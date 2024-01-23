你喜歡吃燉飯嗎?燉飯Risotto是義大利人引以自豪的料理，起源於北義倫巴底、威尼托等地區，是豐盛義大利餐桌上的「第一道菜」，溫暖燉飯有助於暖胃，讓你可以好好享用接下來的美食，如在米蘭，傳統上會在燉飯後上名菜燉小牛膝。
在台北若你喜愛吃燉飯，一定曾耳聞「ConfitRémi黑米」，以前藏在松菸旁巷子裡，以烏嚕嚕的墨魚燉飯名滿天下，後來搬家到新店萬隆現址，也帶去一票死忠顧客，在台北提到墨魚燉飯絕對少不了它！
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資訊
ConfitRémi 黑米
所在地點：萬隆捷運站附近
地址：台北市文山區羅斯福路五段269巷16號
營業時間：12:00–14:00, 17:30–22:00
電話：02-8663-8008
ConfitRémi 黑米 粉絲團
菜單
有些隱藏菜色手寫在黑板上，讓我想起仁愛圓環附近的「Solo Pasta」。
介紹
走出新店萬隆站，還要找一下才找得到藏在住宅區裡的「ConfitRémi黑米」，有道是「酒香不怕巷子深」，還是有不少人按圖索驥上門。
「ConfitRémi黑米」外觀非常低調，與一般一樓住宅別無二致，招牌小小一枚，要不是我兩年前曾來過，恐怕也要我好找了。
今天是聖誕夜，自然得找間歐式料理應應景，「ConfitRémi黑米」晚上全客滿，店員忙進忙出，只好派店貓來接客。
店貓熟練的四處蹭人，不怕生的到處巡田水，黑白相間毛蓬蓬的實在討喜。
「ConfitRémi黑米」用餐空間雖然不大卻挺溫馨，開放式廚房也沒甚麼油煙，控管恰到好處。
應景的掛上了各式聖誕裝飾，Bling Bling的燈飾好迷人。
餐點
主廚濃湯 套餐+90元
今天的主廚湯是店家自製南瓜+紅蘿蔔濃湯。
湯泥濾得很細，濃稠香甜，就算害怕紅蘿蔔的人也能接受。
單杯紅白葡萄酒 160元(套餐可折50元，續杯半價)
既然是聖誕夜，自然要點杯House Wine囉！但我點錯了，都點海鮮了，應該點白酒才對，不該點紅酒。
奶油大蒜蝦 250元
若說甚麼料裡最般配，奶油+大蒜+蝦肯定是所有人心頭好~以文火煨煮奶油蒜片，讓每隻白蝦裹上滿滿香蒜奶油，還附上麵包，真是太邪惡啦！
剝著小塊麵包抹奶油，吸吮蝦頭每一滴汁液，簡單就是美味，若要說就是味道太輕柔了，沒有如辣椒、胡椒等引發味蕾刺激的味道，但對某些人來說反而很合胃口。
白酒蛤蠣麵 270元
一大盤義大利麵上桌，超級滿的蛤蠣多到咋舌呀！
清炒義大利麵是調理新鮮海料最好的方法，以橄欖油、蒜頭、九層塔和胡椒，最簡單滋味引出最棒的海味。
看看這堆積如山的蛤蠣，「ConfitRémi黑米」給料不手軟，
黑米墨魚燉飯 350元
來了！「ConfitRémi黑米」寫在招牌上的招牌菜-墨魚燉飯上桌，一坨烏漆麻黑的燉飯，這可是發源自義大利港都威尼斯的經典菜餚！以前墨魚燉飯並不是多上得了檯面的平民美食，利用墨魚剩下不要的墨囊來煨煮燉飯，卻意外鮮甜美味，這道料理才誕生。
「ConfitRémi黑米」的墨魚燉飯可說貨真價實，用料一點不馬虎，天然墨魚汁液有如瀝青烏黑，乾烙小卷保有原始鮮甜和梅納反應後的焦香，只是我還是覺得調味太過輕飄飄~好清淡呀，而且這次的米粒居然沒有義大利人最在乎的米芯「AL DENTE」口感，感覺像在吃稀飯，這就有些可惜了。
吃完墨魚燉飯，嘴巴裏外都烏嚕嚕XD，記得若是曖昧期的初次約會不要點喔！
酒香巴斯克乳酪蛋糕(限量) 80元
享用完主餐，接著當然是必不可少的甜點囉！看到限量就點的酒香巴斯克乳酪蛋糕，小小一片，出乎意料出色！帶點義大利榛果酒香氣，優雅香甜，是大人的味道呀！
結語
雖然和上次造訪的味道有些差異，「ConfitRémi黑米」仍是一間值得推薦的好店，或者該說在台式口味的義大利菜餚裡表現可圈可點，尤其用料講究、海味新鮮，著實是喜愛吃義菜的朋友可以嘗試的店。
Jun 2024.01
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