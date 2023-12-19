散發純真、甜美氣息的可愛微肉感女生正夯！如何挑選適合的婚紗與婚鞋呢？可以先確認自己的身形 ，是O型、X型、A型、Y型還是H型？再以「修飾身材劣勢、創造視覺優勢」的最佳解析與款式推薦，跨出成為當日最美新娘的第一步！

什麼？寬楦婚鞋、大碼女鞋這邊統統有，所有願望一次滿足🌠 >>>

✱ O型身形 / 蘋果型身形

棉花糖女生最常見的O型身形 ─ 整體圓潤、腰線較為不明顯、腹部豐滿，故稱蘋果型身形；材質可以選擇較為硬挺的布料，使衣服與身體間保留空間、不過於緊貼，上身適合搭配U領、方領、V領等大領口的設計，露出纖細的脖子與鎖骨處，下身適合長版類型的設計遮掩可愛的小肚子，亦可微露出小腿或腳踝處，若是連身的服裝類型亦可選擇有腰線的款式，打造視覺的身材曲線。

圖片來源 / 新竹法國巴黎婚紗

挺版雙層蕾絲微露遐想的若隱若現，透過V領與寬版剪裁吊帶，將鎖骨與手臂的曲線展示得恰到好處，加上合身微攏的腰線與視覺延伸的長擺裙尾，輕巧卻不簡單的營造簡約優雅的純白體驗。

【大推款式 - P205-WLS】

蕾絲面料的華麗延伸，讓著用的面料質感和諧延續，小心機的細緻花樣讓白色不僅有純粹，而是悄然加分；除常規尺碼，26.5-28的尺寸選擇區間，提供更多擁有夢幻婚禮需求的新娘們漂亮選擇。

✱ X型身形 / 沙漏型身形

主要特色 ─ 散發著健康美的身形，身體曲線中有著偏細的腰線，將豐滿、窈窕、性感集於一身，故穿搭的重點就在於：凸顯腰部的曲線，特別適合穿著合身的款式；若是臀部與大腿比較有肉的棉花糖女生，也可以嘗試短版上衣+A字裙裝完美修飾，打造零NG穿搭。

圖片來源 / 愛情街角

裸紗肩帶與婀娜合身的色塊微妙相襯，漂亮的桃心花邊將目光的焦點集中於傲人的胸形，延續上身的比例，再搭配束腰合臀的貼身剪裁與裙襬尾端的浪漫魚尾，將你最是美好的模樣大方開綻。

【大推款式 - P263-SIL】

冷調閃亮金屬的低調奢華，讓著用的色調選擇向外發散，燦爛細閃更精緻襯托屬於你的小露性感；除常規、大碼的尺寸區間外，此款的加寬楦型設計，更適合腳長適宜但腳寬難尋的女孩們。

✱ A型身形 / 梨型身形

臀部與大腿的肉肉總是梨形棉花糖女生最大的宿敵，整體比例上、中部位的肩膀、腰部較小、下身臀部豐滿，穿搭技巧建議選擇視覺移轉的方式，將重點放在較為纖細的上身，能以一字領、海鷗領或具設計份量感的單品增加上身視覺、平衡腰線並削減下身缺點；若有窄肩困擾的小隻女們，不妨也可以嘗試微墊肩的西裝外套、A字裙擺的長裙或洋裝，豐富著用層次與質感呈現。

圖片來源 / 新竹法國巴黎婚紗

絲繡馬甲與落地蓬裙的珠鑽元素連貫，將漂亮的肩線、鎖骨、胸線、纖腰展露無遺，腰線以下的蓬裙更修飾調突兀的豐腴臀形，襯托如瑜般的飽滿光彩 ─ 有些美 是張揚的，而有些美 卻是沉靜。

【大推款式 - P298-PLD】

在銀白與金亮交錯的星鑽裡，將著用的品味昇華成別緻的靈動，輕盈柔光暖暖烘托以你微主的焦點；前高後高的好走鞋型 + 20.5-28公分的尺寸設定，成為多數女生心動指數最高的熱門愛款。

✱ Y型身形 / 草莓型身形 / 倒三角身形

恰好與A型身形相反，整體比例上、中部位的肩膀、腰線相較於下身臀部為大，容易讓人有身形較為強壯的第一印象，會建議同樣以平衡上下視覺的方式，縮小肩膀與腰線的線條、利用服裝剪裁增加下身面積整體中和；簡單但弧度較大的U領、方領、V領上身款式，可柔化肩膀角度的缺點，下身搭配寬擺褲型或裙裝、或小誇張帶點設計重點的款式，都是打造穿搭亮點的絕妙巧思。

圖片來源 / 華納婚紗

活動披肩與卡肩剪裁的春日紗結輕柔迭起，使容易在意的蝴蝶袖肉肉被巧妙遮掩，合適的魚骨壓條設計馬甲更縮小了上身的比例，浪漫的弧度蓬裙在行進間，讓人感受剛與柔的並濟的質美。

【大推款式 - P302-GLD】

朦朧點綴的香檳粉金漸變調皮躍出，於純色禮服中顯出可愛的活潑伶俐，就好似愛情春光乍洩的害羞悸動；提供日常尺寸與延伸26.5-28的大尺碼範圍，原來，特別的獨樹一幟也可以有你有我。

✱ H型身形 / 直筒型身形

沒有突出的身材曲線、三圍的尺寸誤差較小是直筒型棉花糖女生的最大困擾，直線代表均衡、但也容易讓人覺得身體曲線不佳，無法產生顯瘦的穿搭效果；故可以荷葉邊、泡泡袖等有趣的可愛設計提升穿搭的豐富性，露出手腕或腳踝等較為纖細處的俐落穿搭，或強化腰線的高腰褲型或裙裝、皮帶或綁帶創造腰線，透過多樣細節的聰明小心機，讓你實現從無到有的穿搭體驗！

圖片來源 / 華納婚紗

溫柔垂墜的泡泡袖型與波形胸線相伴，與輕盈收起纖腰的飄逸姌嫋，將女生姣美氣息輕托而出，不過於誇張，也不過於貼近曲線，但卻更誘發大家對於氣質感受的親和與自然而然的喜歡。

【大推款式 -P366-WHI】

白色細閃中點綴的銀線輪廓，穩穩托起圓頭楦型的曲線，搭配穩定粗跟的可愛微復古，將你無聲地更添一抹嬌俏迷人，中段微延伸的21-26.5尺寸選擇，讓風格形式+上N種的無限可能。

雖然可愛又讓人緊張的小肉肉們，不一定可以在上面的5種身形被完全定義，但請遵守身形「優點強化、弱化缺陷」的完美穿搭不二法則；若還是擔心婚紗、婚鞋無法抉擇，歡迎到 EPRIS 找我們的 SUPER SALES 尋找你的婚禮靈感吧！

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