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女兒下廚-番茄香腸蛋

2023-12-24 19:17:26 林美好 人氣：99
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窩客好文

林美好

發表篇數：2篇

文章類別：美食-食譜料理

喔，昨天晚上，我家的廚房傳來一陣香氣，我心裡還在想是不是有新餐廳開了呢？結果一走進去，看到女兒正在爐子前忙碌。

她說想給我驚喜，做了一道番茄番茄香腸蛋。我真的感覺好幸福，一是因為她下廚的意外，二是因為我看得出她下了不少功夫。

她跟我分享她使用的新食譜，用了新鮮的番茄和各種香料，還有她自己調的祖傳調味料。整個廚房裡都充滿了那混合香料的香氣，讓我胃口大開。

她還特地做了青椒牛肉，非常有嚼勁。吃的時候，我感覺好像回到了家的味道，有點懷念。這樣窩心的晚餐真的讓我充滿感激，家裡的小驚喜真是最美好的事情。

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