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嘉義美食-八石什鍋(嘉義店) 食補火鍋湯頭的專家丨飲料.蔬菜自助吧無限供應!?

2024-01-08 22:08:51 跟著小毛一起趴趴GO 人氣：106
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窩客好文

跟著小毛一起趴趴GO

發表篇數：1060篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：八石什鍋
phone05- 228-0808
place嘉義市西區仁愛路222號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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封面1

日期：2024-01-07

名稱：八石什鍋(嘉義店)

電話：05-2280808

地址：嘉義市西區仁愛路222號

營業時間：11:30-15:30丨17:30-01:30 (平日)

              11:30-01:30 (假日)

平均消費：1份主餐／成人低消

FB粉絲頁：八石什鍋嘉義店


檢視較大的地圖

小毛發現~ 嘉義其實蠻流行食補火鍋這類型的藥膳精燉湯頭

這或許也跟每回寒流來襲動不動就寫下全台最低溫有所關係

今天我們所造訪的是仁愛路上 八石什鍋(嘉義店)

他們家也是小毛心中認定在食補火鍋上很值得一嚐的專賣店~

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木質系的質感內裝是小毛喜歡的氛圍

採個人化一人一鍋的用餐方式

想吃什麼樣的口味就自己獨享超幸福

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飲料自助吧

除了有擺放碳酸汽水／無糖茶品／果汁冰沙及咖啡機之外

還有供應日本Niseko冰淇淋整個令人太開心了!!

沾料區也準備了沙茶醬及各式醬料供客人自行DIY

其中椒香辣醬小毛個人覺得也太好沾了吧~ 推薦你來試試看:)

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野菜自助吧

蔬菜自由夾~

不僅是同時能享用到多款喜歡的蔬菜與香菇之外

在用餐過程中也可以只挑自己愛吃的食材來享用

比較不會因個人吃火鍋上的習慣不同來造成浪費

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火鍋的靈魂 食補的專家

3大主題火鍋 經典鍋物丨食補鍋物丨燒酒套餐

多達30款鍋品任你自由挑選享用

接著再搭配自己所喜愛的肉盤(燒酒套餐為固定肉品)

即能享用到美好且豐盛的一餐~

-

消費方式

成人：挑火鍋+選肉品+野菜自助吧無限供應(40元)

小孩(110-140cm)：200元自助吧收費

小孩(110cm以下)：免費

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12月新鍋 歲末同慶

期間限定2023/12/16(六) ~ 2024/01/31(三)

凡身份證含有1及2數字者

4碼 送鮮蛤蜊盤

5碼 送海鮮5拼

6碼 送海鮮6拼

7碼 以上送海鮮8拼

歲末同慶2023/12/22(五) ~ 2024/01/31(三)

消費滿仟元送百元現金券

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蔬菜盤

八石什鍋的野菜自助吧內容顯的相當豐富

食材不僅品項多樣~且質感度也是很不錯!!

完全將收費價值展現並且回饋到顧客身上

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燒酒雞蝦蝦鍋(18隻)／暖心胡椒豬肚雞鍋

燒酒系列是他們家相當受到歡迎的人氣鍋物

燒酒套餐基本都是搭配酒釀鮮嫩雞肉來供餐

愛吃蝦的小毛更享用多達18尾白蝦的燒酒雞蝦蝦鍋!!

-

暖心胡椒豬肚雞的火鍋湯頭不僅是口感濃郁香甜

盤旋於嘴裡的胡椒香氣更是令人讚賞不已的美味

鍋裡的雞肉及豬肚在加熱後顯現其軟嫩的好滋味

適度藥膳提味也讓這鍋好湯頭有更高層次的表現

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雞肉及白蝦是燒酒雞蝦蝦酒的主食

他們家的雞肉有事先釀製所以特別軟嫩入味

白蝦則是選用船凍白蝦將其脆勁給保留下來

18尾鮮蝦光是用眼看了就讓小毛興奮不已!!

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美國Prime板腱牛

真的很想吃肉肉!!

乾脆直接單點一盤美國Prime板腱牛來滿足自己

鮮美色澤搭配上油脂勻稱的油花分佈

Prime級的美國牛肉有著他令人滿意的美味口感

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享用燒酒雞系列的朋友都可以來看上一段火焰秀

藉由火焰來將裡頭的米酒完全燃燒殆盡

最後留下的即是令人垂涎不已的燒酒雞

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待火焰燃燒結束後

就可依序將雞肉及鮮白蝦給放入滾熟

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小毛不得不說

比起許多連鎖火鍋餐廳來說

他們的湯頭真的是水準之上

讓你很難只喝一口湯就能放下湯匙的靈魂滋味

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八石什鍋(嘉義店)源自彰化連鎖火鍋餐飲

引以自豪的湯頭也的確獲得許多在地朋友的支持及回響

秉持市場中價位以上的高品質堅持

讓更好的餐點內容與食材得以滿足每位客人挑剔的味蕾

在享用完畢心滿意足之餘真心介紹自己的朋友前來用餐

這樣的好味道~ 不該只有小毛來品嚐過 不是嗎:)

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支持小毛~懇請不吝嗇給予小毛粉絲團一個讚!!★ 

您的支持是小毛無限分享下去的最大動力來源!!


文章標籤

跟著小毛一起趴趴GO 八石什鍋 八石什鍋嘉義店 嘉義美食 嘉義餐廳 嘉義火鍋 嘉義鍋物 嘉義午餐 嘉義晚餐 嘉義宵夜 嘉義火鍋吃到飽
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