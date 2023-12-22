近年來，網購風潮席捲而來，食衣住行育樂都可以在網路上買齊全，

線上海鮮超市也應運而生，特地開車去漁港的路程時間成本和油錢等等都是一個花費，

Ruby會認識漁夫先生是朋友之前有買過一次送給Ruby烹飪。

漁夫先生Mr. Fisherman以新鮮、高品質的海鮮產品深受許多饕客的喜愛。

Ruby想要寫一篇文章來介紹一下漁夫先生，

分享一下我品味到那份來自大海的美味。

日本生干貝 $900

真空包裝，他們的日本生干貝，

每顆的肉質都大顆又飽滿，入口時先是一陣鮮甜，

隨即散發出濃郁的海味，

彷彿置身於遼闊的海洋中，令人嘆為觀止。

草蝦 $349

草蝦的口感更是讓人回味無窮，

價格也不會太貴，簡單的烹煮都很美味了。

鱸魚清肉 $190

肉質鮮嫩，沒有雜質，每一口都能感受到鱸魚的原汁原味，

非常適合煮湯或是清蒸，就可以把魚肉的鮮味完美的展現出來。

冷凍熟白蝦 $599 每盒大約35~40尾

白蝦保持了鮮甜的口感，經過冷凍處理後，

依然保持著彈牙的口感，是料理海鮮大餐的不二之選。





花枝 $220

花枝經過自然的退冰解凍，Ruby清燙後直接沾芥末醬油，

花枝的獨特風味，濃郁的魚香味真的是令人垂涎三尺。

還有一盒蝦餃，直接清蒸跟在港式餐廳吃到的味道滿相似的。

整體來說，網購宅配的便利，讓這份海鮮美味直送到府，彷彿將大海的美好搬進了家中。

漁夫先生的線上海鮮超市為喜歡在家中享受美味的食客們提供了選擇。

不僅價格實惠，品質更是無可挑剔。

一起體驗這場美味的海洋盛宴，將味蕾帶入一場奢華的海鮮之旅。





【店家資訊】

👉漁夫先生 Mr.fisherman - 最美的線上海鮮超市

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☎️07-3578819



此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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