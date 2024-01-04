此食記為花見團子造訪「呷意食品」 (造訪日期 : 2023/12)
「呷意食品」 冷凍生鮮，文山景美冷凍食材推薦
台北水產推薦、海鮮宅配推薦、海鮮網購推薦
呷意食品
地址 : 台北市文山區景福街230巷4號1樓
電話 : 0922681905
時間 : 13:00–22:00
喜歡吃海鮮海產的朋友快看過來，本次團子來到位於景美的「呷意食品」，店家嚴選食材主要販售高品質新鮮水產，有許多來自澎湖海上捕撈的新鮮漁產，款式種類眾多，並提供簡單輕食可供內用，除了到店購買也可選擇網路訂購會進行直接宅配到府。店家位於捷運景美站3號出口附近，步行約3分鐘，即可抵達。
店家有提供簡單輕食可供內用，有單人的吧台座位也有三張小圓桌，可供多人享用美食。
「呷意食品」販售的新鮮水產和外面有很大的不同，都是老闆親自飛往澎湖精挑細選，老闆有配合的澎湖漁船直接從海上捕撈直送的魚貨，每種都是極為珍貴且限定的季節魚貨，都不是養殖的，捕撈上岸後會進行急速冷凍，冷凍不是為了不新鮮而冷凍，而是為了讓新鮮的漁貨及生鮮食材，保持在最新鮮的狀態與營養，也能夠保存更久。除了新鮮的魚貨店家還有販售多種的冷凍食品，可供選擇。
「呷意食品」採用精緻化的小包裝，適合小家庭以及單身族，鮮魚的部分有特別經過去內藏、去鱗鰭、去鰓處理，商品都有進行真空包裝，讓魚貨保持在最新鮮衛生的狀態下。只要發揮自己的料理長才，蒸煮炒炸都可以，輕輕鬆鬆就能變出桌上一道道美味的佳餚，接下來就一一品嚐吧！
青嘴龍占
「青嘴龍占」日本稱之為「笛吹」，團子加入薑、醬油放入盤子進行清蒸，入口後「青嘴龍占」肉質綿軟滑口，富有彈性，是海鮮愛好者們不能錯過的頂級享受，值得細細品味。
澎湖野生赤筆魚
我一看到就好驚呼好美的「澎湖野生赤筆魚」為笛鯛科笛鯛屬的魚類，魚身呈現淡紅色，尾巴跟魚鰭呈現亮麗的金黃色澤，是很珍貴的季節限量魚貨。
團子選擇將魚身上畫刀，再到煎鍋上進行乾煎，只要再加點蔥薑進行簡單調味，即可完成。入口後魚肉鮮甜無比，肉質很細緻，如同在吃活魚一般的新鮮，不用特別調味，就能散發濃濃的天然海味，有青就能那麼大聲。
澎湖野生章魚
「澎湖野生章魚」採用捕撈而非養殖的野生章魚，章魚肉比一般的更加肥美厚實，店家還特別貼心切成小塊在進行真空包裝。
團子選擇將野生章魚加上杏鮑菇、青蔥進行快炒，入口野生章魚Q彈有嚼勁，咀嚼後瞬間感受大海鮮美滋味，且會越嚼越香，吃完依舊意猶未盡。
澎湖小管卵
老闆特別推薦很稀少的「澎湖小管卵」，外觀晶瑩剔透，是從一尾尾的小管中取出，經過去除胃囊內藏清洗後，再進行真空包裝而成。
團子選擇加上胡蘿蔔、小黃瓜一起大火快炒，入口後「澎湖小管卵」口感軟軟QQ的，嚼勁十足，帶來滿滿的海洋鮮甜味道，是很限量的商品，我也是第一次吃到，個人推薦如果有看到一定要買來試看看。
三文卷
「三文卷」就是我們熟知的中卷，澎湖人依照大小分為「三文卷」及「二文卷」，「三文卷」大小比一個成人手掌還要大隻，若想要更大隻的店家也有販售「二文卷」可供選擇，不論是任何料理方式都很美味。
我選擇直接用水煮川燙品嚐「三文卷」最新鮮的原味，身體則拿來煮湯，入口後「三文卷」鮮中帶甜，彈牙有韌性，完全不用沾醬就美味無比。
澎湖熟大卷
「澎湖熟大卷」一包內有7隻，已經是熟食了，只要完全退冰，打開即可食用，也可選擇稍微燙一下再享用。新鮮肥美「澎湖熟大卷」，咀嚼後大海的鮮甜滋味一湧而出，只要沾點哇沙米醬油，就是一道超級無敵下酒的開胃小菜。
除了食材，店家也有販售多種風味湯底，都是採小包裝設計，只要將湯底和水一比一的比例放入鍋中，加入自己想要的食材滾開，即可完成好喝的一鍋湯。
泰式酸辣鍋底
「泰式酸辣鍋底」很適合煮海鮮，湯頭酸酸辣辣，充滿南洋風味好喝又開胃。
川香麻辣鍋湯底
「川香麻辣鍋湯底」只要自己加入鴨血豆腐及麵條，在家就可以做出好吃的麻辣鍋或者是麻辣麵香，辣中帶點麻麻的滋味，十分過癮。
藥膳膠原鍋底
「藥膳膠原鍋底」有滿滿的膠原蛋白、枸杞、紅棗等多樣食材，團子加入雞肉煮成藥膳雞湯，營養又好喝。
農曆過年快要到了，準備食材常常用盡心思，不妨來試試「呷意食品」各種新鮮高品質的美味水產，做出各式各樣的料理及美味年菜，讓全家人和親朋好友充滿驚喜，除了到店選購也可選擇網路訂購，直接生鮮宅配到家，讓來自澎湖的鮮味直送到餐桌上喔。
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