THEGYM有家健身新北中和店｜新手友善健身房推薦，免綁約新北一對一健身推薦，百坪健身空間超完整個人化訓練課程規劃，2024新北健身房推薦

2024-01-08

今天女王收到好友推薦來新北體驗健身啦！這次帶大家到訪的店家是新北中和區的有家健身新北中和店，這間位於新北中和的健身房，除了擁有百坪的健身空間以及多樣的專業健身設備外，更有經驗豐富的男女教練師資群，加上免綁約的就能入場使用的優質服務，讓女王不得不跟新北的朋友們，分享這間厲害的健身房，話不多說現在就讓女王帶大家進入館內體驗做運動吧~

⏏文章摘要

THEGYM有家健身新北中和店

THEGYM 有家健身新北中和店 位於中和區成功路上的(力霸山河大廈B1)，門口大大的粉白招牌非常醒目，沿著招牌往下走就會到達B1的有家健身-新北中和店，在入口處我們能看到非常多的招生海報，除了女王剛提到的免綁約訓練外、各種一對一訓練、按摩、瑜珈等等多樣訓練課程，讓人看得出來店家對教學的用心~

有家健身新北中和店-環境介紹

有家健身新北中和店擁有百坪大間，不管是會客區、有氧訓練區、自由重量區、團客教室以及一對一訓練區，多樣化的訓練設備以環境，真的讓人非常喜愛。



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有家健身新北中和店-免綁約收費方式

第一次到訪有家健身新北中和店記得先到櫃報到，並了解一下店內環境、課程、師資以及收費內容，店內最有名的就是一次加入終生會員，就能以免綁約一次$100(不限時)入館或包月$600元(不限時、不限次數)入館，當然還有許多人最喜愛的，一對一教練課程與豐富的團體課程，整體活動大家可以參考下面的附圖，或是直接到店或線上聯繫有家健身新北中和店的FB，了解更多詳細資訊喔!

新北一對一健身教練推薦

而這次女王安排了有家健身新北中和店的一對一驗課程進行體驗，這次女王的專業教練是超美的Tina老師，話說進入在正式進入體驗課程時，老師會先與您洽談並了解你的訓練需求的目標及方向，當討論完成後才會正式進入我們一對一健身，對了! 有家健身新北中和店 對於一對一教學非常用心，把整個體驗課分成了兩個階段：

第一階段教練會做詳細諮詢，包括我們對健身的目標，想法，生活型態，體態狀況，並進行inbody側量，讓自己更清楚自己狀況也能跟教練討論出最適合運動計畫，諮詢後教練會替每個學員量身訂做最適合的課程。

接著才會進入約訪第二次做課程，並講解規劃及進入一堂完整60分鐘體驗課，女王只能說這兩次的體驗課程，真的非常用心! 完整的一對一規劃訓練真的超級用心，加上完整的上課時間，根本就像是購買了一套完整的課程，真的太厲害啦~

接著就讓我們帶大家來看看，教練替女王規劃的完整健身教程吧! 首先 INBODY測量體能評估，如果有健身經驗的人一定對INBODY測量不陌生，可以測量出體脂、身體組成等等各種的身體指數，這些指標能讓健身教練更進一步了解你的身體狀態，並更仔細的為您規劃出一套屬於你的訓練課程。

深蹲/槓鈴深蹲/箱上蹲

當我們完成了暖身及拉深活動後，接著就進入今天的第一個訓練課程深蹲/槓鈴深蹲/箱上蹲， 話說女王之前也有進行過基礎的深蹲訓練，因此老師除了替女王糾正一下基本的動作正確性外，更替女王安排了幾種進更階的訓練方式，讓女王能讓訓練更事半功倍~真的非常貼心!

話說這些訓練都是以簡單器材進行，Tina老師為了讓初學者們，能輕鬆的在家自行訓練，所以特別為女王增加了許多簡易器材就能訓練的動作，只能說有家健身新北中和店的一對一教健身課程，真的用心又專業阿~

滑輪下拉

做完簡單的熱身訓練後，我們就進入另一組強度較強的訓練滑輪下拉，通過拉動滑輪來執行運動。這種動作主要鍛煉背部、肩部和手臂肌肉，是一種常見的力量訓練動作，也是有家健身新北中和店針對初學者體態及肌耐力的評估的重點之一。

槓鈴輔助引體向上

槓鈴輔助引體向上​是訓練肩膀和背部肌肉穩定軀幹核心的好訓練方式，這動作看似簡單但其實，要做得好又正確真的非常不容易，也可能是老師看出女王背部軀幹肌肉較弱，而女王規劃的運動訓練之咿喔! 看到這得大家一定看的出來，這個動作也是屬於較進階的訓練組合，在這大家可以看出來有家健身新北中和店對訓練步調的掌握，循序漸進的各種訓練讓身體也漸漸的進入最佳的訓練狀態啦~

胸推機

非常適合第一次練胸的初學者，胸部看起來更飽滿簡單又好上手的器材動作，這個可是女生健身必練經典動作之一喔!

肩部推舉

接著我們就來到今天的最後一項運動訓練，一樣是肩部推舉的訓練方法，這也是今天體驗訓練組合中，高強度的肌力訓練，這樣的組合只要做上3下就能讓你非常有感! 女王只能說如果你已經訓練一陣子，這樣的組合你真的要試試看，非常有感喔!

拉伸放鬆

體驗完了這次的完整的體驗課程後，最後專業的教練還會帶你進行拉伸放鬆，這些簡單的伸展運動雖然看似簡單，但這幾個簡單動作就能讓訓練後的緊繃，漸漸的放鬆真的非常實用喔! 整體來說這次的體驗教學真的非常充實，除了老師講解的非常仔細，清楚，加上完整的訓練到身體的各部位，不管是教程或是學生狀況理解都非常到位，女王只能說上課起來真的讓人超喜歡~這新北超高CP值的體驗課，大家一定要來體驗看看喔!

2024新北健身房推薦

最後女王就要把這間2024新北健身房推薦給大家，女王覺得THEGYM有家健身新北中和店真的非常注重每個小細節，比如每次一對一訓練完成後，老師會替你評估這次訓練狀態，並利用影音做紀錄提供下次練習課程，量身打造的訓練內容，及完整的服務真的讓女王體驗到了，截然不同的訓練感受，看完文章有興趣的人，就快去到有家健身新北中和店預約諮詢體驗吧!

THEGYM有家健身新北中和店資訊

Tina教練個人官網

官方網站：有家健身中心

IG：@yojajs.tw

FB粉絲團：有家健身中心-新北中和店

地址：新北市中和區成功路129號B1

電話：02-2947-0508

營業時間：

平日 07:30–23:30

假日 10:00–22:00