情感疏離的現代人，需要靠吃來維繫感情，因此我們享受聚餐，享受歡聚時光，在推杯換盞間互訴煩惱，分享喜悅， Jun精選適合聚餐的中、西式餐廳 ，燈光美氣氛佳，無論家宴、慶生或尾牙都很適合，趕快筆記下來，絕對能為你博得 「好會選餐廳」 的美名喔！

中式餐廳》適合多人團聚、長輩家宴、公司聚餐

中菜集錦》

吃過許多餐廳，我還是對傳統中菜最鍾情，時光淬鍊下爐火純青的渾厚功夫、中華菜系淵遠流長的深奧精微，非當今大量複製淺碟式網美餐廳能及，40年前薛老闆以廣袤胸襟和豐富歷練創立 「上海鄉村」 ，40年後二、三代老闆接棒，涵養品牌使命、立足更高的制高點要求自我，在滿足老主顧期待扛下家族榮耀之餘，另闢蹊徑大膽闖蕩，這才有了突破框架、如此出色的 創新中菜「THE上海」 。

THE上海 所在地點：台北101商場4樓 地址：台北市信義區市府路45號4樓 營業時間：11:30–14:30 17:30–21:30 電話：(02)8101-8161 或 THE上海 官網 Facebook粉絲專頁 Instagram 上海鄉村 官網 Facebook粉絲專頁 Instagram 菜單

菜式多樣、從早餐到宵夜皆有的粵菜，海鮮、燒味、滷水、點心可大宴，可小酌，不僅滿足層峰房客挑剔味蕾，粵菜的精緻更能營造高級氛圍，是故頂級旅宿集團紛紛朝粵菜靠攏，台北一流國際飯店，位於信義區與奢華掛勾的 「W HOTEL」 ，旗下招牌餐館 「紫艷中餐廳」 ，就以位於高樓層的絕佳景觀與精緻菜品，讓許多人難以忘懷。

紫艷中餐廳 所在地點：台北W飯店31樓 地址：台北市信義區忠孝東路五段10號31樓 營業時間：06:30–10:00, 12:00–14:30, 18:00–21:30 電話：02-7703-8768 紫艷中餐廳 官網 粉絲團

雖不如超高檔港飲那般精緻、講究，且菜色也偏油膩，比較像香港隨處可見的一般酒樓茶肆，但明確的定位以及實惠的定價，都讓 京星港式飲茶 成為許多台北人第一次認識港飲的入門餐廳，也是令台北人安心不變的美好回憶。

京星港式飲茶 PART1 所在地點：台北忠孝敦化 地址：台北市大安區敦化南路1段216號2樓 營業時間：24小時營業全年無休 電話：02-2741-2625 京星港式飲茶 官網 粉絲團

熬湯本就是川菜拿手技藝， 台北老字號川菜名店-「驥園川菜餐廳」 ，更將其發揮得淋漓盡致，原名「季園」的 「驥園川菜餐廳」 成立50餘年，聽名字感覺是外省餐廳，老闆蔡水淺卻是土生土長雲林人，年輕時北上打拼接手了這家餐廳，憑一股憨勁與廚師們在動輒70幾度的廚房，日以繼夜鑽研雞湯作法，終於成就威震八方的 「台北第一雞湯」 ，深受政商名流喜愛，許多外國貴賓訪台專程必吃， 更榮獲台北米其林必比登的推薦。

驥園川菜餐廳 所在地點：台北仁愛圓環 地址：台北市大安區敦化南路1段324號 (用餐都在B1) 營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:00 電話：02-2708-3110 驥園川菜餐廳 粉絲頁

台北匯聚了故國大江南北各省料理，烤鴨名店火侯不在話下，北京烤鴨如老字號的 宋廚、天廚、陶然亭 ；廣式烤鴨如米其林三星的 頤宮、大三元、晶華軒 等，都是一等一的上品首選，然而有一家廣式烤鴨，雖然未獲米其林密探青睞，卻是許多台北人心目中的烤鴨天花板，那就是位於條通商圈內，外觀有如80年代老香港酒樓的 「龍都酒樓」 。

龍都酒樓 所在地點：台北條通商圈 地址：台北市中山區中山北路一段105巷18-1號 營業時間：11:30~14:30, 17:30~21:30 (六)(日) 11:20~12:50, 13:10~14:30, 17:30~19:10, 19:30~21:30（依時段入場） 電話：02-2563-9293 龍都酒樓 官網 粉絲團

