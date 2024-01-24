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《宅配養生保養食品》找回健康排便生活/推薦翰方御品漢方康普瞬暢凍/中醫師研發有保障/中藥漢方調理找回輕盈生活品質『翰方御品 hanfangyupin』- Ivenの窩食在分享

2024-01-24 23:17:55 Ivenの窩 人氣：3,541
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Ivenの窩

發表篇數：490篇

文章類別：生活-居家雜貨

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▲人生的一輩子很短，就求個吃得下、睡得著、笑得出來，當然在日常大魚大肉之下，也要上廁所順暢才是完美，所以用保養品追求養生，是我照顧自己與愛家人的方式之一，今天想介紹這款漢方康普瞬暢凍，它深得我保養的心。《宅配養生保養食品-漢方康普瞬暢凍》找回健康的輕盈體態『翰方

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▲這些年來，隨著年齡的增長，雖然有每星期固定跳舞，以及外出趴趴走運動，但基礎代謝率會著年齡逐漸降低，各項機能漸漸變差，光是好好的維持也變得越來越難，所以用健康養生的食品來調理自已，是很重要的事。《宅配養生保養食品》找回健康排便生活/推薦翰方御品漢方康普瞬

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▲這天不小心在網路上搜尋到翰方御品帥帥的王醫生，所介紹的漢方康普瞬暢凍，它的中醫保養順暢的特性，完全符合我養生的訴求，當下立馬下單。《》漢方康普瞬暢凍 『』 Ivenの窩食在分享

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(以上截圖編輯下載自店家官網站：《》漢方康普瞬暢凍 『』 Ivenの窩食在分享https://www.youtube.com/watch?v=wMqVjyxzI7Q)

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▲第二天就收到翰方御品店家寄來的包裹：漢方康普瞬暢凍《》漢方康普瞬暢凍 『』 Ivenの窩食在分享

 ▲翰方御品是由 曾柏翰中醫師創辦的，產品由中醫師團隊共同研發監製，(品牌故事：《宅配養生保養食品》找回健康排便生活/推薦翰方御品漢方康普瞬https://www.hanfangyupin.com.tw/about)

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漢方康普瞬暢凍(桂圓紅棗&康普茶香風味)一盒有十小包，以我的狀況一星期吃二包，這些可是一個多月的保養份量了。《宅配養生保養食品-漢方康普瞬暢凍》找回健康的輕盈體態『翰方

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▲收到產品，注重食品安全的我，都會先查看他們標示，漢方康普瞬暢凍包裝背面的營養成份、品名、成分、容量、廠商資訊、保存方式、保存方式、保存期限、有效日期、產地、營養標示、食用建議及注意事項...等，標示齊全完整，此產品也投保產品責任險。《宅配養生保養食品》找回健康排便生活/推薦翰方御品漢方康普瞬

▲食用漢方康普瞬暢凍注意事項孕婦、12歲以下孩童不建議食用，特殊體質、腸胃疾病者建議諮詢主治醫師後再食用入口請分段細細咀嚼食用老年人建議成人陪伴食用《宅配養生保養食品-漢方康普瞬暢凍》找回健康的輕盈體態『翰方

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▲此款瞬暢凍每包就有20g，含有桂圓、紅棗、康普茶、決明子、薑黃、山楂等，皆是天然的植草本養生食材；它是國內唯一超過15位中醫師團隊聯合研發，不只是市面上的幫助排便高酵果凍，更加上中醫師調理身體七種漢方精粹，加強排便同步調理體質；最主要的是它是採用天然植萃與漢方精萃，產品通過SGS認證（農藥殘留、塑化劑、重金屬檢測），讓人食在安心。《宅配養生保養食品》找回健康排便生活/推薦翰方御品漢方康普瞬

▲翰方御品的漢方康普瞬暢凍，以黃金配方217為其成分配方：✅控制阻斷：2大專利活性植萃✅高酵順暢：1支專利康普茶✅代謝調理：7種嚴選漢方精萃。《宅配養生保養食品》找回健康排便生活/推薦翰方御品漢方康普瞬

(以上文字下載自店家網站：漢方康普瞬暢凍【桂圓紅棗&康普茶香風味】《宅配養生保養食品》找回健康排便生活/推薦翰方御品漢方康普瞬點入 )

