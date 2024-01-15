日期：2024-01-02
名稱：小洋蔥手作料理
電話：05-2752500
地址：嘉義市東區忠孝路368-2號
營業時間：11:30-14:00丨17:00-19:30 (週六公休)
平均消費：180元 (主餐)
FB粉絲頁：小洋蔥Little Onion
大家喜愛的小洋蔥手作料理再次回來囉!!
老闆不僅調整了菜單~更延長了營運時間
讓喜歡小洋蔥的朋友們有更多的機會來品嚐它
發現了嗎?
重新回歸的小洋蔥似乎顯的更加年輕許多
帶上一點網美系元素的自然色彩
是年輕朋友會很喜歡的風格餐廳
重新調整再出發!! 除了經典更多了些許創意?
小洋蔥手作料理從廣受青睞的義大利麵及燉飯來出發
延續出平價式排餐及頗具質感的豬肋排與烤半雞!!
新菜單裡更多了許多單點式的經典配菜供客人選用
也讓一份平價式的義式料理也能有著更不同的享受
多款式的精釀啤酒讓人就想來上一瓶清涼又解渴
炙烤豬肉菌菇燉飯
以洋蔥.菌菇搭配義式白醬所料理出的經典口味
粘密紮實的燉飯口感可輕易擄獲長輩或小朋友的需求
上面舖上的炙烤豬肉散發出一股濃濃的肉香味
也難怪他們的燉飯料理一直是廣受喜愛的經典選擇~
解憂風格海鮮麵
帶點辣感的海鮮義大利麵嚐起來是十分開胃
剝殼鮮蝦與蛤蜊滿滿的來佔據著整個料理盤
Q勁十足的大份量麵條有著高於價值的口感呈現
無負擔的消費壓力也讓他成為社區的私密小廚房
黑色幽默炸雞
黑嚕嚕的黑色炸雞並不會去影嚮它的口感魅力
酥脆的黑外皮下是一口鮮嫩且白透的入味炸雞
一道帶點創意又很與眾不同的開胃小品
酸辣魷魚
整尾鮮魷以酸辣醬汁下去調味製成
魷魚新鮮的脆勁口感是最好的品質保證
酸中帶點辣勁口感的滋味
讓你越吃越開胃整個手指想停也停不了
升級套餐(加價100元)
套餐內容包含麵包／濃湯／水果沙拉及紅茶
若想更換飲品可折抵20元消費
巴斯克蛋糕
飯後一口甜似乎更能延續方才餐桌上的幸福
濃密乳酪香味正是巴斯克蛋糕吸引人的地方
靠窗的座位區
有著一種說不上口的自在舒暢感
即便用完餐小坐一會兒也很舒服
小洋蔥手作料理有著老闆許多大膽的創意巧思
隨著季節性的變化也可能進行菜單的內容調整
然而所留下來皆是受客人喜愛的料理
加入全新不同的元素後再引領另一波的新鮮好味道~
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