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【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇頂級饗宴綜合痛風砂鍋/鮮味爆錶綜合海鮮蓋飯、魚肉沙鍋菜、海陸飯/嚴選新鮮漁獲

2023-12-16 16:16:59 小噗 人氣：106
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小噗

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文章類別：美食-食記心得

造訪商家：高記砂嗲魚
place新北市中和區信義街65號65號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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高記砂嗲魚.jpg

店家資訊:

高記砂嗲魚

地址: 新北市中和區信義街65號

電話: 0968-619-699

營業時間: 16:30pm~02:30am 

位於中和興南夜市內的【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇"高記砂嗲魚"【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇，是中和當地的宵夜首選餐廳，營業時間從下午4點30到凌晨2點半，晚上如果肚子餓，約三五好友來此聚餐，絕對是最佳的選擇

店家主打各式沙鍋料理，擁有精湛廚藝的老闆娘，烹調道地沙鍋菜，搭配新鮮現流魚類，無論1人、2~3人、4~5人都可以盡情享用，還有提供鮮味爆棚的綜合海鮮蓋飯、海陸飯、蚵仔魯肉蓋飯

近期更推出"中和地表超浮誇~頂級饗宴綜合痛風砂鍋"，一整鍋的鮮味包括一整隻龍蝦、紅蟳、石斑魚、大尾鮭魚頭，整鍋湯頭濃郁鮮甜，搭配單點火鍋料，適合5~6人享用

餐點都是超級大份量、CP值破錶的宇宙最強澎湃餐點，尤其食材新鮮，都是當日的現撈海鮮，您絕對不可錯過呦^^【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇原文網址: 【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇頂級饗宴綜合痛風砂鍋/鮮味爆錶綜合海鮮蓋飯、魚肉沙鍋菜、海陸飯/嚴選新鮮漁獲

店家鄰近南勢角捷運站4號出口，步行約3分鐘，位於中和興南夜市內，地理位置相當便利

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

店內座位大部份為四人座位，適合家庭聚餐、朋友餐敘、三五好友小酌

一到用餐時間，總是滿滿的顧客，生意非常好

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

*沙鍋料理(魚種以當日現場供應為主): 可單一沙鍋菜，或是搭配魚頭、魚頭肉、魚肉，或是加冬粉或是烏龍麵，份量為1人、2~3人、4~5人，也可搭配鍋類單點，加入火鍋

*各式飯類，也有提供鮮味爆棚的綜合海鮮蓋飯、海陸飯、蚵仔魯肉蓋飯

*還有各式滷味及小菜

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

今天跟家人一起來享用，家人共5~6位，所以選擇 頂級饗宴綜合砂鍋、綜合海鮮蓋飯、海陸飯、沙鍋菜+魚肉

滿滿一桌，超級豐盛的^^

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

綜合海鮮蓋飯 $350

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

滿滿一碗，簡直鮮味UPUP，配料有: 鮮蝦、蚵仔、蟹肉棒、鮭魚卵、蝦卵、大蝦、鮑魚片

充滿鮮味的鮑魚片，外層炸製酥香，內層脆嫩的炸蝦，還有在口中啵啵透出鮮味的鮭魚卵及蝦卵，鮮嫩的蟹肉棒及Q彈鮮甜的鮮蝦，搭配鮮味爆錶的蚵仔

店家嚴選新鮮海鮮，所以鮮度極高，尤其料多味美，整碗的大海滋味，在口中縈繞，實在是超級滿足，還會附上特製醬料，沾食海鮮，但我覺得鮮度極高，品嚐原味就相當高水準了

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

沙鍋菜+魚肉 (碗/1人份/魚肉) $130

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

店家強力主打的沙鍋菜，以大白菜、豆皮、扁魚、蔬菜、蝦米、蒜、辣椒、蔥，加入濃郁高湯及店家的秘製醬料，香濃口感，又多層次滋味，實在好滿足

這份是一人份，也可依人數，點選2~3人份或是4~5人份，還搭配魚肉，炸製外層酥香，內層魚肉相當細緻軟嫩，這樣一份才$130元，CP值實在爆高的

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

海陸飯 $100

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

這是雙拼蓋飯，上面有滿滿的炸蝦，外層香酥可口，內層蝦肉細緻Q彈，而且份量很足，口感也相當新鮮味美

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

另一邊則是滷牛肉，肉質醇香紮實，帶有一點QQ的筋，相當有滋味，飯量也很足，可以吃到飽到摸肚喔

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

頂級饗宴綜合饗宴鍋 $1280

(5~6人份/鮭魚頭、紅蟳、龍蝦、石斑魚肉、沙鍋菜)

