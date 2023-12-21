身為幾乎天天天上全聯採買的消費者，鮮乳是家裡固定會採買的品項之一，長期觀察貨架上的鮮乳品牌，以老字號的品牌與小農鮮乳品牌兩大類居多，從包裝來看，小農鮮乳品牌的變化較多，多走文青、色彩紛呈、有活力的包裝，但是，老牌子就一成不變嗎？並非如此，有多年乳品製造經驗的「台農鮮乳」」更換包裝上市，新包裝文青、亮麗又接地氣，改變了包裝，不變的是，質優味美的乳源，是餐桌上不可或缺的良品。

▼全新包裝的台農鮮乳，936ml 的容量，優惠價每瓶只要 69 元。新包裝的台農鮮乳有著類似 Tiffany Blue 的底色，像是用藍色大海包圍整個臺灣，並將乳牛圖案繪製在中臺灣，一眼就能看出乳源產地，在中部雲林彰化一帶的酪農區，有高度識別性，瓶裝上的臺灣圖案將臺灣富饒資源表露無遺。

瓶蓋上貼有「鮮乳標章」（小牛貼紙），表示為 100％國產生乳。

根據農業部網站的說明，鮮乳標章是政府為保護消費者權益所實施的行政管理措施，促使廠商誠實以國產生乳製造鮮乳。政府依據乳品工廠每月向酪農收購之合格生乳量及其所實際產製的鮮乳量核發鮮乳標章。所以選購貼有鮮乳標章的鮮乳產品，消費者才有保障 。

▼台農鮮乳廠是農民團體自營乳品加工廠所生產，早期以保久乳、加糖煉乳為主力產品，之後投入冷藏乳品生產，有長達數十年的乳品製造經驗。若不看「台農」兩個字，視線一掃過貨架，還以為是哪個新推出的小農鮮乳品牌。

▼台農鮮乳是臺灣酪農飼養乳牛所生產的鮮乳，酪農飼養的牧場生乳會先運送至台農鮮乳廠進行採樣，經過各項嚴格的檢驗，再殺菌、充填與封蓋。如何選購優質鮮乳？除了認明小牛貼紙，細看瓶身有標示「100％生乳製造」是一大指標。

▼至於我們買鮮乳都怎麼喝？老媽常常用鮮乳來製作發糕、打香蕉牛奶、芋頭牛奶。我覺得加了鮮乳製作的發糕更加香而不膩，喝下香蕉牛奶、芋頭牛奶則特別有飽足感，可惜老媽前陣子身體微恙，就沒有請她示範食譜了。而一般的喝法，我們往往是早上喝，搭配吐司或饅頭當簡單的早餐。

▼台農鮮乳在製程中完成原料生乳的均質殺菌，能保留住生乳口感，喝起來純淨而清爽。我覺得鮮乳是很百搭的飲品，平淡順口的鮮乳搭配配清淡的吐司、饅頭，或是有甜度的糕餅，喝起來永遠有一種自然的甘香。

▼最近迷上全聯賣的「福記紅豆紫米粥」，把台農鮮乳加入紅豆紫米粥稍作稀釋，能稍微降低一點甜度，乳香融入紫米粥更香滑、順口，還補給到營養，想吃得更豐富，可加入小湯圓，變成一碗冬至點心。

▼家裡有很多從各飯店搜集回來的茶包，有時不想單喝冰涼的鮮乳，我就會泡茶混搭鮮乳調成鮮奶茶，茶香不減，但是茶質變得濃厚，也能暖胃。

▼小朋友下午從幼兒園放學，還未到晚餐時間，這時就可以給他們喝一杯鮮乳，當成餐間的營養補給，鮮奶內部的營養素，例如鈣質，對成長中的小朋友幫助很大。

台農鮮乳從製造保久乳起家，品牌建立至今有五十多年，期間獲得多項認證、獎項，與中外大廠展開的技術合作，都顯現老品牌的招牌越擦越亮，並隨著消費者的生活習性與需求調整步伐經營。台農鮮乳是全國農會監製出品的優質乳品，農會在監製、產銷過程中能幫助農民獲得更好的收益，來繼續投入乳牛飼養，大家多喝鮮乳就是支持在地酪農與國產鮮乳。

台農鮮乳銷售通路：全聯

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