 夜色Talking bar

台北大安區酒吧推薦「夜色Talking bar」新開幕！地點在東區巷弄，營業時間從晚上九點到凌晨五點，適合晚上睡不著的夜貓子小酌喝酒聊天的餐酒館。

「夜色Talking bar」菜單提供多種適合配酒的下酒菜，像是手工水餃、牛肉麵、烤雞還有義大利麵等都很特別，酒單選項更豐富，超多種調酒適合女生和男生。

地址在光復南路巷弄，距離捷運國父紀念館步行只要幾分鐘，周邊很少有這麼精彩的深夜酒吧，整棟樓外觀以深邃又神秘的藍色為主色調，相當吸睛。

夜色Talking bar

地址：台北市大安區光復南路308巷49號

捷運：國父紀念館2號出口

營業時間：21:00–05:00

電話：02 8773 0119

線上訂位：點這

粉絲團：夜色Talking bar

IG：夜色Talking bar

食記：【東區深夜酒吧】夜色Talking bar，大安區喝酒餐酒館推薦

大安區美食推薦 燒肉政宗

台北燒肉店「燒肉政宗」是東區新開幕的燒烤店，一個人也能吃燒肉！菜單提供多種精選肉品盛合，價格140元起，小菜可無限續享用，在台北東區是平價燒肉店推薦。

「燒肉政宗」地址靠近台北捷運忠孝敦化站7號出口，步行約2至3分鐘，附近也有汽車停車場，開車、騎車或搭捷運都方便的熱鬧地區。

燒肉政宗YAKINIKU MASAMUNE

地址：台北市大安區忠孝東路四段101巷7號

營業時間：（週一休息）

週日至週四 12:00-21:00

週五至週六 12:00-22:00

電話： 02 2771 8007

線上訂位：預約點這

粉絲團：燒肉政宗 Yakiniku Masamune

食記：【台北燒肉】燒肉政宗YAKINIKU MASAMUNE，東區燒肉店推薦

大安區美食推薦 洋石岩燒牛排

大安區美食推薦「洋石岩燒牛排」，主打有趣的岩燒牛排，菜單提供多項嚴選肉品推薦，點主餐就能享有自助吧義大利麵、燉飯、義式開胃菜、薯條、霜淇淋、湯品、飲品無限自取吃到飽。

洋石岩燒牛排

地址：台北市大安區忠孝東路四段223巷10弄4號

捷運：忠孝敦化站2號出口

營業時間：

週一至週五11:30–15:00、17:00–22:00 (最後點餐14:00/20:30)

週六至週日11:30–22:00 (最後點餐20:30)（無空班）

電話：02 2341 1399

線上預約：洋石岩燒牛排訂位

粉絲團：洋石岩燒牛排

食記：【東區美食】洋石岩燒牛排，菜單自助吧義大利麵無限暢飲吃到飽！

大安區美食推薦 鈺鮨

台北大安區【鈺鮨】是網路評價很高的無菜單日本料理推薦，地點近國父紀念館，無菜單提供兩種價位消費，餐廳座席有板前區和隱密包廂，板前區可以看到料理長精湛的手藝，也能更了解食材，享受美食還有療癒畫面。

鈺鮨

地址：台北市大安區光復南路280巷37號

捷運：國父紀念館

營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:30(週一公休)

電話：02 2711 2258

訂位：pse.is

粉絲團：鈺鮨

食記：【台北東區美食】鈺鮨 高級無菜單日本料理，慶生聚餐專屬包廂推薦

大安區美食推薦 螢火蟲居酒屋

台北東區「螢火蟲居酒屋」營業時間至凌晨，菜單提供酒精飲料限時喝到飽，搜尋台北居酒屋、東區居酒屋或者深夜居酒屋推薦參考。

記得之前去日本旅遊常看到酒精飲料暢飲喝到飽的居酒屋，台北也有好幾間限時暢飲的居酒屋推薦，「螢火蟲居酒屋」除了提供美味串燒、小菜、沙拉、烤物和炸物，另外加價就能享有梅酒、啤酒和清酒無限暢飲，很適合愛喝酒的朋友聚餐，也是台北深夜好去處。

