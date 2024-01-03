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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市信義區歡聚‧食刻》2024台北聚餐餐廳推薦—慶生、家宴好選擇

台北市信義區歡聚‧食刻》2024台北聚餐餐廳推薦—慶生、家宴好選擇

2024-01-03 15:25:15 Jun 人氣：107
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窩客好文

Jun

發表篇數：84篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：THE上海
phone02-8101-8161
place台北市信義區市府路45號4樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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情感疏離的現代人，需要靠吃來維繫感情，因此我們享受聚餐，享受歡聚時光，在推杯換盞間互訴煩惱，分享喜悅，Jun精選適合聚餐的中、西式餐廳，燈光美氣氛佳，無論家宴、慶生或尾牙都很適合，趕快筆記下來，絕對能為你博得「好會選餐廳」的美名喔！

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目次

中式餐廳》適合多人團聚、長輩家宴、公司聚餐

中菜集錦》

【台北信義】THE上海(附菜單)滬菜西吃品食尚 老店手藝創新潮

吃過許多餐廳，我還是對傳統中菜最鍾情，時光淬鍊下爐火純青的渾厚功夫、中華菜系淵遠流長的深奧精微，非當今大量複製淺碟式網美餐廳能及，40年前薛老闆以廣袤胸襟和豐富歷練創立「上海鄉村」，40年後二、三代老闆接棒，涵養品牌使命、立足更高的制高點要求自我，在滿足老主顧期待扛下家族榮耀之餘，另闢蹊徑大膽闖蕩，這才有了突破框架、如此出色的創新中菜「THE上海」

THE上海

所在地點：台北101商場4樓

地址：台北市信義區市府路45號4樓

營業時間：11:30–14:30  17:30–21:30

電話：(02)8101-8161 或

THE上海 官網 Facebook粉絲專頁 Instagram

上海鄉村 官網 Facebook粉絲專頁 Instagram 菜單

【台北信義】紫艷中餐廳(附菜單)在31樓高空 細品廣式片皮鴨新潮粵菜

菜式多樣、從早餐到宵夜皆有的粵菜，海鮮、燒味、滷水、點心可大宴，可小酌，不僅滿足層峰房客挑剔味蕾，粵菜的精緻更能營造高級氛圍，是故頂級旅宿集團紛紛朝粵菜靠攏，台北一流國際飯店，位於信義區與奢華掛勾的「W HOTEL」，旗下招牌餐館「紫艷中餐廳」，就以位於高樓層的絕佳景觀與精緻菜品，讓許多人難以忘懷。

紫艷中餐廳

所在地點：台北W飯店31樓

地址：台北市信義區忠孝東路五段10號31樓

營業時間：06:30–10:00, 12:00–14:30, 18:00–21:30

電話：02-7703-8768

紫艷中餐廳 官網 粉絲團

【台北大安】京星港式飲茶 (附菜單) 台北港點入門餐廳 30年安心不變老朋友

雖不如超高檔港飲那般精緻、講究，且菜色也偏油膩，比較像香港隨處可見的一般酒樓茶肆，但明確的定位以及實惠的定價，都讓京星港式飲茶成為許多台北人第一次認識港飲的入門餐廳，也是令台北人安心不變的美好回憶。

京星港式飲茶 PART1

所在地點：台北忠孝敦化

地址：台北市大安區敦化南路1段216號2樓

營業時間：24小時營業全年無休

電話：02-2741-2625

京星港式飲茶 官網 粉絲團

【台北大安】驥園川菜餐廳(附菜單)主角是雞湯！政商名流最愛的雞湯界法拉利

熬湯本就是川菜拿手技藝，台北老字號川菜名店-「驥園川菜餐廳」，更將其發揮得淋漓盡致，原名「季園」的「驥園川菜餐廳」成立50餘年，聽名字感覺是外省餐廳，老闆蔡水淺卻是土生土長雲林人，年輕時北上打拼接手了這家餐廳，憑一股憨勁與廚師們在動輒70幾度的廚房，日以繼夜鑽研雞湯作法，終於成就威震八方的「台北第一雞湯」，深受政商名流喜愛，許多外國貴賓訪台專程必吃，更榮獲台北米其林必比登的推薦。

