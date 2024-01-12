很多人至今仍分不清楚，Jun這邊再次重申：牡蠣，就是生蠔，也就是蚵仔，我們在大街小巷愛吃的蚵仔麵線、蚵仔煎，和Fine Dining配白酒的吉拉多蠔，其實是同種東西，差別在台灣氣候較熱，蚵仔的成熟時間短，因此個頭較小，而外國蠔生長時間長，所以個頭大。

養殖蚵仔為生的中南部沿海，因為臨近產地，就地取材誕生了一種很有意思的特色小吃：蚵嗲，這種將蚵仔與高麗菜、韭菜、肉末以粉將包裹後油炸的漁民美食廣受歡迎，就連故總統蔣經國都愛吃，新北三重有間在地人狂推隱藏版「集美蚵嗲」，在市場口開業30年，近期搬新家到漂亮寬敞店面，頗有逐鹿三重代表美食的氣勢。

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集美蚵嗲

所在地點：重陽路霸味薑母鴨對面

地址：新北市三重區重陽路一段103號

營業時間：11:30–20:30 (一)公休

電話：0933-046-573

集美蚵嗲 粉絲團

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介紹

集美蚵嗲舊店址，翻攝google map

其實「集美蚵嗲」跟「麗莉滷肉飯」有異曲同工之妙，都在市場口邊角騎樓擺攤，沒有店面，一台油炸攤車、幾張桌椅，擺攤30餘年，是很多三重在地人從小吃到大的回憶。

我自己吃大概一兩年，雖然「集美蚵嗲」東西很好吃，然而骯髒不堪的環境，陳年未清排油煙機、發出臭味的水溝，用餐體驗很差，也讓我每次想回味時總猶豫再三。

今年中有幾次特地繞道來吃，沒想到居然撲空，原本還以為休長假，但攤車傢私全丟在這，看起來像廢棄了一樣，那時就有直覺「集美蚵嗲」搬新家，直到這次路過重陽路，那鮮紅招牌與明亮環境，正式宣告「集美蚵嗲」2.0澎湃回歸！

「集美蚵嗲」嶄新店面寬敞舒適，廚房作業區看起來更乾淨衛生，一塊塊起鍋的蚵嗲、蘿蔔糕、韭菜捲、芋頭糕金黃酥脆排排站好，看起來就像日本天婦羅，很有食慾。

舒適的內用空間，保留舊時「集美蚵嗲」招牌，沒有異味、無須忍受寒風與惡臭，真是豪華升級。

餐點

可惜雖然「集美蚵嗲」店面升級了，餐具卻還是美耐皿，尤其盛裝炸物的方式仍是墊在免洗塑膠袋上，這點真的還需改進。

蚵嗲 55元

在台灣眾多街頭小吃裡，蚵嗲踩雷機率蠻高的，因為要講究的太多，蚵仔新鮮度、麵衣與填料的比例、油溫拿捏，都會影響一顆蚵嗲的口感與口味，所以我對蚵嗲其實沒甚麼好印象。

「集美蚵嗲」碩大的金黃蚵嗲，油炸過後麵衣跟餅乾一樣酥脆，包裹著肥美鮮蚵與高麗菜絲、韭菜肉末，倒是翻轉了我對蚵嗲的看法。

酥脆麵衣與爽脆菜料襯托了蚵仔的鮮美，搭配甜辣醬和醬油，這種台灣古早街頭炸物的功力不容小覷，好味道果然沒隨著搬新家而改變！

韭菜捲 35元

除了蚵嗲外，來「集美蚵嗲」必吃的就是韭菜捲，裹上地瓜粉漿的韭菜捲，油炸後除了酥脆口感，完整保留了韭菜的青翠。

每一口都能吃到幼嫩韭菜，好好吃，讓人欲罷不能，越吃越唰嘴。

蘿蔔糕 35元

台式街頭炸物必有的蘿蔔糕，可以吃到炸過地瓜粉漿的酥脆外皮。

外酥內嫩很不錯，但相對就比較普通啦~

貢丸湯 35元

吃完油膩炸物來碗貢丸湯收尾，「集美蚵嗲」的貢丸還不錯，鮮嫩多汁，這倒與路邊攤常踩雷的難吃貢丸不同。

結語

近年越來越多有傳承的著名小吃，逐漸意識到提供好吃食物還不夠，讓消費者吃得舒適安心才重要，「集美蚵嗲」新店開幕，終於能讓我在明亮寬敞的環境，好好享受美味蚵嗲、韭菜捲，屬於咱台灣人的天婦羅。

Jun 2023.12

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