2024梅田美食推薦,大阪站美食懶人包

近幾年到大阪旅行都很習慣住在梅田商圈

除了覓食方便逛街方便,搭車去京都神戶也都方便的不得了

這篇幫大家整理小菲在梅田/大阪站周邊吃過的餐廳以及甜點店

雖然這區真的是迷宮大魔王常常走一走會有我是誰我在哪的錯覺

不過多走幾次就會熟悉了大家不要害怕阿哈哈哈哈哈哈

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_ // ]]> ♥お好み焼き Sakura♥

電話:06-6364-7521

地址:大阪府 大阪市北区 角田町 9-10 新梅田食道街

交通方式:大阪メトロ御堂筋線梅田駅 距离梅田 86 米

營業時間:11:00～22:00星期天照常營業

食べログ:https://tabelog.com/tw/osaka/A2701/A270101/27006469/

這趟來大阪球哥心目中有很多美食清單,第一名就是大阪燒

所以第一天下午馬上就來到位於新梅田食道街裡的這間♥お好み焼き Sakura♥插旗

這間創業於1964年,開業將近60年的御好燒(大阪燒)專賣店在食べログ上有3.5的高分

甚至還入選食べログお好み焼き百名店2022

用餐時間永遠都是大排長龍,還好我們避開人潮在下午時段來用餐,

不過因為帶著小孩沒有認真做功課,沒點到大阪燒和炒麵混合的MODAN燒(摩登燒)

還好另外加點的海鮮燒也是非常厲害,難怪生意會這麼好啊!!!!

參考文章:【日本大阪美食】♥お好み焼き Sakura♥大阪梅田/JR大阪駅美食推薦食べログお好み焼き百名店2022入選

★山本珈琲館 梅田YC★

住址:大阪市北区角田町9-21 新梅田食道街1F

阪急梅田駅徒歩１分～３分

電話: 06-6313-4462

営業時間 ： 7:00～23:00

定休日 ： 年中無休

tablog:https://tabelog.com/tw/osaka/A2701/A270101/27001946/

★山本珈琲館 梅田YC★是昭和25年開業至今的古董咖啡廳

地點就位於梅田鐵橋下~電車經過時整間店都會轟隆隆的震動

在食べログ上有3.57的高分,不僅好吃也相當有氣氛喔!!

參考文章:【日本大阪美食】★山本珈琲館 梅田YC★昭和25年開業至今的古董咖啡廳.梅田好吃早餐推薦

♥うを佐♥

Uosa Osaka Station City South Gate Building

電話:06-6344-0887

地址:大阪府大阪市北区梅田3-1-1

大阪ステーションシティ サウスゲートビルディング 16F

交通方式: ＪＲ 大阪駅 徒歩1分

地下鉄御堂筋線 梅田駅 徒歩1分

阪急線 梅田駅 徒歩3分

大阪梅田駅（阪神）から43m

営業時間11:00～22:30(L.O.22:00)日曜営業

定休日:無休

食べログ:https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27009369/

♥うを佐♥位於大阪車站南側的南門大樓16樓美食街中

雖然位於百貨公司中,但用餐時刻可是人潮滿滿

我們這次享用的姬御膳套餐從前菜到甜品共八品含稅價3520円

整體口味相當精緻好吃,是來到大阪車站想吃正統日式料理的好選擇

參考文章:【日本大阪美食】♥うを佐♥大阪車站城南門大樓美食推薦,食べログ3.2分,因應四季更換時令食材的日本料理壽司專賣店

♥DOWNSTAIRS COFFEE (ダウンステアーズコーヒー 大阪)♥

地址:大阪府大阪市北區大深町 3-1(Grand Front 1F)

電話:06-6359-1780

交通方式:JR大阪駅 徒歩1分 阪急線梅田駅 徒歩3分 地下鉄御堂筋線梅田駅 北口 徒歩3分

官網:https://www.mercedesme.jp/cafe_restaurant/

食べログ:https://tabelog.com/tw/osaka/A2701/A270101/27072566/

google地圖請參考:https://goo.gl/maps/h2GMAaKQeeUd9TNS7

位於GRAND FRONT OSAKA北館一樓的♥DOWNSTAIRS COFFEE♥

是賓士汽車與2008世界拉花冠軍澤田洋史合作的跨界概念咖啡館

多年前因為工作關係造訪東京六本木本店

原本以為只是期間限定的餐廳及咖啡店

沒想到生意太好現在連大阪梅田也開了一間

結合展示間以及咖啡廳的空間既時尚又充滿設計感

絕對是大來阪梅田必訪的設計咖啡廳喔!

