不管在台灣哪處夜市，你一定都曾看過打著 「深坑板烤臭豆腐」 的攤，很多人喜歡這種在鐵板上烤到兩面金黃的臭豆腐，卻很少人真正來深坑一嚐究竟。

深坑廟口集順廟前 「廟口石板臭豆腐」 ，就是最正宗的板烤臭豆腐，濃郁醬汁、金黃臭豆腐，獨特豆腐焦香飄香數十個年頭，排隊人潮毫不停歇， 最多一天可賣上千串。

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廟口石板臭豆腐

所在地點：深坑老街集順廟口

地址：新北市深坑區里深坑街135號

營業時間：10:15–19:00 (六)(日)09:30–20:00 (五)公休

電話：0919-290-980

廟口石板臭豆腐 粉絲團

菜單

介紹

說到深坑廟口就是指「集順廟」，主祀 「雙忠」：張巡、許遠 ，被泉州安溪人-也就是深坑居民主體，視為守護神，是深坑信仰中心。

台灣任何老街都是沿著信仰中心延伸開來，深坑老街也不例外，豆腐扛霸子「王水成老店」就在廟口前發跡，飄香七里的「芭樂嬌七里香」也在廟前，遠近馳名的 「廟口石板臭豆腐」 更不例外了。

「廟口石板臭豆腐」 人潮較隔壁「芭樂嬌七里香」更多，還好熟練的老闆娘動作快，沒有等太久。

整齊排著方正金黃臭豆腐，塗抹上迷人醬汁， 「廟口石板臭豆腐」 在此飄香數十年不輟。

手工豆腐經過挑選後下鍋油炸定型，串成串後才能送上烤台上烤。

而秘製醬汁則以沙茶醬混和花生粉調成。

邊烤著豆腐邊抹醬，每一片滋滋作響，看起來好迷人，

餐點

好不容易等到烤臭豆腐，大家都會拿去後面廟前涼亭吃。

石板臭豆腐 55元/份 可選兩樣菜

兩大片臭豆腐臭得賊香！烤過後混和臭香、醬香、炭香，又臭又香，第一個發明烤臭豆腐的人根本是天才。

「廟口石板臭豆腐」 臭豆腐經小火慢烤，厚實保水又入味，每一口都Juicy。

沙茶混和花生粉得醬汁鹹甜鹹甜，有點類似烤玉米的醬汁，聽說是店家獨門研發，搭配特製泡菜、醃菜爽口解膩，香氣逼人，真的好吃！

結語

「廟口石板臭豆腐」 是來深坑公認必吃美食之一，雖然因為都是人工燒烤，難免有時候品質不均，但整體下來還是褒多於貶， 若你想吃吃看傳說正宗的深坑烤臭豆腐，請務必朝聖。

Jun 2023.12