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

老闆娘的拿手沙鍋菜，先以精選的大白菜、金針、木耳、扁魚、蔬菜、蝦米、豆皮、蒜頭、辣椒、蔥、肉大火爆炒後，加入濃濃的高湯、特製沙茶醬及店家特製的配料

然後老闆不計成本，加入先炸製好的大尾新鮮龍蝦、炸石斑魚肉、炸大尾鮭魚頭、新鮮紅蟳，整碗簡直是地表最強超級浮誇砂鍋

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

老闆說將炸製好的新鮮海鮮，入鍋慢慢熬煮，讓精華釋放到砂鍋內，湯汁就是最完美的口感，滋味香濃醇口，鮮甜好喝，有點微辣又不會太辣，加上十足的海味，簡直鮮味爆棚，痛風砂鍋強勢出擊啦，大家絕對不要錯過喔

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

有完美鮮味的頂級海鮮砂鍋，當然要搭配新鮮的火鍋料及蔬菜、肉類啦，立馬點了滿滿一桌啊~~~

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

培根牛 $120

肉質醇香迷人，帶有豐潤油美的油花，相當柔嫩多汁又富口感

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

蝦子 $180

新鮮的白蝦，肉質Q彈脆嫩，相當彈牙美味

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

蚵仔 $180

蚵仔飽滿鮮甜多汁，飽實又大顆，新鮮味美

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

蛤蜊 $100

蛤蜊飽滿大顆，個頭比一般都大，肉質相當鮮味多汁，甜美好吃

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

透抽 $150

一整尾的新鮮透抽，肉質Q嫩脆口，細緻鮮甜，入鍋烹煮也不會縮水，品質極佳

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

貢丸 $70

店家純手工製作，肉質相當飄香，充滿豬肉的醇香氣息，口感Q彈好吃

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

黃金魚丸 $80

同樣也是店家純手工製作，顆顆如乒乓球的魚丸，富有彈性又Q脆美味，並富有鮮味的魚香

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

蛋餃 $80

店家自製手工，充滿蛋香的外皮，包裹醇香的碎肉內餡，每一口都相當富有滋味

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

花枝丸 $100

店家手工製作，是我最大推的

Q軟彈牙的花枝丸，裡面可以品嚐到Q脆的新鮮花枝肉，每一口都是鮮味滿滿，尤其加入砂鍋內，更是美味破錶

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

魚餃 $100

純手工包製，外皮軟口，內層魚肉相當鮮甜好吃，每一口都充滿鮮味的美好滋味

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

芋頭 $100

一般芋頭都要熬煮很久才會變軟，但是店家的芋頭品質相當好，不用熬煮很久，就軟綿好吃了，口感綿密甜香，好吃推推

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

金針菇 $50

新鮮的蔬菜品質，口感脆嫩清新

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

然後將炸製的龍蝦、鮭魚頭、石斑魚肉、紅蟳，慢慢入鍋熬煮，這樣湯頭會更加鮮甜，精華全都匯集至砂鍋內

可以將炸製的海鮮熬煮鍋底，或是直接拿起品嚐也可以，龍蝦肉質相當鮮甜，紅蟳是一整隻的，簡直鮮味爆棚，炸石斑魚片，魚肉也鮮甜細緻

炸鮭魚頭，肉質相當新鮮味美，細嫩美味，可以細細品味，整鍋鮮味，不可錯過

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

接著就是涮肉片，一家人齊聚，享受涮鍋的樂趣，相當歡樂

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

店家海鮮都是極度新鮮的，蛤蜊還是半開口的，新鮮絕對看得見，而且吐沙也吐得很乾淨喔

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

天冷絕對不要錯過吃砂鍋火鍋，整桌熱呼呼得，暖心也暖胃呢

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

無論肉類、海鮮、火鍋料、蔬菜都極有新鮮度，店內的食材品質，簡直是一等一得好

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站/中和地表超浮誇

"高記砂嗲魚"，已納入我的中和美食餐廳口袋，鮮味十足的美味蓋飯、砂鍋菜，美味程度讓人在心中久久縈繞，揮之不去

最強浮誇頂級饗宴綜合痛風砂鍋，不但食材新鮮，美味破錶的海味，更讓人印象深刻，CP值更是超高，這樣的份量及價格絕對是外面吃不到喔

尤其營業到深夜，絕對是夜貓子的好處所，宵夜跟三五好友，品嚐美味砂鍋，再小酌幾杯，實在是人生美事啊

覺得不錯，推薦給大家囉^^

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