參考文章: 【日本大阪美食】♥DOWNSTAIRS COFFEE (ダウンステアーズコーヒー 大阪)♥大阪賓士咖啡廳,喝咖啡還可以賞賓士車.食べログ3.55分

♥MITSUYA 心斎橋ミツヤ ホワイテ梅田店♥

地址:大阪府大阪市北区小松原町２丁目

小松原町梅田地下街4-7 サウスモール(Whity梅田)

電話:06-6312-4761

營業時間:9:00～23:00星期天照常營業

官網:https://www.mitsuya.co.jp/brand/bra_mitsuya.html

食べログ:https://tabelog.com/tw/osaka/A2701/A270101/27040413/

google地圖請參考:https://goo.gl/maps/pCzbttetUo11gHfs6

♥MITSUYA 心斎橋ミツヤ♥是創業超過七十年的和洋料理專賣店

本店位於心齋橋筋上,懷舊的昭和風用餐空間深受大眾喜愛

大家熟悉的元祖餡蜜豆還有鐵板義大利麵都是起源於這間店

這次我們造訪的是位於Whity梅田地下街的梅田分店

用餐時刻生意非常好,組合餐可以一次吃到兩種不同主食很適合重度選擇障礙者

在食べログ上有3.34分,球哥非常喜歡喔!

參考文章:【日本大阪美食】♥MITSUYA 心斎橋ミツヤ ホワイティうめだ店♥大阪站.Whity梅田美食推薦,創業七十年的和洋料理專賣店,元祖餡蜜豆/鐵板義大利麵創始店

★敘敘院(叙々苑)★Lucua分店

地址:大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア10F

JR線大阪駅北棟Lucua百貨內10樓

電話:06-6347-0809

営業時間11:00～22:00（最終ご案内）

終日 11:00～22:00（最終ご案内）22:30（ラストオーダー）23:00（クローズ）

tabelog:https://tabelog.com/tw/osaka/A2701/A270101/27056877/

幾次日本旅行總想著要到知名的高級燒肉連鎖餐廳★敘敘院(叙々苑)★大啖美食

這次來大阪終於讓我一償宿願~果然是名不虛傳的好吃

而且這間位於JR大阪駅北棟Lucua百貨內10樓的分店還可以欣賞到美麗的夜景

梅田的地標-HEP FIVE巨大紅色摩天輪就在眼前~真的是浪漫極了

不過這裡的餐點價位不便宜~建議大家可以中午前來享用套餐會比較划算喔!

參考文章:【日本大阪美食】★敘敘院(叙々苑)★Lucua分店.大阪駅美食推薦.來日本必吃燒肉餐廳.HEP FIVE紅色摩天輪夜景就在眼前喔!

♥CAFE Lab.♥

地址：大阪市北区大深町3-１ グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル1階

電話:06-6372-6441

營業時間:8：00～23：00 星期天照常營業

官網:https://kc-i.jp/facilities/the-lab/cafe-lab/

交通方式:梅田/大阪站(大阪府) JR 大阪站 步行5分鐘

食べログ:https://tabelog.com/tw/osaka/A2701/A270101/27073514/

♥CAFE Lab.♥位於大阪站百貨公司GRAND FRONT OSAKA北舘的一樓

我們這次來的目的其實是要去樓上的Kid-o-Kid室內樂園玩耍

結果意外發現這間居然有期間限定的驚奇隊長餐點

對於復仇者聯盟有著莫名愛好的小球一看到立刻吵著要來這裡吃飯啦!!

