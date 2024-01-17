《台北燒肉》推薦，聚餐想吃燒肉或燒烤，燒肉店的串燒、烤肉、烤物、烤魚或者燒烤吃到飽餐廳一次滿足，台北和新北市有什麼燒肉推薦呢？適合下班用餐、一個人燒肉、情侶約會餐廳、大胃王吃到飽、精緻高單價燒肉還有生日壽星慶祝餐廳都會想到吃燒肉。

食記《台北燒肉》推薦以台北燒肉及新北市燒肉為主，有西門町燒肉、新店燒肉、東區燒肉、新北林口燒肉、天母燒肉和台北車站燒肉店推薦。

台北燒肉推薦 燒肉政宗

台北燒肉店「燒肉政宗」是東區新開幕的燒烤店，一個人也能吃燒肉！菜單提供多種精選肉品盛合，價格140元起，小菜可無限續享用，在台北東區是平價燒肉店推薦。

「燒肉政宗」地址靠近台北捷運忠孝敦化站7號出口，步行約2至3分鐘，附近也有汽車停車場，開車、騎車或搭捷運都方便的熱鬧地區。

燒肉政宗YAKINIKU MASAMUNE

地址：台北市大安區忠孝東路四段101巷7號

營業時間：（週一休息）

週日至週四 12:00-21:00

週五至週六 12:00-22:00

粉絲團：燒肉政宗 Yakiniku Masamune

食記：【台北燒肉】燒肉政宗YAKINIKU MASAMUNE，東區燒肉店推薦

備註：用餐限時90分鐘

台北燒肉推薦 發肉燒肉餐酒忠孝二店

發肉燒肉餐酒是台北超夯燒肉店推薦，在台北市和新北市有三間分店：發肉燒肉餐酒敦北一號店、發肉燒肉餐酒忠孝二店和發肉燒肉餐酒板橋三店。

發肉燒肉餐酒菜單主打日式燒肉，有桌邊服務的炭火燒肉店推薦。

發肉燒肉餐酒忠孝二店

地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷17弄12號1樓

捷運：忠孝敦化站 3號出口

營業時間：

週三至週五17:30–23:30

週六至週二11:30–14:30, 17:30–23:30

電話：02 2775 1103

線上訂位：https://mpea.me/IQA2C

粉絲團：發肉燒肉餐酒

食記：【東區燒肉】發肉燒肉餐酒，台北大安區燒烤店推薦

台北燒肉推薦 上村牧場

以旋轉燒肉吃到飽消費的『上村牧場』菜單主打日本和牛吃到飽，在台北車站二樓微風廣場開幕就吸引許多人朝聖，除了一個人燒肉吃到飽，菜單還有正宗日本和牛吃到飽，使用特急列車用餐的型態非常有話題。

上村牧場菜單價格從最低599元起經典派對燒肉到1499元就能吃到飽的日本薩摩牛A4和牛，不同價位可選擇的主菜雖有差異，但能選擇的菜色都很豐富，除了燒肉還有鰻魚飯、壽司、日式拉麵、甜點…等，種類不少，根本是在挑戰胃容量還有吃飯速度。

上村牧場

地址：台北市中正區北平西路3號2樓

捷運：台北車站

電話：(02)23115592

營業時間：10:00~22:00

食記：台北車站微風燒肉吃到飽餐廳推薦上村牧場

台北燒肉推薦 鉄火燒肉微風

在台北車站搭車還有一些時間可以吃午餐，這間一個人也能吃的燒肉套餐就很適合單身簡單吃。

鉄火燒肉 微風北車店

地址：台北市中正區北平西路3號2樓

營業時間：10:00–22:00

電話： 02-2312-0550

粉絲團：鉄火燒肉 微風北車店

食記：【台北車站美食】鉄火燒肉 微風北車店，一個人燒肉推薦

台北燒肉推薦 路易奇電力公司

台北中山「路易奇電力公司中山第一電廠」是新開幕的燒肉店推薦，菜單提供多種單點肉品，以日本A5和牛燒肉專門為主打，自己烤還有挑戰價，好幾樣都是半價優惠。最特別的就是自助區提供多達沾醬搭配，竟然還有義大利黑松露醬和明太子無限取用，而明太子是中山店限定才有，營業時間至凌晨兩點且不收服務費，台北宵夜深夜食堂燒肉好去處～

第一次聽到路易奇電力公司覺得店名很奇妙，結果竟然是燒肉店，除了新開幕的路易奇電力公司中山第一電廠還有Luigi 路易奇洗衣公司、路易奇電力公司 (市民電廠）和路易奇電力公司 (復興電廠）等燒肉分店，可以線上預約。