驥園川菜餐廳

所在地點：台北仁愛圓環

地址：台北市大安區敦化南路1段324號 (用餐都在B1)

營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:00

電話：02-2708-3110

驥園川菜餐廳 粉絲頁

【台北中山】龍都酒樓(附菜單)藏在條通的老香港 正宗廣式好味燒鴨

台北匯聚了故國大江南北各省料理，烤鴨名店火侯不在話下，北京烤鴨如老字號的宋廚、天廚、陶然亭；廣式烤鴨如米其林三星的頤宮、大三元、晶華軒等，都是一等一的上品首選，然而有一家廣式烤鴨，雖然未獲米其林密探青睞，卻是許多台北人心目中的烤鴨天花板，那就是位於條通商圈內，外觀有如80年代老香港酒樓的「龍都酒樓」

龍都酒樓

所在地點：台北條通商圈

地址：台北市中山區中山北路一段105巷18-1號

營業時間：11:30~14:30, 17:30~21:30  (六)(日) 11:20~12:50, 13:10~14:30, 17:30~19:10, 19:30~21:30（依時段入場）

電話：02-2563-9293

龍都酒樓 官網 粉絲團

【台北大安】巷子龍家常菜(附菜單)巷仔內才知的厚實家味 必比登溫暖推薦

位於大安區仁愛圓環附近的「巷子龍家常菜」，老闆向子龍的父母分別來自江浙和湖南，因此自我打趣稱「江湖菜」，現在的店址新穎舒適，但其實接續前身位於信義路上的「談話頭家常菜」，已是近40年老館子，因為非常低調，要不是米其林密探的好眼光，可能至今仍只有資深老饕才知道他的好味道。

巷子龍家常菜

所在地點：仁愛圓環附近

地址：台北市大安區四維路25號

營業時間：11:30–14:00,17:30–21:00

電話：02-2325-4566

巷子龍家常菜 粉絲團

台菜家味》

【台北中山】欣葉台菜-創始店(附菜單) 帶台菜登上大雅之堂的祖師級餐廳

上世紀中，台菜雖已在地方筵席辦桌、街頭小吃等蓬勃發展，卻仍流於庶民粗食，難登大雅之堂，直到1977年於台北雙城街開業的欣葉台菜，創始之初僅11張桌子，卻有野心集本島各地筵席大菜之精粹，打破台菜僅庶民小吃的印象，講究、細膩手藝開啟台菜精緻化濫觴，讓傳統家常菜餚華麗上桌，於當時台北本省仕紳間廣受好評，從此台菜有了不同選擇與風貌，更連4年榮獲米其林餐盤推薦，成為台菜中最富盛名與聲譽的頂級品牌。

欣葉台菜 創始店

所在地點：台北中山雙城街

地址：台北市中山區雙城街34之1號

營業時間：(一)~(日)11:00~21:30

電話：02-2596-3255

欣葉台菜 官網 粉絲團

【台北士林】松竹園(附菜單)陽明山精品級土雞城 饞到必比登也推薦

土雞城可是從前熱門休閒去處，許多人閒來無事三五成群上山吃土雞城，全盛時期遍佈山頭，直至今日雖盛況不復當年，仍有不少手藝精湛的老店屹立不倒，如陽明山上開業30年的「松竹園」，就是許多台北老饕口耳相傳的美味土雞城，2022年更獲米其林必比登肯定，吸引不少人千里迢迢也要上山一嚐究竟。