螢火蟲居酒屋（忠孝復興店）

地址：台北市大安區忠孝東路四段40巷13號

捷運：忠孝復興站

營業時間：週一至週四17:30–00:00、週五至週六17:30–01:00

電話：02 2711 1132

粉絲團：螢火蟲居酒屋

食記：【東區居酒屋】螢火蟲居酒屋，台北居酒屋推薦！

大安區美食推薦 HUB 餐酒館

台北東區「HUB 餐酒館」是大安區新開幕的酒吧，菜單提供排餐、義大利麵、炸物拼盤和多種調酒，店內營造絢麗燈光，有包廂適合公司聚餐、生日趴、朋友聯誼和包場活動推薦。

「HUB 餐酒館」地址位在安和路也靠近仁愛路四段，尋找大安區美食餐廳或是深夜酒吧可以推薦，營業時間至凌晨兩點適合夜貓子小酌。

HUB 餐酒館

地址：台北市大安區安和路一段75號

營業時間：19:30–02:00（週日、週一休息）

電話： 02 2709 0858

HUB餐酒館線上訂位點這裡

粉絲團：HUB 餐酒館

食記：【台北東區】HUB 餐酒館，大安區法式餐點推薦！(有包廂)

大安區美食推薦 起家雞光復店

《起家雞》是韓國老字號炸雞專賣店，在台灣北部、中部和南部都有多間分店，記得幾年前《起家雞》來台灣開設第一家分店就在熱鬧的國父紀念館附近，現在搬家新地址在台北市大安區光復南路262-1號，也就是起家雞光復店，有內用和外帶的專門店。

起家雞光復店

地址：台北市大安區光復南路262-1號

捷運：國父紀念館站

電話：02 2773 0737（無提供訂位服務）

營業時間：11:00–22:30

官網：起家雞韓式炸雞

食記：【台北國父紀念館美食】起家雞光復店，台北韓式炸雞推薦

大安區美食推薦 孃孃酸辣粉

大安區【孃孃酸辣粉】在延吉街巷弄，菜單賣酸辣粉、口水雞、重慶小麵和各種小菜，誇張的是竟然可以免費續湯續麵，裝潢文青有質感的店面相當吸引人，看到朋友打卡推薦，我剛好在捷運國父紀念館附近就順路來嚐鮮。

孃孃酸辣粉 口水雞 重慶小麵

地址：台北市大安區延吉街160巷5-1號

捷運：國父紀念館

電話：02-2775-3226

營業時間：11:30–14:00, 17:00–20:30

粉絲團：孃孃酸辣粉

食記：【大安區美食】孃孃酸辣粉 口水雞 重慶小麵，台北好吃酸辣粉推薦

大安區美食推薦 詹記麻辣火鍋

台北詹記麻辣火鍋曾被香港美食雜誌評為「全台北市最好吃的鴨血」，聽到詹記敦南店開幕後，訂位電話打了好久才訂到，而且還是一個月後才有位置，這麻辣火鍋的魅力真的很夯，把詹記列為台北必吃火鍋真的很可以，有許多國外觀光客都訂位特地來品嘗呢！

詹記麻辣火鍋 敦南店

地址：台北市大安區和平東路三段60號

捷運：六張犁站

訂位電話：02 2377 7799

營業時間：下午12:00 – 下午2:30 、下午5:00 – 凌晨1:00

食記：台北火鍋推薦詹記敦南店台北好吃火鍋店

備註：用餐收1o%服務費、有包廂座位、用餐限時兩小時

大安區美食推薦 肉老大火鍋

第一次知道台北火鍋【肉老大頂級肉品涮涮鍋】是看到朋友打卡浮誇的肉山金字塔還有大份量肉盤，真的很符合“肉老大”三個字，肉老大菜單提供多種大份量肉盤和海鮮的組合，目前還有打卡送肉活動，肉肉控和海鮮控都可以滿足。

