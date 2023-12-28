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新北市深坑區【新北深坑】王水成老店(附菜單)噴香麻辣臭豆腐 肥腸鴨血 水成老店風華再現！

2023-12-28 17:45:18 Jun 人氣：106
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窩客好文

Jun

發表篇數：81篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 深坑區

造訪商家：王水成豆腐老店
phone02-2664-8706
place新北市深坑區北深路二段204號 (深坑公有立體停車塔旁邊)
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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隱身山裡霧裡的「深坑」，看似離台北很遠，也就木柵動物園再過去一點點，拓荒開墾時期與石碇、新店、雙溪、坪林等都屬於介於漢藩之間的「文山堡」，不僅是過往台北往宜蘭必經製處，更是茶葉、染料貨物集散地，由於四面環山形似坑底，「深坑」其名因此而來。

以前對深坑印象只有豆腐，但為什麼是豆腐?有說是因為水質清澈不含鐵質，製成豆腐甘甜可口，銷往台北名聲大噪，經媒體爭相報導，從此深坑戶戶開始賣起豆腐，民國45年原本是辦桌師傅的王水成，憑一身廚藝研發美味豆腐佳餚，在集順廟口開業至今，「王水成老店」仍在一眾深坑美食中鶴立雞群，名聞遐邇。

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資訊

王水成老店風華館

所在地點：深坑北深路旁

地址：新北市深坑區北深路二段204號

營業時間：10:30–20:00 (二)公休

電話：02-2664-8706

王水成老店 粉絲團

菜單

介紹

深坑豆腐料理餐廳多不勝數，也許大家各有所好，「王水成老店」名號最響無庸置疑，生意好到需要開兩家店才應付得了饕客，深坑街118號創始老店「水成館」，以及後來在北深路旁開的「風華館」，無論哪間在假日餐期都是門庭若市，今天因為肚飢腸轆轆，在北深路邊停好車，就直接進了「王水成老店風華館」

「王水成老店」由王水成師傅創始於民國45年，當時的深坑在景美溪河道淤塞後，早沒有從前貨物轉運重要樞紐地位，辦桌宴客需求銳減，繁華落盡，身為總鋪師的王師傅只得另闢蹊徑。

好在深坑豆腐飄香不輟，王師傅轉而專精研發豆腐料理，隨著台電在深坑設置「深美變電所」駐在工務人員，加上百年老街商業化，帶動深坑地區人潮與發展，「王水成老店」更加熱門，就連前總統蔣經國、李登輝、宋楚瑜等政要都曾造訪。

老店址在集順廟口前，後來因為深坑老街整修，在北深路旁開了新店，為了飲水思源，老街整修好之後「王水成老店」又開回去，遂成今日「水成館」「風華館」

「王水成老店風華館」用餐空間寬敞，但比較沒有裝潢，就是間吃飯的地方，有適合團客的大圓桌。

餐點

除了招牌豆腐之外，「王水成老店風華館」還有賣山產熱炒如白斬雞、桂竹筍等，我們今天兩人用餐，點了招牌幾樣也是吃得很開心，大宴小酌皆可。

炒麵 80元

大火爆炒的豬油炒麵鍋氣十足，醬汁在高溫下鎖進麵條內，香氣滿滿，卻又不會太鹹，作為主食恰到好處。

麻辣臭豆腐 80元

「王水成老店」招牌的麻辣臭豆腐，莧菜發酵的臭豆腐保水度很足，滷製時較能入味。

麻辣則是以醬香濃厚豆瓣醬、朝天椒和生辣椒等三種不同辣椒秘製，帶有不同層次麻辣香氣，吃起來每一口臭味異香、麻辣可口，豆腐吸飽滷汁胖嘟嘟的還會爆汁，吃完回味無窮。

肥腸鴨血 280元

除了招牌麻辣臭豆腐，「王水成老店」的麻辣肥腸鴨血也是必點！滷到軟嫩入味的肥腸又香又好吃，切面平整、氣孔細小的鴨血也相當美味，肥腸和鴨血真是絕配，麻辣滷汁辣得舒服不嗆喉，帶些胡椒香氣更迷人，感覺很適合再加包王子麵~

結語

以前我很討厭豆腐，覺得軟綿綿沒咬勁，又有股討人厭豆味，恨烏及屋下對深坑沒留甚麼好印象，長大後才懂得品嘗豆腐的美味，「王水成老店」豆腐確實好吃，名聲響亮自有道理~現在「王水成老店」有出冷凍宅配包，在家也能享受鴨血豆腐的美味喔！

Jun 2023.12

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