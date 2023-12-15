2023-12-15

每年的12月真的是非常愉快的季節，除了超夢幻的聖誕節來臨就連草每季也敲敲到來，在這個季節可以享用到無數的草莓甜點、草莓蛋糕等美食；女王趁著這個季節替大家捕獲了自己最愛的台中甜點、台中蛋糕店麥仕佳烘焙坊，它們最新出的季節限定草莓蛋糕與聖誕節蛋糕絕對是台中伴手禮推薦的首選，話不多說接著下來就讓女王帶大家來看這幾款超華麗，又超精緻的聖誕節蛋糕吧!

⏏文章摘要

麥仕佳烘焙坊-台中蛋糕推薦|彰化伴手禮推薦

麥仕佳烘焙坊在台中及彰化擁有高達14間的門市，女王今天到的是台中大墩店門市，店內非常乾淨明亮，加上多樣化的商品陳列不管西點、蛋糕、甜點、麵包、點心都擁有非常多選擇，女王在逛門市時更在冰櫃裡發現了超多款聖誕節蛋糕、以及店家推出的草莓季限定美食，不管你是想買生日蛋糕、台中伴手禮、彰化伴手禮都可以來到麥仕佳購買喔~

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2023聖誕節蛋糕

※以上價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

對了! 因應草莓季麥仕佳烘焙坊架上多了非常多的草莓限定商品，像是Q糬餅、草莓三明治、草莓麵包等等...都會是每日限量的招牌美食，因此到訪的旅人可別錯過這些限定版的季節美味喔!

今天總共會跟大家分享4顆 麥仕佳烘焙坊 精心打造的蛋糕，除了季節蛋糕外最引人注目的就是，以聖誕樹為主題的超Q聖誕樹嘟嘟臉蛋糕，以純手工打造的翠綠色聖誕樹造型非常吸晴非常有聖誕節慶感，原料中選用主恩牧場鮮乳、乳香十足，而內餡則是以日本昭和蛋糕粉製成的蓬鬆蛋糕體，女王看到它的第一眼就決定下訂了，除了它擁有超可愛的造型外，那應景的設計完全就可以取代真的聖誕樹，交換禮物時放上這顆當作主角，絕對可以讓聖誕氣氛大大升級喔!

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聖誕樹嘟嘟臉蛋糕 | 2023聖誕節蛋糕

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介紹完蛋糕外觀後，接著我們就來跟大家分享吃完這顆蛋糕後的口感，在外層的鮮奶油有著濃郁的清香，吃著非常爽口，加上白巧克力製成的可愛的小臉，這雙層口味真的讓人超級享受，但女王最愛它的亮點就是那，以清爽布丁+酸甜芒果製成的多層內餡，新鮮的水果風味配上蓬鬆蛋糕體，真的讓人無比享受的清爽美味，吃再多也不膩的好滋味! 話說這些造型蛋糕每個麥仕佳門市都只有少量現貨，所以建議喜歡的人要先在網路預購，再到各個麥仕佳烘焙坊店面取貨才不會撲空喔! (PS:麥仕佳門市預定+取貨也OK喔! 加入專屬LINE會員，享1對1預購服務)

這款蛋糕以超可愛的白色雪人作為主角設計而成，蛋糕用料部分一樣使用主恩牧場純天然鮮乳+日本昭和蛋糕粉製成，桃紅色的可愛的小臉蛋一樣是白巧克力，配上小雪人裝飾整底非常的活潑生動，那溫馨可愛的模樣真的讓人捨不得吃下阿!

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雪人嘟嘟臉蛋糕 | 2023聖誕節蛋糕

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這款雪人嘟嘟臉蛋糕除了可愛的外觀，其中的內餡用料更是經典，第一層一樣是清爽布丁，接著就是使用頂級的大甲芋頭+牛奶堅持不加一滴水及豆沙，製成擁有綿密芋香口味的超精緻蛋糕。這美味清爽奶香與濃郁芋香，一吃絕對會讓你上癮! 麥仕佳必點的經典招牌蛋糕~無誤! (PS:對了! 除了這兩款可愛蛋糕外，在Q版聖誕節蛋糕選擇上還有 蘋果嘟嘟臉 與 麋鹿嘟嘟臉 兩款造型蛋糕，想了解的人就自己到連結去看看吧!)

再來女王要來介紹這款可以說是，喜歡草莓甜點的人必點的草莓蛋糕 生乳草莓炸彈蛋糕，以新鮮大湖草莓＋日本北海道生乳，混搭出酸酸甜甜的戀愛好滋味，大家光看外觀就知道這顆蛋糕用料非常實在，超多顆草莓環繞住了蛋糕體，女王只能說這不手軟彭湃感，不管你拿來當作生日蛋糕或是聖誕節蛋糕都非常適合喔!

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生乳草莓炸彈蛋糕 | 草莓季蛋糕

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如果你以為他只有華麗的外表那你就錯了，它超狂的雙層草莓鮮奶內餡才是它的亮點，那吃的到草莓顆粒的綿密又厚實的奶香內餡，幾乎快是蛋糕體的一半，大家可想而知那酸甜的美味有多濃郁好吃，女王只能說這豐盛的草莓蛋糕，絕對讓一般的大湖草莓美味升級好幾倍阿!

既然說到了草莓那這款超華麗的創意音樂盒蛋糕外絕對是今天的主角，它可以說是聖誕節+草莓季的最強蛋糕綜合體，大家看那蛋糕上層那超華麗的聖誕老人水晶球，它可不只是裝飾而是真的能夠播放的音樂盒，再加上它超狂的布丁+雙層草莓鮮奶內餡，不只外觀華麗內在也超級彭派，如果你想要過一場最有聖誕氣氛的聖誕節，絕對不能錯過這款視覺味覺聽覺都讓人滿足的造型蛋糕喔!

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創意音樂盒蛋糕 | 2023聖誕節蛋糕

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最後總評一下這次的聖誕節蛋糕+季節限定草莓蛋糕，這兩個系列的蛋糕各有獨特的亮點，聖誕節蛋糕以超可愛的造型，與各種特色經典獨家內餡製成，而草莓蛋糕則擁有用料豐富實在的季節新鮮美味，兩種系列蛋糕都讓人非常享受，不管你是想要氣氛或是每位都能一次擁有! 最後女王就把這送禮自用兩相宜的高CP值，台中蛋糕推薦、彰化伴手禮推薦、台中伴手禮推薦、彰化甜點推薦、台中甜點推薦給大家，大家也趁著店家優惠的時候趕快去預購吧！錯過優惠可是會捶心肝的呢~ 最後也預祝大家聖誕節快樂囉！

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麥仕佳 | 2023聖誕節蛋糕

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