位於大安區仁愛圓環附近的 「巷子龍家常菜」 ，老闆向子龍的父母分別來自江浙和湖南，因此自我打趣稱 「江湖菜」 ，現在的店址新穎舒適，但其實接續前身位於信義路上的「談話頭家常菜」，已是近40年老館子，因為非常低調，要不是米其林密探的好眼光，可能至今仍只有資深老饕才知道他的好味道。

巷子龍家常菜 所在地點：仁愛圓環附近 地址：台北市大安區四維路25號 營業時間：11:30–14:00,17:30–21:00 電話：02-2325-4566 巷子龍家常菜 粉絲團

台菜家味》

上世紀中，台菜雖已在地方筵席辦桌、街頭小吃等蓬勃發展，卻仍流於庶民粗食，難登大雅之堂，直到1977年於台北雙城街開業的 欣葉台菜 ，創始之初僅11張桌子，卻有野心集本島各地筵席大菜之精粹，打破台菜僅庶民小吃的印象，講究、細膩手藝開啟台菜精緻化濫觴，讓傳統家常菜餚華麗上桌，於當時台北本省仕紳間廣受好評，從此台菜有了不同選擇與風貌， 更連4年榮獲米其林餐盤推薦，成為台菜中最富盛名與聲譽的頂級品牌。

欣葉台菜 創始店 所在地點：台北中山雙城街 地址：台北市中山區雙城街34之1號 營業時間：(一)~(日)11:00~21:30 電話：02-2596-3255 欣葉台菜 官網 粉絲團

土雞城可是從前熱門休閒去處，許多人閒來無事三五成群上山吃土雞城，全盛時期遍佈山頭，直至今日雖盛況不復當年，仍有不少手藝精湛的老店屹立不倒，如陽明山上開業30年的 「松竹園」 ，就是許多台北老饕口耳相傳的美味土雞城， 2022年更獲米其林必比登肯定，吸引不少人千里迢迢也要上山一嚐究竟。

松竹園 所在地點：陽明山菁山路 地址：台北市士林區永公路546號 營業時間：11:30–20:30 電話：02-2861-6261 松竹園 官網 粉絲團

西式餐廳》適合慶生歡聚、好友聚餐、放鬆饗樂

義式慢食》

「solo pasta」 是台北頗負盛名義大利餐廳，甚至被譽為 「台北最強」 ，雖然叫pasta，但料理不只義大利麵，如同重視傳統的義大利人， 「solo pasta」 強調傳承、復刻正統義大利家鄉菜餚，主廚、主理人兼 「全台北最會做義大利麵的男人」王嘉平 每年都會帶團隊前往義大利旅居一個月，期間不間斷品嘗義大利各地方菜，經由專業料理人吸收內化，帶回台北完整呈現給國人最道地義大利料理，就如同 「solo pasta」 廣為人知的座右銘： 「相信 真的有人在乎義大利麵」。

solo pasta 所在地點：仁愛圓環 地址：台北市大安區安和路一段29-1號 營業時間：11:30~15:00, 17:30~22:00 (六)(日)11:30~22:00 電話： 02-2775-3645 solo pasta 粉絲團

終於在義大利官方認證的 第18屆CAPUTO世界拿坡里披薩大賽 ，與夥伴征服義大利評審驕傲的味蕾，擊敗地主隊得到國際團體組冠軍，為台灣爭光！今天介紹鄭主廚位於新莊的 「GINO PIZZA NAPOLETANA總店」 ，帶各位一嚐 正宗拿坡里披薩的精髓 。

Gino Pizza Napoletana新莊總店 所在地點：新北新莊 地址：新北市新莊區中安街10號 營業時間：(一)、(三)、(四)、(五) 11:30~14:30 17:00~21:00 (六)~(日) 11:30~21:00 (二)公休 電話：(02)2276-0003 Gino Pizza Napoletana新莊總店 官網 粉絲團

異國尋味》

來自德國南部最大的巴伐利亞州， 巴獅子老闆Stefan Liedl 是個開朗的德國型男，幾年前娶了台灣老婆Xenia，因思念家鄉菜餚，在大安區開了 「巴獅子德國餐廳」 ，販售正統德國豬肉料理與進口鮮釀啤酒，巴就是巴伐利亞之意，獅子則是巴伐利亞的吉祥物，開店十多年受台灣人與在台德國老鄉歡迎，甚至有人讚譽是 「全台北最好吃的德國豬腳」 。