路易奇電力公司 中山第一電廠

地址：台北市中山區中山北路一段83巷9之5號1樓

捷運：中山站 步行約七分鐘

營業時間：17:00–02:00（週一休息）

電話： 02 2568 1031

線上訂位：路易奇電力公司

粉絲團：路易奇電力公司

食記：【台北燒肉】路易奇電力公司中山第一電廠，中山區燒烤推薦！

備註：

✔️只提供內用、無外帶、外送

✔️不收服務費

✔️沒有低消（包廂才需低消）

✔️用餐限時兩小時

台北燒肉推薦 喜多肉和牛燒肉居酒屋

台北西門町燒肉推薦《喜多肉和牛燒肉居酒屋》，菜單提供日本A5和牛、澳洲和牛和美國牛，還有一次滿足多種部位的1kg重磅和牛燒肉拼盤，店家從日本空運來台自己處理，是西門町少見的平價日本A5和牛燒肉，在萬華、西門町想吃好一點、慶生餐廳或者長官升遷請客都推薦。

喜多肉和牛燒肉居酒屋地址在萬華區武昌街二段，in89豪華影城的對面也是西門町熱鬧地段，看完電影吃燒肉剛好，吃飽還能去唐吉訶德西門店逛逛，附近有停車場停汽車和機車，搭乘捷運或公車到西門站也很方便

喜多肉和牛燒肉居酒屋

地址：台北市萬華區武昌街二段124號

營業時間：周二至週四18:00–01:00、週五週六晚上18:00–凌晨02:00（週一休息）

電話： 02 2312 3523

粉絲團：喜多肉和牛燒肉居酒屋

食記：【台北燒肉推薦】喜多肉和牛燒肉居酒屋 西門町美食推薦，平價A5和牛拼盤！

備註：如有包場、尾牙、酒類代購等需求可洽詢店家

台北燒肉推薦 肉次方燒肉吃到飽

台北西門町超難訂位的燒肉吃到飽名單就是這間肉次方燒肉放題，提供多種肉品、蔬菜和自助吧自取吃到飽，透過燒烤方式處理食材，優秀品質讓燒肉店成為西門町很難訂到的燒肉店推薦。

肉次方 燒肉放題 西門峨眉店

地址：台北市萬華區峨眉街37號4樓

捷運：西門站

營業時間：11:30–23:00

電話： 02 2388 9010

台北燒肉推薦 燒肉中山台北信義

台北燒肉推薦哪間呢？「燒肉中山台北信義店」擁有高空橘紅夕陽餘暉、科幻系百萬夜景的台北頂級燒肉店稱號，地點位於ATT 4 FUN 信義店10樓，全程代客燒烤服務和信義區街道美麗夜景很適合情侶的台北約會餐廳或朋友聚餐推薦，但也是台北有名的難訂位燒肉店。

位於ATT 4 FUN 信義店的10樓，可搭乘台北捷運至「台北101/世貿站」或「市政府站」再步行過去，附近百貨公司林立非常熱鬧，吃完燒肉還可以逛一下信義商圈。

燒肉中山ZONZEN 台北信義店

地址：台北市信義區松壽路12號10樓

電話：0277432020

營業時間：星期一~星期五 17:30–00:00；星期日、星期六 11:30–16:00、17:30–00:00

燒肉中山 信義店 粉絲團Ｉ預約網站

用餐時間限制：依訂位時間起算2小時，訂位保留10分鐘。

食記：【台北燒肉推薦】燒肉中山台北信義店，超難訂位的夜景高空燒肉店，台北約會餐廳

台北燒肉推薦 京東燒肉專門店忠孝店

台北燒烤推薦【京東燒肉專門店忠孝店】一頭牛燒肉套餐終於吃到啦！是”京東“不是”東京“喔！我一開始還看錯～京東燒肉專門店在台北有忠孝店和松江店兩間分店，菜單最有名的是『一頭牛套餐』，提供九種部位的牛肉，四種A5日本和牛、美牛、澳和、五種混搭牛舌和牛橫格膜，牛小排都是人氣必點，更貼心的是桌邊服務也能優雅吃燒肉。

【京東燒肉專門店忠孝店】地址在台北東區216巷，距離捷運忠孝敦化站步行約兩、三分鐘就可抵達，想吃建議一定要訂位。

京東燒肉專門店忠孝店

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷8弄10號

捷運：忠孝敦化站3號出口

營業時間：週二至週五17:30–23:00、週六至週日12:00–15:00, 17:00–22:00

電話： 02 8773 8818

備註：有內用、外帶和外送服務

粉絲團：京東燒肉專門店忠孝店

食記：【台北東區美食】京東燒肉專門店忠孝店 日本A5和牛套餐，一頭牛燒肉推薦

台北燒肉推薦 Oh my!原燒

王品集團旗下知名品牌原燒推出旗艦品牌「Oh my!原燒」，地址位在台北羅斯福路二段，捷運古亭站4號出口就能看到，也是全台第一間旗艦店，菜單提供「一頭牛僅供十客的50cm鑽切牛」、「28天熟成安格斯黑牛」和「日本A5和牛」套餐，份量飽足CP值高，可以說是原燒2.0，其他分店還有三重、新莊、板橋等，可以上官網查詢。