其實這個期間限定活動從去年12月就開始一直到今年的3月底

即便活動結束這裡也是一間空間舒適,可以免費使用WIFI,有書籍可閱覽的咖啡廳

若是逛街逛累了來這裡喝杯咖啡小憩一下也是很不錯的選擇喔!

參考文章:【日本大阪美食】♥CAFE Lab.♥大阪美食.GRAND FRONT OSAKA咖啡廳推薦

♥HARBS 大丸梅田店♥

電話:06-6343-5585

地址:大阪府 大阪市北区 梅田 3-1-1 大丸梅田店 6F

營業時間:11:00～20:00

食べログ:https://tabelog.com/tw/osaka/A2701/A270101/27056145/

♥HARBS♥是小菲每次來日本一定都要插旗的水果千層專賣店

在關西地區有多達12間的分店

這次來大阪趁著球哥看起來很精神不濟的狀態硬把他拖進大丸梅田店裡吃下午茶

果然餐點還沒上多久這位小孩就直接睡到不省人事哈哈哈哈

媽媽剛好可以很自在地享用想念已久的水果蛋糕和奶茶

三年沒吃還是一樣讓人幸福感滿滿回味無窮阿!!!!

參考文章:【日本大阪美食】♥HARBS 大丸梅田店♥梅田甜點.大阪美食推薦.水果蛋糕專賣

♥弦 （Gen）♥

電話:06-6346-3908

地址:大阪府大阪市北区梅田3-1-1 サウスゲートビルディング 16F

營業時間:[月～日]11：00～17：0017：00～22：30日曜営業

交通方式:大阪梅田駅（阪神）から102m

食べログ:https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27014660/

地圖請參考:https://goo.gl/maps/npdT93zkzyPSkQNS6

♥弦 （Gen）♥是咱家球哥發現的美食

因為他說很想吃蕎麥麵媽媽只好使命必達(笑)

地點就在大阪車站南門大樓16樓的美食街裡

點了這份結合蕎麥麵.炸天婦羅和沙拉的三寶蕎麥麵套餐

用小碟子裝盛的蕎麥麵彈牙滑順,搭配著冰涼涼的柴魚醬汁吃起來非常涮嘴

另外他們家還有蕎麥驗麵吃到飽的套餐只要1350円也很划算喔!!

♥道頓堀 今井 梅田大丸店♥

電話:06-6453-0319

地址:大阪府 大阪市北区 梅田 3-1-1 大丸梅田店 B1F

營業時間:[月～日]10:00～20:00星期天照常營業



交通方式:距离大阪梅田 59 米

食べログ:https://tabelog.com/tw/osaka/A2701/A270101/27130500/

地圖請參考:https://goo.gl/maps/9zv3QUpxuGbLXJZh8

♥道頓堀 今井 梅田大丸店♥的本店位於道頓堀商店街上

自昭和21創業至今已經超過一甲子

這間烏龍麵老店在大阪其實有不少分店,我們這次吃的是梅田大丸店

熱愛烏龍麵的球哥也是在亂逛時看到馬上把媽媽拉來報到

招牌烏龍麵還是非常好吃,這次小菲點了鴨肉烏龍麵砂鍋覺得有點吃不習慣

下次我還是乖乖點親子丼好啦哈哈哈

♥拉麵橫綱/ラーメン横綱 阪急三番街店♥

電話:06-4256-7766

地址:大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街 B2F

阪急三番街樓層：B2樓（南館）

營業時間：10:00～22:30

交通方式:【阪急電車】梅田より直結 【大阪市営地下鉄御堂筋線】梅田駅 北改札口を出て右へ徒歩約1分

♥拉麵橫綱/ラーメン横綱 阪急三番街店♥是有四十年以上歷史的連鎖拉麵店

小菲這次造訪的是位於阪急三番街裡的分店,即使晚上八點多依然生意好得不得了

主打以豚骨醬油湯頭為主的拉麵,青蔥隨便你加是賣點之一

價格不高,經濟實惠口味也很不錯,是來到梅田想吃拉麵的好選擇!

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