肉老大 頂級肉品涮涮鍋 大安敦南店

地址：台北市大安區敦化南路二段331巷16號

捷運：六張犁站

電話：02 8732 5339

營業時間：

週一至週四：11:30–14:30, 16:30–22:30

週五至週日：11:30–01:30

食記：台北火鍋肉老大頂級肉品涮涮鍋大安敦南店，大安區餐廳推薦

大安區美食推薦 元心燃麻辣堂小火鍋

《元心燃麻辣堂》好吃嗎？這間元心燃在捷運國父紀念館附近新開幕就看到網路好多推薦，菜單主打一個人也能吃的麻辣小火鍋，內用還有自助吧飲料無限暢飲，地址在光復南路巷弄，旁邊還是台北有名的雞湯火鍋，原本以為這是一般份量的小火鍋，沒想到好大一鍋，可是說是小火鍋升級版。

元心燃麻辣堂

地址：台北市大安區光復南路200巷7號

捷運：國父紀念館站

電話：02 2771 6689

營業時間：11:30–22:00

粉絲團：元心燃麻辣堂

食記：捷運國父紀念館美食推薦元心燃麻辣堂麻辣小火鍋

大安區美食推薦 GeloveryGift蒟若妮法式甜點店

Gelovery Gift蒟若妮頂級法式甜點店── 台北東區夢幻甜點店，法國藍帶主廚詮釋蛋糕食藝，隱藏大安區巷弄好吃蛋糕。

法式甜點以日本中澤原味鮮奶蛋糕、磅蛋糕、費歐娜、法芙娜瓜納拉70%、檸檬等法式甜點為熱門推薦，連食尚玩家都搶先報導推薦，近期推出限量的肉桂捲也是必吃。

Gelovery Gift蒟若妮頂級法式甜點店

地址：台北市大安區大安路一段51巷27號

捷運：忠孝敦化站11號出口

電話：02-27317862

營業時間：上午11:00 ~ 晚上22:00

食記：台北大安區甜點推薦，GeloveryGift蒟若妮法式甜點店

大安區美食推薦 藍公館麻辣火鍋

台北大安區藍公館火鍋的麻辣湯醇厚回味，白鍋湯底濃醇回甘，湯頭都讓我覺得不錯，而這裡的營業時間從晚餐到凌晨一點，想找火鍋宵夜的可以參考。

藍公館

地址：台北市大安區光復南路72巷7弄4號

捷運：國父紀念館站

電話：02 8773 8605

營業時間：17:30–01:00

食記：台北麻辣火鍋藍公館，台北火鍋消夜～市民大道餐廳

大安區美食推薦 涮辛酸吃到飽

藝人邵庭開的火鍋店【涮辛酸麻辣火鍋吃到飽】評價如何？之前開車經過科技大樓站附近的敦化南路二段發現火鍋店名叫“涮辛酸”好像涮心酸，沒想到是藝人開的火鍋吃到飽，菜單價錢、食材和裝潢都有新聞報導推薦，朋友吃過說好吃也給很高的評價，可以列入台北火鍋吃到飽推薦，想吃麻辣火鍋也能參考，也有包廂適合聚餐。

涮辛酸麻辣火鍋吃到飽

地址：台北市大安區敦化南路二段170號

捷運：六張犁站（約500公尺）科技大樓站（約700公尺）

電話：02 7755 7515

營業時間：平日17:30–01:30(週六週日及國定假日11:00~15:00、17:00～凌晨1:30)※最後點餐為凌晨1:00

食記：【科技大樓美食】涮辛酸麻辣火鍋吃到飽，邵庭火鍋好吃嗎? (價錢菜單)

大安區美食推薦 雙月食品社

「雙月食品社」是台北有名的雞湯餐廳，菜單餐點提供雞湯、煲湯、牛蒡湯等好喝湯品，適合養生、補身、坐月子推薦，其中最熱門的就是料超多的金鮮鱸魚蛤蜊湯和雙月乾蚵都是必點，之前在雙月青島店吃過，這次雙月新菜單推出剝皮辣椒雞腿湯與蒜頭瘦肉湯就來「雙月食品社森林公園店」嘗試。

雙月食品社 森林公園店

提供：內用 · 外帶 · 外送

地址：台北市大安區和平東路二段52號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00（週一休息）

電話： 02 2737 5598

粉絲團：雙月食品社

官網：雙月食品社

食記：【大安區美食】雙月食品社 森林公園店，米其林必比登推薦好喝雞湯！

大安區美食推薦 穗川小農鍋物

《穗川小農鍋物》近捷運大安站、大安森林公園站，附近巷子也有機車停車位，也有建國高架停車場和大安森林公園停車場，搭捷運、騎車或開車來吃火鍋都方便，穗川小農鍋物營業時間至凌晨，宵夜想找台北火鍋很推薦。

