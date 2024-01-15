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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 嘉義美食-小洋蔥手作料理 高CP值的義式職人小廚房丨平價消費創意手作料理

嘉義美食-小洋蔥手作料理 高CP值的義式職人小廚房丨平價消費創意手作料理

2024-01-15 21:50:34 跟著小毛一起趴趴GO 人氣：101
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窩客好文

跟著小毛一起趴趴GO

發表篇數：1063篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義市 > 東區

造訪商家：小洋蔥手作料理
phone05-2752500
place嘉義市東區忠孝路368-2號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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封面1

日期：2024-01-02

名稱：小洋蔥手作料理

電話：05-2752500

地址：嘉義市東區忠孝路368-2號

營業時間：11:30-14:00丨17:00-19:30 (週六公休)

平均消費：180元 (主餐)

FB粉絲頁：小洋蔥Little Onion


檢視較大的地圖

大家喜愛的小洋蔥手作料理再次回來囉!!

老闆不僅調整了菜單~更延長了營運時間

讓喜歡小洋蔥的朋友們有更多的機會來品嚐它

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發現了嗎?

重新回歸的小洋蔥似乎顯的更加年輕許多

帶上一點網美系元素的自然色彩

是年輕朋友會很喜歡的風格餐廳

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重新調整再出發!! 除了經典更多了些許創意?

小洋蔥手作料理從廣受青睞的義大利麵及燉飯來出發

延續出平價式排餐及頗具質感的豬肋排與烤半雞!!

新菜單裡更多了許多單點式的經典配菜供客人選用

也讓一份平價式的義式料理也能有著更不同的享受

多款式的精釀啤酒讓人就想來上一瓶清涼又解渴

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炙烤豬肉菌菇燉飯

以洋蔥.菌菇搭配義式白醬所料理出的經典口味

粘密紮實的燉飯口感可輕易擄獲長輩或小朋友的需求

上面舖上的炙烤豬肉散發出一股濃濃的肉香味

也難怪他們的燉飯料理一直是廣受喜愛的經典選擇~

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解憂風格海鮮麵

帶點辣感的海鮮義大利麵嚐起來是十分開胃

剝殼鮮蝦與蛤蜊滿滿的來佔據著整個料理盤

Q勁十足的大份量麵條有著高於價值的口感呈現

無負擔的消費壓力也讓他成為社區的私密小廚房

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黑色幽默炸雞

黑嚕嚕的黑色炸雞並不會去影嚮它的口感魅力

酥脆的黑外皮下是一口鮮嫩且白透的入味炸雞

一道帶點創意又很與眾不同的開胃小品

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酸辣魷魚

整尾鮮魷以酸辣醬汁下去調味製成

魷魚新鮮的脆勁口感是最好的品質保證

酸中帶點辣勁口感的滋味

讓你越吃越開胃整個手指想停也停不了

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升級套餐(加價100元)

套餐內容包含麵包／濃湯／水果沙拉及紅茶

若想更換飲品可折抵20元消費

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巴斯克蛋糕

飯後一口甜似乎更能延續方才餐桌上的幸福

濃密乳酪香味正是巴斯克蛋糕吸引人的地方

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靠窗的座位區

有著一種說不上口的自在舒暢感

即便用完餐小坐一會兒也很舒服

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小洋蔥手作料理有著老闆許多大膽的創意巧思

隨著季節性的變化也可能進行菜單的內容調整

然而所留下來皆是受客人喜愛的料理

加入全新不同的元素後再引領另一波的新鮮好味道~

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文章標籤

跟著小毛一起趴趴GO 小洋蔥手作料理 嘉義美食 嘉義餐廳 嘉義義大利麵 嘉義義式餐廳 嘉義義式料理 嘉義燉飯 嘉義烤雞 嘉義午餐 嘉義晚餐
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