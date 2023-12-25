來日本就是要吃燒肉，此次來到澀谷吃這間網友推薦的「肉屋台所 宮益坂店」，肉屋台所是東京知名的和牛燒肉放題名店，在東京有多家連鎖分店，我們在訂的是離澀谷車站較近的肉屋台所宮益坂店。

上次吃另一間宇田川町肉屋横丁時，好多人也推肉屋台所，一有機會就來品嚐。



肉屋台所宮益坂店｜交通位置

從澀谷車站B7出口走出來，往對面馬路看到頂樓有藍綠色霓虹看板這棟”澀谷パークサイド共同ビル“，「肉屋台所宮益坂店 」就在這棟5樓。

肉屋台所宮益坂店在這棟大樓的5樓，直接搭電梯直達5樓即可。

肉屋台所宮益坂店｜用餐環境

電梯直達5樓就看見大大的「肉屋台所」，往右走就有店員熱情接待詢問是否有訂位。

大口吃肉…這裡的吃燒肉氣氛十足，其實我們太餓了有比預約的時間提前到，但確認後有訂位且現場有座位就讓我們提前就座。

椅子是可掀開座墊有可收納的空間，放包包外套讓用餐空間更大更方便，也能減少包包外套沾染到烤肉味。

肉屋台所宮益坂店｜方案收費介紹

我們在選擇105品項6000日元的「高級和牛套餐100分鐘吃到飽方案」，有包含”軟性飲料無限暢飲”，在自助飲料吧自行取用，而酒精飲品放題需再加1000日元。

看官網菜單美食圖片比較清晰，但上面我拍的這張有中英文翻譯。

▼照片來自官網



店員告知點餐先掃描桌上的QR Code，除飲料自助吧外，餐點皆採手機點餐…有中文介面點餐完全沒問題！！

也有附中文紙本說明，一次能用手機點5項食材，用餐100分鐘也會秀在手機上提醒你，結束的20分鐘前作最後點餐，甜品一人限點一份，記得結束前要點甜點，食材過剩也會收取費用。

肉屋台所宮益坂店｜飲料自助吧

飲料自助吧有多款軟性飲品、調味糖漿任你自由調配，也有奶茶、可可、咖啡、茶包…等可以選擇。

米飯湯品也在自助區，旁邊還有咖哩醬可以淋哦！！千萬別一直想在手機點菜那裡找白飯，要自己來自助吧自取。

也拍一下需加價1000日元的酒精飲料放題，說真的如果愛喝的話，真的很划算！！

*日本20歲以下請勿喝酒、喝酒不開車*

烤肉圍兜也在自助區，飲料機台的上方，需要再自取。

圍上烤肉圍兜開始烤肉大口吃肉囉！！

烤爐是用瓦斯鐵盤烤爐，決定好方案沒多久，店員就已先幫我們開烤爐。

桌上提供2種燒肉沾醬，我們更愛”和牛甘口”這款燒肉醬。

肉屋台所宮益坂店｜美食分享

在吃自己點的品項之前，會先上一盤「黒毛和牛拼盤」，以往都以為先上的第一盤肉會是大家不愛又硬要先撐飽大家胃容量的食材，肉屋台所可不一樣！！

這盤黒毛和牛拼盤，一吃就讓我們豎起大拇指，吃完可以再點，黒毛和牛拼盤也在菜單品項內。

我們吃了差不多就點了：和牛臀肉、和牛特上牛排肉、和牛骰子肉、和牛上牛排肉、和牛排肉。

我點的都是菜單主推的品項，上面點的肉品除了其中2款和牛排肉的油花較多外，口感與味道都相當棒。

第三輪點了生菜、海苔、泡菜、肉屋名物黑毛和牛壺腌小塊牛排肉、厚切牛舌。

生菜包泡菜燒肉就是美味，這樣吃也能解油膩，還吃到停不了口。

肉屋名物黑毛和牛壺腌小塊牛排肉的烤肉難度較高，我一下子就烤焦了。

最後切小塊來烤較容易烤熟，不過後來外皮還是烤到焦黑，把焦掉地方剪掉裡頭的肉還是鹹香美味。

烤到烤盤焦黑，想更換烤盤也能在手機點服務，好方便！！省下叫店員與用手機翻譯的時間。

人氣招牌「厚切牛舌」必點一份，厚切口感就是不一樣，微脆香嫩就是好吃。

我們戰力太弱，早早就先點了甜點來解膩，當日甜點是冰淇淋。

吃得好滿足，網友推薦果然好吃，在網路就能也超方便的，離開前還有除口氣的薄荷口香糖，旅日就是要安排間燒肉來吃，犒賞這幾日鐵腿的自己。

肉屋台所 宮益坂店

連結：官網｜FB｜IG｜

地址：東京都澀谷區澀谷 1-25-6 澀谷パークサイド共同ビル5F (Google地圖)

電話：+81 3409-0291

業時間：週一~週五16:00~23:00、週六日12:00~15:00、16:00~23:00

交通：JR澀谷站八公口步行1分鐘、東京Metro私鐵澀谷站A7b即可到達

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