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▲切口設計的包裝，不用剪刀，容易撕開食用，方便又衛生。《宅配養生保養食品-漢方康普瞬暢凍》找回健康的輕盈體態『翰方

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▲好奇寶寶的我，把漢方康普瞬暢凍：打開放入盤中查看，滑入的是深咖啡色果凍狀，隱約聞到淡淡甘甜的草本植物天然清香。《宅配養生保養食品》找回健康排便生活/推薦翰方御品漢方康普瞬

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漢方康普瞬暢凍(桂圓紅棗&康普茶香風味)，一包只有69卡，熱量低，吃起來微酸甜、清爽順口Q彈口感，讓人覺得很享受，好像在吃桂圓紅棗&康普茶香蒟蒻零食，非常好吃《宅配養生保養食品-漢方康普瞬暢凍》找回健康的輕盈體態『翰方

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漢方康普瞬暢凍，輕巧小包裝，攜帶方便，很適合喜歡到處旅遊的我。《宅配養生保養食品》找回健康排便生活/推薦翰方御品漢方康普瞬

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▲從上個月初到現在，感覺舒適良好，尤其吃第一包的第二天，排便就特別舒暢，只感到很是輕鬆，對於我們這頑固年齡的老人家來說，就感到很棒了。《宅配養生保養食品》找回健康排便生活/推薦翰方御品漢方康普瞬

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▲每星期吃二包漢方康普瞬暢凍，它的營養補給及健康維持的特性，就是出外渡假，我也帶著它，它就是這麼方便，隨取食用。《宅配養生保養食品》找回健康排便生活/推薦翰方御品漢方康普瞬

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▲剛從職場退休下來，轉為顧問職的我，每天依舊習慣面對電腦前處理事情，雖然有固定跳舞上課運動，保持健康及活動力，但整天忙碌，對於飲食常常水份蔬果補充不夠，這款漢方康普瞬暢凍的天然食材處方，有吃果凍好口感，讓我上廁所嗯嗯很順，最主要的是感覺很舒適。《宅配養生保養食品》找回健康排便生活/推薦翰方御品漢方康普瞬

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▲大餐前再吃一包，我們的年齡必須靠營養來維持體力，有了漢方康普瞬暢凍，對於美食再也不設限了。《宅配養生保養食品》找回健康排便生活/推薦翰方御品漢方康普瞬

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▲這款漢方康普瞬暢凍的天然食材的保養品，是翰方御品中醫師７種的漢方，有效調理體質，幫助排便順暢，營養補給，滋補強身，健康維持精神旺盛，及促進新陳代謝，讓人精神旺，維持好氣色；它有果凍好口感，很適合常常久坐少動、老是外食又低纖、代謝下降者；維持健康，一向是我的訴求，相信大家也跟我一樣唄，就先寫上來分享，給注重養生的您。《宅配養生保養食品》找回健康排便生活/推薦翰方御品漢方康普瞬《宅配養生保養食品》找回健康排便生活/推薦翰方御品漢方康普瞬《宅配養生保養食品》找回健康排便生活/推薦翰方御品漢方康普瞬

 

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營養師的解便祕建議《宅配養生保養食品》找回健康排便生活/推薦翰方御品漢方康普瞬https://www.hanfangyupin.com.tw/article/67955

中醫師排便建議《宅配養生保養食品》找回健康排便生活/推薦翰方御品漢方康普瞬https://www.hanfangyupin.com.tw/article/77463
排便穴道《宅配養生保養食品》找回健康排便生活/推薦翰方御品漢方康普瞬https://www.dayhealth.tw/acupuncture-constipate/

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『翰方御品 hanfangyupin』
地址：新北市新莊區永安街203號
電       話：02-77518199
官方網站：《宅配養生保養食品》找回健康排便生活/推薦翰方御品漢方康普瞬 翰方御品 HAN FANG YU PIN
粉  絲 團：《宅配養生保養食品》找回健康排便生活/推薦翰方御品漢方康普瞬 翰方御品 hanfangyupin

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，無推銷之意（非商業性質），僅供參考，因每個身體狀況及飲食習慣所有不同，實際效果還是要依每人的體質為主；產品成分及功效說明，有參考引用店家官網或網路分享所載，此產品乃是保養食品，而非在於宣稱具有療效 。

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漢方康普瞬暢凍 宅配 養生保養品 保養品 翰方御品 翰方御品 hanfangyupin
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