Oh my!原燒

地址：台北市大安區羅斯福路二段75號3樓

捷運：古亭站4號出口

電話：02-2367-6131

營業時間：

平日11:30-14:30、17:30-22:00（最後點餐14:00/21:00）

假日11:00-14:00、17:00-22:00（最後點餐14:00/21:00）

食記：台北古亭原燒新品牌「Oh my!原燒」菜單50公分鑽切牛燒肉套餐推薦

粉絲團：Oh my原燒 台北羅斯福店

分店查詢：https://www.yakiyan.com/store-list.php

台北燒肉推薦 IKIGAI 燒肉專門店

《IKIGAI燒肉專門店》是全家便利商店的關係企業「全家國際餐飲」的自創品牌，全台首間店位於天母商圈大葉高島屋B1，推出「個食型」燒肉，菜單價格從280元起，一個人也可以享受到平價美味的燒肉。

IKIGAI燒肉專門店

訂位電話：02-28311698

地址：台北市士林區忠誠路二段55號(大葉高島屋B1)

營業時間：11:00~21:00

粉絲團：IKIGAI燒肉專門店

食記：【天母美食】IKIGAI 燒肉專門店 菜單280元起～一個人也能吃的燒肉店

新北市燒肉推薦 阿豬媽烤肉吃到飽

新店美食推薦【阿豬媽韓式烤肉吃到飽-新店】，菜單提供多種豬肉、牛肉烤肉、海鮮煎餅、韓式小菜、韓式大醬海鮮湯和石鍋拌飯吃到飽，還可以享受窗外碧潭美景，新北市美景餐廳＋烤肉吃到飽推薦，吃飽還能到附近的碧潭吊橋散步。

阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽-新店店

地址：新北市新店區北宜路一段16號2樓(新店捷運站2樓-碧潭有約廣場)

捷運：新店站

電話：(02)8914-6338

營業時間：週一至週日11:00～21:30 ( 無休息時段，收客至20:00 )

食記：新店美食阿豬媽韓式烤肉吃到飽，新北市餐廳推薦

新北市燒肉推薦 愛烤愛對囉吃到飽

台北燒烤吃到飽推薦《愛烤愛對囉》，菜單提供多樣海鮮、韓式烤肉、牛排吃到飽的愛烤愛對囉燒烤店目前在台灣新北板橋、台北士林、淡水、宜蘭、新竹、台中及台南都有分店，用餐座位多、適合全家、同學聚餐推薦！也是中秋節燒烤吃到飽熱門餐廳。

小可推薦必點燒烤吃到飽食材：熟成特厚牛排、生蠔、韓式烤肉、韓式起司系列、日本進口海鮮圈、皇室藍鑽蝦、虎斑蝦、絲瓜蛤蠣、法式香草櫻桃鴨、安格斯美國和牛、安格斯雪胭和牛、港式菠蘿油。

愛烤愛對囉淡水店

地址：新北市淡水區清水街48號

捷運：淡水站

電話：(02)2628-2208

營業時間：週一 ~ 週日 中午12:00 ~ 凌晨00:00

食記：台北燒烤吃到飽推薦 愛烤愛對囉 淡水店（淡水吃到飽餐廳）

粉絲團：愛烤愛對囉 – 淡水店

官網：愛烤愛對囉-燒烤吃到飽

新北市燒肉推薦 超夯的燒肉

新北市林口也《超夯の燒肉》吃到飽分店，價格799元起～吃到飽菜單有見島和牛、無骨牛小排、澳洲M9和牛、Prime美牛、日式厚切香草豬、藍鑽蝦、天使紅蝦和等頂級食材推薦。

《超夯の燒肉》不僅提供高檔食材吃到飽，每間分店都各有特色，像是《超夯の燒肉》林口店就有超大水族魚缸座位區，邊吃燒烤邊欣賞水中樂悠遊的魚兒們，就像在水族館用餐一樣，讓人目不轉睛。

超夯の燒肉林口店

地址：新北市林口區文化三路一段402巷2號6樓

電話：02 2609 2066

營業時間：平日17:00–01:00 (六、日11:00–01:00) 晚上11點最後收客

食記：【林口美食】超夯の燒肉，林口燒肉吃到飽價格推薦

燒肉店 地址 消費 燒肉政宗 台北市大安區忠孝東路四段101巷7號 燒肉以單點為主，東區燒肉推薦 發肉燒肉餐酒忠孝二店 台北市大安區忠孝東路四段170巷17弄12號1樓 燒肉以單點為主，東區燒肉推薦 上村牧場 台北市中正區北平西路3號2樓 燒肉以吃到飽為主，北車吃到飽餐廳 鉄火燒肉微風北車店 台北市中正區北平西路3號2樓 燒肉以單點套餐為主，一個人燒肉店 路易奇電力公司中山 台北市中山區中山北路一段83巷9之5號1樓 燒肉以單點為主，中山區燒肉推薦 喜多肉和牛燒肉居酒屋 台北市萬華區武昌街二段124號 燒肉以單點為主，西門町燒肉推薦 肉次方燒肉放題 台北市萬華區峨眉街37號4樓 燒肉以吃到飽為主，西門町吃到飽餐廳 燒肉中山台北信義店 台北市信義區松壽路12號10樓 燒肉以單點套餐為主，難訂的燒肉店 京東燒肉專門店忠孝店 台北市大安區忠孝東路四段216巷8弄10號 燒肉以單點套餐為主，東區燒肉推薦

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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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