Der Lowe Bavarian Restaurant 巴獅子德國餐廳 所在地點：捷運信義安和站 地址：台北市大安區敦化南路二段63巷19號B1 營業時間：(三)~(五)17:30–22:00 (六)(日)12:00–15:00, 17:30–22:00 (一)公休 電話：02 2325 6457 巴獅子德國餐廳 粉絲團

尋覓到一間東區舊沙龍重新裝潢， TUGA 葡萄牙餐廳 在2015年開業，堅持橄欖油、香料等食材都要從母國進口，還要過葡籍老闆Carlos Couto的口味，除台灣人外，思鄉的在台葡人也認可TUGA家鄉味，成功打響名號，環繞整間店的葡萄牙葡萄酒(有點繞口)和一整面牆 葡國老人牌鯖魚罐頭 ，都代表葡萄牙飲食特色，酒商也不定期舉辦品酒課教學葡萄酒知識，吃膩義大利、印度等常見異國美食，很推薦來 TUGA 葡萄牙餐廳 試試葡萄牙菜，絕對是你意料之外的驚喜！

TUGA葡萄牙餐廳 所在地點：台北東區 地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷11弄12號 營業時間：(一)~(日)12:00~23:00 電話：02-2752-6501 TUGA葡萄牙餐廳 粉絲團

「Texas Roadhouse」 是知名跨國連鎖美式餐廳 「TGI FRIDAYS」 的姊妹餐廳，1993年創立於美國中西部的印第安那州，主打 經典美正宗美式料理，手工先切低溫熟成牛排、火烤豬肋排等 ，在充滿美國鄉村音樂的氛圍，沿襲正統美式料理的豪邁熱情，享受親朋好友歡聚的美味時光。

微醺食光》

釀酒釀到開啤酒餐廳，似乎是每個精啤品牌必經的發展軌跡，2019年 「小天使精釀啤酒Little Creatures Brewery」 引進台灣，砸重本插旗台北東區，氣勢滂礡的啤酒吧台和輸送酒液的粗厚金屬管線，還原有如回到澳洲酒廠原汁原味的用餐體驗，不只如此，延攬原 米其林一星餐廳MUME的主廚之一：來自澳洲的Kai， 血統純正澳洲精啤加上澳籍帥哥主廚，想體驗本格澳洲精彩酒食， 「小天使精釀啤酒Little Creatures Brewery」 絕不能錯過！

Little Creatures小天使精釀啤酒餐廳 所在地點：忠孝SOGO商圈 地址：台北市大安區復興南路一段107巷5弄7號 營業時間：(一)~(日)12:00~23:00 電話：02-2711-5338 小天使精釀啤酒餐廳 粉絲團

在台北有一串神秘的字母系列餐酒吧 ，仿效倫敦地鐵London Underground風格，從A~U每一站散落在台北城角落，很適合愛跑吧的drunker一夜跑完，有的直面華山藝文特區，有的則緊跟繁華松江路上，共同點是都隱世老厝一隅，低調不張揚，沒有熟門熟路還真找不到， 這班買醉列車就要啟動了，你，還沒上車嗎?

雖然 「ONE RULE」 以酒吧為主，對美食的堅持卻是不折不扣，特別禮聘加拿大籍主廚Greg設計獨家菜單，以主廚拿手法式料理手法，融合台灣在地食材，端出一道道令人驚豔創意餐點，其功力之深厚、料理之精彩，讓Jun印象深刻，今天就跟隨Jun的腳步探索 「ONE RULE」 吧！

ONE RULE Taipei 所在地點：ATT 4 Fun 10樓 地址：台北市信義區松壽路12號10樓(ATT 4 Fun) 營業時間： Draft Bar 週日~週四 15:00~03:00/週五~週六 16:00~04:00 Lounge Bar 週日~週四 18:00~03:00/週五~周六 18:00~04:00 (晚餐時段 週三~週一 18:00~21:00) 電話：0910-512-908 ONE RULE 官網 FB IG

結語

我對聚餐餐廳很挑 ，除基本餐點口味外，小細節如餐具紙巾、座席置物籃；大到氛圍情境、背景音樂、服務人員儀態，我都有一套標準，畢竟不是一人食，找餐廳某方面也代表了個人品味與水準，為了呈現給朋友、賓客最好的，一定要過得了自己這關才行， 希望能幫助到各位找到最適合聚餐的餐廳！

Jun 2023.12