松竹園

所在地點：陽明山菁山路

地址：台北市士林區永公路546號

營業時間：11:30–20:30

話：02-2861-6261

松竹園 官網 粉絲團

西式餐廳》適合慶生歡聚、好友聚餐、放鬆饗樂

義式慢食》

【台北大安】solo pasta(附菜單)超難訂位、台北最強人氣義大利餐廳

「solo pasta」是台北頗負盛名義大利餐廳，甚至被譽為「台北最強」，雖然叫pasta，但料理不只義大利麵，如同重視傳統的義大利人，「solo pasta」強調傳承、復刻正統義大利家鄉菜餚，主廚、主理人兼「全台北最會做義大利麵的男人」王嘉平每年都會帶團隊前往義大利旅居一個月，期間不間斷品嘗義大利各地方菜，經由專業料理人吸收內化，帶回台北完整呈現給國人最道地義大利料理，就如同「solo pasta」廣為人知的座右銘：「相信 真的有人在乎義大利麵」

solo pasta

所在地點：仁愛圓環

地址：台北市大安區安和路一段29-1號

營業時間：11:30~15:00, 17:30~22:00   (六)(日)11:30~22:00

電話： 02-2775-3645

solo pasta 粉絲團

【新北新莊】Gino Pizza Napoletana新莊總店 (附菜單) 征服義大利人味蕾的世界冠軍披薩

終於在義大利官方認證的第18屆CAPUTO世界拿坡里披薩大賽，與夥伴征服義大利評審驕傲的味蕾，擊敗地主隊得到國際團體組冠軍，為台灣爭光！今天介紹鄭主廚位於新莊的「GINO PIZZA NAPOLETANA總店」，帶各位一嚐正宗拿坡里披薩的精髓

Gino Pizza Napoletana新莊總店

所在地點：新北新莊

地址：新北市新莊區中安街10號

營業時間：(一)、(三)、(四)、(五) 11:30~14:30  17:00~21:00 

(六)~(日) 11:30~21:00   (二)公休

電話：(02)2276-0003

Gino Pizza Napoletana新莊總店 官網 粉絲團

異國尋味》

【台北大安】巴獅子德國餐廳(附菜單)德式小店酒肉香 豬腳啤酒樣樣強

來自德國南部最大的巴伐利亞州，巴獅子老闆Stefan Liedl是個開朗的德國型男，幾年前娶了台灣老婆Xenia，因思念家鄉菜餚，在大安區開了「巴獅子德國餐廳」，販售正統德國豬肉料理與進口鮮釀啤酒，巴就是巴伐利亞之意，獅子則是巴伐利亞的吉祥物，開店十多年受台灣人與在台德國老鄉歡迎，甚至有人讚譽是「全台北最好吃的德國豬腳」

Der Lowe Bavarian Restaurant 巴獅子德國餐廳

所在地點：捷運信義安和站

地址：台北市大安區敦化南路二段63巷19號B1

營業時間：(三)~(五)17:30–22:00  (六)(日)12:00–15:00, 17:30–22:00  (一)公休

電話：02 2325 6457

巴獅子德國餐廳 粉絲團

【台北大安】TUGA葡萄牙餐廳（附菜單）酒商直營葡式餐酒館 不容錯過異國美味

尋覓到一間東區舊沙龍重新裝潢，TUGA葡萄牙餐廳在2015年開業，堅持橄欖油、香料等食材都要從母國進口，還要過葡籍老闆Carlos Couto的口味，除台灣人外，思鄉的在台葡人也認可TUGA家鄉味，成功打響名號，環繞整間店的葡萄牙葡萄酒(有點繞口)和一整面牆葡國老人牌鯖魚罐頭，都代表葡萄牙飲食特色，酒商也不定期舉辦品酒課教學葡萄酒知識，吃膩義大利、印度等常見異國美食，很推薦來TUGA葡萄牙餐廳試試葡萄牙菜，絕對是你意料之外的驚喜！