穗川小農鍋物

地址：台北市大安區信義路三段89號

捷運：大安站(2號出口)、大安森林公園站(6號出口)

訂位電話：02 2704 2598

營業時間：11:30–15:00, 17:30–22:00

備註：可刷卡

食記推薦：台北火鍋穗川小農鍋物大安區火鍋店推薦

大安區美食推薦 蘭亭和牛極緻鍋

隱匿在大安區仁愛路巷弄的蘭亭和牛極緻鍋，外觀高雅還帶著神秘感，每一隅都透露著精緻，像是豪宅庭院的接待處是美麗的開場白，走進店內還聽到哞哞哞的牛聲，真有趣。

蘭亭和牛極緻鍋

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷32弄3號

電話：02 2701 5585

營業時間：周一至周四18:00–23:00、周五至周日17:30–23:00

粉絲團：蘭亭和牛極緻鍋

食記：台北蘭亭和牛極緻鍋～大安區精緻和牛料理推薦

大安區美食推薦 安東街肉圓

名片上取名＂彰化肉圓＂，但因為肉圓地點位在安東街，所以網路都稱這裡為「安東街肉圓」。台灣小吃少不了肉圓，來過幾次都看到安東街肉圓排隊的戰況，平日也需要排隊，可見這肉圓深受許多人喜愛。

但或許從小居住的新北市三重有超多好吃肉圓，讓我初此品嘗安東街肉圓並沒有留下特別印象，但美食就是每個人口味都不一樣，一定要自己吃過才準喔！

安東街肉圓

地址：台北市大安區安東街35巷4之1號

捷運：忠孝復興站

電話：02 2752 1428

營業時間：15:30–18:30（周日休息）

食記：台北肉圓推薦安東街肉圓～大安區美食小吃

大安區美食推薦 郭董牛肉麵

來到大安區和平東路巷弄的《郭董麻辣牛肉麵》，菜單提供牛肉麵、牛肋排麵、炸蛋麵和多道平價小菜，怕客人不夠吃還可以免費加大，在台北真的是少見啊！

郭董麻辣牛肉麵

地址：台北市大安區和平東路二段118巷59號

營業時間：11:30–14:30, 17:00–20:30

電話： 02 2737 1884

粉絲團：郭董麻辣牛肉麵

食記：【大安區小吃】郭董麻辣牛肉麵，台北和平東路美食推薦

大安區美食推薦 金華麵店

豪邁的攪拌炸醬麵是必須的，這時就聞到炸醬的香氣，好香。炸醬不規則的依附在滑順的麵條，大口大口呼嚕好過癮，滿嘴的炸醬香氣讓我意猶未盡，炸醬香鹹不膩，好吃讓人回味，老麵店的魅力我想就是如此吧！這麼好吃的麵店，難怪這麼受歡迎，下次再來試試看其他小菜還有麻醬麵。

金華麵店

地址：台北市大安區潮州街56號

捷運：古亭站

電話：02 2395 1510

營業時間：09:00–22:30（周日休息）

食記：金華麵店炸醬麵推薦！台北老麵店（捷運古亭站美食）

大安區美食推薦 吐司利亞

台北大安區捷運東門站的《Toasteria Cafe 吐司利亞 (永康旗艦店)》提供帕尼尼、早午餐、沙拉、咖啡、義大利麵、調酒還有飲料，吐司利亞有全世界最多也最有創意的帕尼尼菜單，我就是被那三種起司帕尼尼吸引的，起司控一定不能錯過吐司利亞的帕尼尼。

Toasteria Cafe 吐司利亞 永康店

地址：台北市大安區信義路二段200號 (捷運東門站)

電話：(02) 2321-0073

用餐收10%服務費；菜單可點這參考

營業時間：早上09:00~凌晨01:00

粉絲團：https://www.facebook.com/toasteriacafe/

食記：永康街美食Toasteria Cafe 吐司利亞 永康旗艦店～台北早午餐



菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)



文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

本篇食記自費

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