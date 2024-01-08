日期：2024-01-07
名稱：八石什鍋(嘉義店)
電話：05-2280808
地址：嘉義市西區仁愛路222號
營業時間：11:30-15:30丨17:30-01:30 (平日)
11:30-01:30 (假日)
平均消費：1份主餐／成人低消
FB粉絲頁：八石什鍋嘉義店
小毛發現~ 嘉義其實蠻流行食補火鍋這類型的藥膳精燉湯頭
這或許也跟每回寒流來襲動不動就寫下全台最低溫有所關係
今天我們所造訪的是仁愛路上 八石什鍋(嘉義店)
他們家也是小毛心中認定在食補火鍋上很值得一嚐的專賣店~
木質系的質感內裝是小毛喜歡的氛圍
採個人化一人一鍋的用餐方式
想吃什麼樣的口味就自己獨享超幸福
飲料自助吧
除了有擺放碳酸汽水／無糖茶品／果汁冰沙及咖啡機之外
還有供應日本Niseko冰淇淋整個令人太開心了!!
沾料區也準備了沙茶醬及各式醬料供客人自行DIY
其中椒香辣醬小毛個人覺得也太好沾了吧~ 推薦你來試試看:)
野菜自助吧
蔬菜自由夾~
不僅是同時能享用到多款喜歡的蔬菜與香菇之外
在用餐過程中也可以只挑自己愛吃的食材來享用
比較不會因個人吃火鍋上的習慣不同來造成浪費
火鍋的靈魂 食補的專家
3大主題火鍋 經典鍋物丨食補鍋物丨燒酒套餐
多達30款鍋品任你自由挑選享用
接著再搭配自己所喜愛的肉盤(燒酒套餐為固定肉品)
即能享用到美好且豐盛的一餐~
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消費方式
成人：挑火鍋+選肉品+野菜自助吧無限供應(40元)
小孩(110-140cm)：200元自助吧收費
小孩(110cm以下)：免費
12月新鍋 歲末同慶
期間限定2023/12/16(六) ~ 2024/01/31(三)
凡身份證含有1及2數字者
4碼 送鮮蛤蜊盤
5碼 送海鮮5拼
6碼 送海鮮6拼
7碼 以上送海鮮8拼
歲末同慶2023/12/22(五) ~ 2024/01/31(三)
消費滿仟元送百元現金券
蔬菜盤
八石什鍋的野菜自助吧內容顯的相當豐富
食材不僅品項多樣~且質感度也是很不錯!!
完全將收費價值展現並且回饋到顧客身上
燒酒雞蝦蝦鍋(18隻)／暖心胡椒豬肚雞鍋
燒酒系列是他們家相當受到歡迎的人氣鍋物
燒酒套餐基本都是搭配酒釀鮮嫩雞肉來供餐
愛吃蝦的小毛更享用多達18尾白蝦的燒酒雞蝦蝦鍋!!
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暖心胡椒豬肚雞的火鍋湯頭不僅是口感濃郁香甜
盤旋於嘴裡的胡椒香氣更是令人讚賞不已的美味
鍋裡的雞肉及豬肚在加熱後顯現其軟嫩的好滋味
適度藥膳提味也讓這鍋好湯頭有更高層次的表現
雞肉及白蝦是燒酒雞蝦蝦酒的主食
他們家的雞肉有事先釀製所以特別軟嫩入味
白蝦則是選用船凍白蝦將其脆勁給保留下來
18尾鮮蝦光是用眼看了就讓小毛興奮不已!!
美國Prime板腱牛
真的很想吃肉肉!!
乾脆直接單點一盤美國Prime板腱牛來滿足自己
鮮美色澤搭配上油脂勻稱的油花分佈
Prime級的美國牛肉有著他令人滿意的美味口感
享用燒酒雞系列的朋友都可以來看上一段火焰秀
藉由火焰來將裡頭的米酒完全燃燒殆盡
最後留下的即是令人垂涎不已的燒酒雞
待火焰燃燒結束後
就可依序將雞肉及鮮白蝦給放入滾熟
小毛不得不說
比起許多連鎖火鍋餐廳來說
他們的湯頭真的是水準之上
讓你很難只喝一口湯就能放下湯匙的靈魂滋味
八石什鍋(嘉義店)源自彰化連鎖火鍋餐飲
引以自豪的湯頭也的確獲得許多在地朋友的支持及回響
秉持市場中價位以上的高品質堅持
讓更好的餐點內容與食材得以滿足每位客人挑剔的味蕾
在享用完畢心滿意足之餘真心介紹自己的朋友前來用餐
這樣的好味道~ 不該只有小毛來品嚐過 不是嗎:)
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