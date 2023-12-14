入冬後，濕濕冷冷的爛天氣是所有台灣人噩夢，直面東北季風的東北部更是首當其衝，台北盆地就是個冷水盆，凍得台北人直發寒，也難怪補冬台式補湯 燒酒雞、麻油雞、薑母鴨、羊肉爐 如此熱銷，寒流來襲家家客滿，生意好到排隊還排不進去。

一鍋溫暖五臟六腑的補冬聖品是嚴寒救贖，尤其台灣人獨鍾 「全酒」 ，意指全米酒燒成湯頭，台北榮星花園對面 「榮星羊雞城」 ，主打不含一滴水的全米酒燒成藥燉羊肉爐湯頭，來上一碗包準不只肚子，連腳尖、指尖都燒起來！而且續湯還直接米酒霸氣 「踩罐」 ，不怕吃不暖， 就怕客人不勝湯頭酒力、一不小心醉到沒法回家~

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資訊

榮星羊雞城

所在地點：榮星花園旁

地址：台北市中山區龍江路367號

營業時間：17:00–00:00

電話：0973-123-168

榮星羊雞城 官網 粉絲團

菜單

介紹

開業30多年的 「榮星羊雞城」 目前傳到二代，以不加一滴水的 全酒藥燉羊肉爐、香菇割菜雞 和各種特色熱炒名聞遐邇，因此叫做 「羊雞城」

今天是入冬以來最冷的寒流，本來約好要吃餐酒館，被冷到立馬改來 「榮星羊雞城」 報到。

「榮星羊雞城」 不能訂位只能現場候位，早到的朋友看到這人潮滿滿盛況，看來大家想補冬的心都一樣。

「榮星羊雞城」 用餐環境與坊間薑母鴨、羊肉爐別無二致，一張桌一口鍋。

叫號機5號的時候抽了22號號碼牌，約等一個小時才入座，門庭若市呀！

讓 「榮星羊雞城」 畫面深植人心的火燒全酒羊肉爐，一鍋可要燉煮6小時，整瓶米酒 「踩罐」 吼蕊後點火給他燒，上桌前還要再燒一次，酒精燒光僅留酒香，一整排陶鍋排起來，氣勢不輸以整排砂鍋雞湯聞名的「驥園川菜餐廳」。

每一罐陶鍋塞滿中藥材與以麻油老薑炒過的羊肉，成堆如山、做不復賣。

餐點

「榮星羊雞城」 給一份特調腐乳醬，吃羊肉爐怎能少了它！

麻油麵線 100元(大)

排了一小時隊兩個大男生飢腸轆轆，店員還勸我們先不要點大份的麵線怕吃不完，拜託！是怕吃不夠吧~

當然麵線分量不小，但我們還是一人吃了一盤半，麻油、豬油和雞湯調味的蒜香麵線好香好吃，聽說 「榮星羊雞城」 這種補冬店都是靠麵線在賺，那麼好吃要賺給它賺吧~

炸燒肉 250元(小)

第一次在這種台式補湯店點補湯以外的東西，可若有來 「榮星羊雞城」 ，請一定要點它們的炸燒肉！

「榮星羊雞城」 的燒肉品質一點不輸萬華「周記肉粥」或大稻埕「賣麵炎仔」欸！金黃外皮酥香肥美，喀滋喀滋好唰嘴喔，好好吃。

蒜苗鹹豬肉 300元

這道也是招牌菜，新鮮清脆的蒜苗搭配鹹度恰到好處的鹹豬肉，整盤油油亮亮炒得很乾淨。

蒜苗的嗆平衡鹹豬肉的鹹香，而且不會太鹹，單吃配麵線都好吃。

藥燉羊肉爐 1,100元(小)

「榮星羊雞城」 招牌藥燉羊肉爐上桌！點小份的就好大一口，應該三四個人都夠吃。

高麗菜 50元 吃鍋物怎能少了高麗菜~耐煮的高麗菜賦予湯頭越煮越好喝的鮮甜，吸飽湯汁更讚。

千層豆腐 50元 也是用來吸湯的豆腐，直接在口中爆汁超JUICY。

鵝肉丸 100元 Q彈鮮嫩的鴨肉丸也很讚，東西都不錯吃。

金針菇 100元

有趣的是金針菇其實就在我們座位旁邊，店員還說「你們有地利優勢，給你們多一點金針菇！」真是謝囉~

「榮星羊雞城」 羊肉爐湯頭果然讚啦！濃厚香醇，藥燉味道非常重，喝一碗全身都暖起來了。

數十種天然藥材和小羔羊慢火煨煮6小時以上，最終加入獨門秘方和全米酒出鍋，羊肉補肺腎氣，富含蛋白質、維生素和各種營養，是冬令進補聖品。

軟嫩的羊肉完全沒有羊騷味，入口即化。

吃著吃著湯快沒了，沒問題！ 「榮星羊雞城」 補湯都是直接開一罐米酒直接 「踩罐」 ，頓時酒氣沖天，好讚！

結語

除了招牌全酒羊肉爐， 「榮星羊雞城」 連作為配角的熱炒品質都很不錯，在美食戰區龍江路上，甚至吸引附近林森北的小姐、酒客特地跑來補冬，吃完一鍋就算寒流飄雨騎車也完全不會冷， 趁冬天趕快來吃~夏天可就吃不到囉！

Jun 2023.12