東急STAY集團品牌在東京創立，目前東京有19家分館，全日本有31間分館，房間內大多備有洗衣機、小廚房，深受外國遊客喜愛，此次入住「東急STAY新宿東區」，近地鐵站，走路不到1分鐘就有間超市まいばすけっと，夜晚暢遊新宿吃美食相當方便。

東急STAY新宿東區是旗下規模較大的飯店，房型設計新穎多元，除了有一般房型、豪華房型、露台房型、行政房型、相鄰房型，還有較特別的概念主題房型、花園套房，這次會開箱幾個房型給大家看看。

東急STAY新宿東區｜交通＆大廳

東急STAY新宿東區距離地下鐵「東新宿」站A1出口比較近，走路僅需要3分鐘，A1出口有向上手扶梯，若是要進東新宿站需搬著行李就建議走較遠的A3出口才有電梯。

飯店大廳在2樓，可搭乘電梯或走半室外樓梯上來。

2樓電梯打開先看到的是第2日供應早餐的餐廳，同時也是休息座位區，有自助咖啡機讓房客免費享用，靠窗座位有充電插座很適合拿筆電來辦公。

沙發休息區也有兩區，能為尖峰時段來辦理進房的房客提供充夠的等待休息區。

自助進房手續，機台有日、英、繁中、簡中、韓五種語言介面，操作有問題可隨時詢問櫃台人員，退房同樣到這裡自助辦理，快速方便。

早點到或退房想晚點拿行李，皆可到行李房自助操作。

小飢餓又不想走出飯店，可在櫃檯旁買「GREEN SPOON」有2款湯品與2款溫沙拉，只要按照外包裝說明微波就能快速吃到健康美味的美食。

房間電梯在另一側，等待區牆面有新宿景點導覽地圖與東京觀光情報機，幫助房客查詢東京吃喝玩樂資訊。

潄洗用品可在電梯旁自取，牙刷房間是有放的，其它有需要可自己拿。

東急STAY新宿東區｜豪華雙床房

東急STAY的房型很適合多住幾天或長期住宿，有小廚房、洗衣機、微波爐，溫馨舒適就像在家一樣自在。

豪華雙床房有41平方米，床尺寸120cm*200cm大，最多可入住3人，床舖合拼起來睡2大1小也可以，兒童小學以下可免費入住(1成人可帶1位兒童)，小學生以上就依成人計算。

辦公兼具餐桌，居家感十足。

小廚房有齊全的電磁爐、快壺爐、鍋具、餐具，多住幾天想自煮，就能到上述提到走路不到1分鐘的超市採買。



▼照片來自官網



豪華房型是雙洗手台，吹風機提供的品牌也比較高級，每間有洗衣機的房間都會提供洗衣精，非常貼心。

這麼大的浴室與浴缸，晚上能泡個澡比在家還舒服。

東急STAY新宿東區｜花園套房

全館只有一間的花園套房有69平方米，最棒的是有一間很大的頂樓露台，雖只能入住3位，但能點外送聚餐招待朋友過來(限制最多20位)。

▼照片來自官網

▼照片來自官網

▼照片來自官網

東急STAY新宿東區｜小酌主題房

東急STAY新宿東區設計3款概念主題房，分別有：工作&興趣主題房、美麗主題房、小酌主題房。

以居酒屋概念的小酌主題房，房間也有標準配備洗衣機、微波爐，無小廚房，走進臥房區有像餐廳店門的門簾。

進來是上下兩層床舖，小朋友很喜歡能爬上爬下的房型，空間不大有18平方米，最多可入住3人，像我們一家三口的小家庭也很適合。

小酌主題房備有很多下酒小菜，只要簡單微波就能品嚐。

另外還有結合工作與興趣的「工作&興趣主題房」。

▼照片來自官網



女孩們喜愛有多種美容電器的「美麗主題房」。

▼照片來自官網



東急STAY新宿東區｜高級雙床房

我們入住的是高級雙床房，格局很像豪華雙床房，相比之下坪數較小有32平方米，但對一般遊客來說這空間已足夠寬敞，舒適感極佳。

有睡衣、空氣清潔器，桌椅座位比想像中的舒服，能好好的辦公使用筆電。

小廚房的器具準備齊全，乾淨度這點也讓人很滿意。

保險箱、拖鞋在衣櫃內打開就能看到。

洗手台、洗衣機、浴室區明亮乾淨，進房第一件事就是先把衣物拿來洗，旁邊有提供二維條碼掃碼就能看到操作說明。

廁所是獨立單間廁所設計。

週邊吃喝玩樂分享

東急STAY在新宿有3間分館，其中下面這間「東急STAY新宿」距離新宿熱鬧市中心較近，規模沒有東急STAY新宿東區大，大部份房型也有提供洗衣機。

到夜晚熱鬧的居酒屋街「思出橫丁」，想體驗在地居酒屋用餐氛圍就能找一間喜歡的居酒屋用餐。

還有不能錯過的「新宿東口の猫」。

接著來到參加群馬沼田一日遊的集合地點「LOVE」ロバート・インディアナ探路。

晚餐我們走到西武新宿車站附近的新地標「東急歌舞伎町TOWER」。

2023年開幕的東急歌舞伎町TOWER，位置就在新宿哥吉拉大樓對面。

晚餐就在2樓歌舞伎橫丁用餐，共有10間熱鬧非凡的餐廳任你選。

東急STAY新宿東區｜自助早餐

早餐地點：2樓餐廳

早餐時間：07:00~10:00(最後取餐09:30)

早餐供應日西式自助早餐，菜色豐盛多元，有很多我喜歡吃的料理。

日式菜色有雞肉、鮭魚、豚肉、豆腐…等料理，西式有培根、德國香腸、炒蛋、薯餅。

中式日式西式湯品，以及西點麵包、沙拉吧、水果、蛋糕、果汁、咖啡…等，品項多且美味。

每道菜色看起來都好誘人，色香味俱全，連平常很挑食的緹緹也吃了很多。

很推薦入住東急STAY新宿東區或東急STAY其他分館，光是房間內有洗衣機就能每日洗衣少帶點衣物，把行李空間留給購物買的戰利品，讓日本旅遊更輕鬆更便利。

東急STAY新宿東區

連結：官網｜FB｜IG｜

飯店地址：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-3-24(Google地圖)

訂房專線：+81 3-3205-0109

進&退房間時間：15:00後進房，隔日11:00前退房

備註：無停車位、房間皆有洗衣設備(有提供洗衣精)、此篇為合作約訪體驗

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