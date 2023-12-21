宜蘭絕對是多數人假期旅遊的首選，來到宜蘭怎麼能錯過礁溪溫泉呢？獨特的美人湯放鬆你的身心靈，再加上礁溪推薦美食、一覽無遺的蘭陽平原美景，簡直是最優質的享受！這次整理了5間網路人氣必推的礁溪溫泉住宿，這些旅宿都鄰近礁溪車站、湯圍溝公園等著名景點，從礁溪溫泉民宿到礁溪溫泉飯店都有，想到礁溪遊玩的你絕對不能錯過！

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♨️ 礁溪天使輕旅

不管是親子出遊還是帶者毛小孩出門，礁溪天使輕旅都是最好的選擇，旅館內設有兒童遊戲區，寵物入住也有附贈專屬備品！更重要的是，礁溪天使輕旅環境舒適、價格親民，還鄰近礁溪火車站！

💡真實旅客評價：4.２/5.0 非常棒的住宿體驗，鄰近轉運站停車也方便入住時櫃檯跟我們說有夜市可以逛附近有很多吃的不用擔心宵夜，走路不用5分鐘就到轉運站真的很讚！而且歡迎寵物相當推薦 下次會在來

💡附近地標：礁溪火車站 - 318 公尺、礁溪溫泉區 - 330 公尺

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♨️ 誠闊礁溪渡假飯店

誠闊礁溪渡假飯店距離火車站僅300公尺，對於行李較多或行動不便的旅客也不用擔心，這裡也有免費接駁服務。房內擁有大片景觀窗戶以及獨立溫泉池，提供旅人最高品質的享受。

💡真實旅客評價：4.7/5.0 提供24hr 簡單點心吧！有水果就加分。早餐稍微簡單了一些，有點可惜，希望可以豐盛一些。下B2停車場需要小心一些，其他都算不錯，CP值挺高，尤其是有AsiaYo 的特價下，更是划算。

💡附近地標：礁溪溫泉區 - 328 公尺、礁溪火車站 - 383 公尺

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♨️ 葛瑪蘭之星飯店

礁溪市中心全新的高級溫泉飯店，飯店提供許多休閒設施，像是露天溫泉、水療池、健身房，讓旅客享有最頂級的住宿體驗。葛瑪蘭之星飯店就在礁溪鬧區的中心，走幾步路就有許多商家、美食，非常適合想輕鬆度假的人。

💡真實旅客評價：5/5.0 餐點都很美味、頂樓露天溫泉很讚，晚上去泡湯看景色很美、整體來說真的好

💡附近地標：湯圍溝公園 - 91 公尺、礁溪溫泉區 - 230 公尺

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♨️ 品文旅礁溪

品文旅坐落在溫泉源頭區，享有一等好湯，為此他們也特別規劃戶外溫泉水療設施，旅人們可以一邊瞭望天空，一邊享受溫泉。旅館也有特色樹屋房型及兒童戲水池，有小孩的家庭絕對不能錯過！

💡真實旅客評價：5/5.0 有個戶外戲水池 小朋友很喜歡

💡附近地標：礁溪溫泉區 - 418 公尺、礁溪火車站 - 479 公尺

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♨️ 春水笈溫泉渡假會館

春水笈溫泉會館提供10人、18人及26人包棟，是團體出遊的首選，且入住即享玻璃屋早餐、免費腳踏車租借免費腳踏車租借、溫泉泡腳池，旅官也有提供烤肉代訂服務，快揪上親朋好友一起來春水笈溫泉會館吧！

💡真實旅客評價：4.6/5.0 離市區不會很遠，但環境安靜很好入睡☺️ 早餐好吃有當地特產小卷，鴨賞等美食

💡附近地標：湯圍溝公園 - 1608 公尺、礁溪火車站 - 1636 公尺

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