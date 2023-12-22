又到了過年在IG秀一波家裡年菜的時候了！ 各位媽媽和媳婦們還不快點到神隊友「品元堂」買起來！ 去年吃過他們的頂級佛跳牆後就一直很喜歡品元堂。今年還吃了鹿茸燉土雞、富貴琵琶雞、砂鍋魚頭、芋泥貢鴨、煙燻鴨肉油飯還有筍絲蹄膀，這些都是料理程序很繁瑣的功夫菜！通通簡單加熱就可以上桌，年夜菜也可以煮的很優雅不再忙的團團轉～

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元家－全台最大進出口水產集團

▼元家提供新鮮高品質的海鮮及食材，旗下品牌「品元堂」販售現在最夯的各式熟食商品，好適合不會下廚或懶得下廚的人啊XD全程採用低溫運送，確保商品食物送到時都還是很新鮮～這次直接來幫大家一次開箱他們2024的年菜！

▼贈送的紙袋非常厚實硬挺相當有質感

品元堂年菜開箱

▼你敢相信我熱這一桌菜不用一小時嗎！同時開了瓦斯爐、氣炸鍋和電鍋，輕鬆上桌七道菜！真的是超級省時又方便～平時上班都夠累了，過年絕對是要當個優雅又會「做菜」的偷懶好媳婦啊XD

頂級豪華佛跳牆

▼去年就有開箱過他們的佛跳牆，上次一吃就很喜歡，今年一樣還是要入手！

▼一盒足足重達2.2公斤！拿起來沈甸甸的就知道超級真材實料，打開包裝裡面有一包雞高湯、佛跳牆、還有鮑魚干貝。

▼大家都知道佛跳牆特別在於它食材很多，有煮過的人都知道煮起來麻煩！除了要備很多料、手續和工法也很繁雜。只要開袋加熱就可以十分鐘享有美味，有夠方便又快速！看看這兩包滿滿的料，光看就覺得食材很高檔啊！

▼在家吃上等鮑魚會不會太奢侈啦～～口感Q彈新鮮。湯頭因為有多種食材長時間熬煮，整個就是極鮮到不行啊～說來奇怪，這麼多食材但是湯頭卻很清澈沒有渣渣，超級好喝！湯頭甘醇濃郁又鮮甜，味道細膩層次豐富

▼肉質細緻的干貝，讓湯頭喝起來更加鮮甜。除此之外還有：高檔黑玉參、綿密鬆軟的芋頭、台灣豬腳、軟嫩豬肚及酥香排骨等多種澎湃食材。我特別喜歡裡頭的排骨，先炸過的外皮和醃製過的肉都香氣十足，不過牙口不好的可能會覺得很韌不好咬。可是真的越嚼越香啦！

鹿茸燉土雞

▼這次開箱年菜裡這個 鹿茸燉土雞湯在我心中是第二名 ！湯頭裡加入多種中藥材：鹿茸片、素冬蟲、枸杞一起長時間熬煮。養身補氣又很好喝

▼冷凍退冰後直接放進瓦斯爐上加熱煮滾就完成啦

▼一整隻的土雞已經燉煮到軟爛，肉質可以輕易的就骨肉分離

▼湯頭裡的雞油香氣濃郁超級香，我媽在加熱的時候自己就先忍不住喝了起來XD 搭配中藥讓人喝完整個精氣神都補足了！溫潤甘甜的湯頭真的會有一種整鍋都還是意猶未盡的感覺XD

富貴琵琶雞

▼這道菜私心 推薦大家一定要購入 ！在把雞腿撕開的瞬間我真的有驚艷到～跟家人不約而同地大聲喊了「哇～」裡頭的雞汁真的有～夠～多！超級浮誇啦

▼我用氣炸鍋加熱非常方便。氣炸後雞皮還保留脆感，而且把所有雞汁都鎖在裡頭

▼雞皮氣炸後十分香脆，本身有先使用醃料入味，直接吃不需要任何沾醬就很好吃！

▼OMGGGG妳各位快點看！！這個雞汁簡直是泛濫成河～也太多太誇張了吧。雞肉肉質軟嫩油脂豐富。每一口都超級過癮讓人欲罷不能耶

▼整隻雞放在餐桌看起就很大器，雞腿、雞翅、雞胸每個部位都吃得到～

砂鍋魚頭(雪鰈)

▼這鍋湯同樣也是受到家人們的好評。因為太好喝了我姨丈一時貪嘴直接一個晚上喝了四五碗，導致隔天到中午都吃不下XD （此為真實故事哈哈哈哈哈

▼這一款的用料真材實料到保證你會嚇到！竟然有巨無霸魚頭，會不會太過癮啦！

▼選用來自 北極格陵蘭純淨無汙染海域的雪鰈魚頭 ，肉質細緻鮮甜而且膠質豐富！重點是他的臉頰肉超級大塊！輕鬆就可以吃到Ｑ彈的魚肉

▼湯頭裡除了魚頭外還有多種豐富配料：獅子頭、菇菇類、豬皮，還有多種蔬菜。豐富的鍋底完全不用再自己買料加～整個就是吃起來超級爽啊～

▼湯頭有些許沙茶味帶點甜味，帶微微的辣味非常涮嘴。說真的，我覺得比嘉義很有名的林聰明沙鍋魚頭還要好吃耶

筍絲蹄膀

▼這個蹄膀真的一端上桌就是霸氣！份量超巨一個簡直是視覺震撼XD 一整隻的蹄膀腿庫超級肥美！也象徵著過年吃了錢庫賺滿滿

▼這個我不拆袋直接用隔水加熱的方式非常輕鬆快速！

▼看看這剖面真的是超級厚實啦！我從小就超愛吃肥肉XD 這道菜完全是深得我心～鹹香的醬汁滷的很入味，蹄膀豐富的膠質相當Q彈。一旁還有筍絲可以搭配，總之就是非常下飯的白飯小偷啦～這個醬汁淋在飯上真的克制不住吃了好多澱粉XD

煙燻鴨肉油飯

▼過年絕對要吃油飯阿！頂端滿滿的鴨肉絲真的用料沒在客氣耶！光是一端上桌就被這鴨肉香氣給襲擊味蕾

▼直接放入電鍋加熱跳起來就完成超級簡單！記得表面要再包入錫箔紙，避免過多的水蒸氣讓油飯變得太過濕軟～

▼鴨肉絲給的很多簡直堆成一座小山了XD 鴨肉口感扎實保留了鴨皮，帶點煙燻的香氣～實在太好吃了！我真的可以多扒好幾碗油飯

▼鹹香的油飯粒粒分明又帶點軟糯感，鴨肉的鴨油和香氣融入油飯中，每一口都是美妙的滋味

芋泥貢鴨

▼說真的其實我也沒有吃過鴨肉搭配芋泥的組合耶～身為芋泥控的我看到這盒超級興奮！！！只會出現在餐廳的功夫菜輕鬆在家就可以享用！會不會太幸福啦

▼鴨肉下鋪著滿滿的大甲芋泥，熱愛芋頭的我真的還沒加熱就在流口水！

▼可以用平底鍋油煎到鴨皮酥脆，懶人如我直接放入氣炸鍋最簡單輕鬆

▼肥美的鴨肉加熱後產生豐富的油脂，鴨油與芋泥融合讓口感更多了份絲滑感。大甲芋泥口感綿密順滑，搭配氣炸到表面酥脆的鴨肉巧妙的合而為一，這樣的組合還挺搭的耶！

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