TUGA葡萄牙餐廳

所在地點：台北東區

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷11弄12號

營業時間：(一)~(日)12:00~23:00

電話：02-2752-6501

TUGA葡萄牙餐廳 粉絲團

【台北信義】Texas Roadhouse德州鮮切牛排(附菜單)和西部牛仔一起大啖牛肉豬肋排！

「Texas Roadhouse」是知名跨國連鎖美式餐廳「TGI FRIDAYS」的姊妹餐廳，1993年創立於美國中西部的印第安那州，主打經典美正宗美式料理，手工先切低溫熟成牛排、火烤豬肋排等，在充滿美國鄉村音樂的氛圍，沿襲正統美式料理的豪邁熱情，享受親朋好友歡聚的美味時光。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排-松高店

所在地點：微風松高3樓

地址：台北市信義區松高路16號3F

營業時間：(四)~(六)11:00–22:00 (日)~(三)11:00–21:30

電話：02-2725-1030

訂位：點此訂位

Texas Roadhouse德州鮮切牛排 官網 粉絲團

微醺食光》

【台北大安】小天使精釀啤酒餐廳(附菜單) 原汁原味來自澳洲的精釀啤酒餐廳

釀酒釀到開啤酒餐廳，似乎是每個精啤品牌必經的發展軌跡，2019年「小天使精釀啤酒Little Creatures Brewery」引進台灣，砸重本插旗台北東區，氣勢滂礡的啤酒吧台和輸送酒液的粗厚金屬管線，還原有如回到澳洲酒廠原汁原味的用餐體驗，不只如此，延攬原米其林一星餐廳MUME的主廚之一：來自澳洲的Kai，血統純正澳洲精啤加上澳籍帥哥主廚，想體驗本格澳洲精彩酒食，「小天使精釀啤酒Little Creatures Brewery」絕不能錯過！

Little Creatures小天使精釀啤酒餐廳

所在地點：忠孝SOGO商圈

地址：台北市大安區復興南路一段107巷5弄7號

營業時間：(一)~(日)12:00~23:00

電話：02-2711-5338

小天使精釀啤酒餐廳 粉絲團

【台北餐酒】字母系列餐酒最完整介紹！從A Train~U Square準備發車啦~

在台北有一串神秘的字母系列餐酒吧，仿效倫敦地鐵London Underground風格，從A~U每一站散落在台北城角落，很適合愛跑吧的drunker一夜跑完，有的直面華山藝文特區，有的則緊跟繁華松江路上，共同點是都隱世老厝一隅，低調不張揚，沒有熟門熟路還真找不到，這班買醉列車就要啟動了，你，還沒上車嗎?

【台北信義】ONE RULE(附菜單)酒吧竟有高水準法餐!?食物驚豔微醺到深夜

雖然「ONE RULE」以酒吧為主，對美食的堅持卻是不折不扣，特別禮聘加拿大籍主廚Greg設計獨家菜單，以主廚拿手法式料理手法，融合台灣在地食材，端出一道道令人驚豔創意餐點，其功力之深厚、料理之精彩，讓Jun印象深刻，今天就跟隨Jun的腳步探索「ONE RULE」吧！

ONE RULE Taipei

所在地點：ATT 4 Fun 10樓

地址：台北市信義區松壽路12號10樓(ATT 4 Fun)

營業時間：

Draft Bar  週日~週四 15:00~03:00/週五~週六 16:00~04:00

Lounge Bar 週日~週四 18:00~03:00/週五~周六 18:00~04:00 (晚餐時段 週三~週一 18:00~21:00)

電話：0910-512-908

ONE RULE 官網 FB IG

結語

我對聚餐餐廳很挑，除基本餐點口味外，小細節如餐具紙巾、座席置物籃；大到氛圍情境、背景音樂、服務人員儀態，我都有一套標準，畢竟不是一人食，找餐廳某方面也代表了個人品味與水準，為了呈現給朋友、賓客最好的，一定要過得了自己這關才行希望能幫助到各位找到最適合聚餐的餐廳！

Jun 2023.12

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