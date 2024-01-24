▲人生的一輩子很短，就求個吃得下、睡得著、笑得出來，當然在日常大魚大肉之下，也要上廁所順暢才是完美，所以用保養品追求養生，是我照顧自己與愛家人的方式之一，今天想介紹這款漢方康普瞬暢凍，它深得我保養的心。

▲這些年來，隨著年齡的增長，雖然有每星期固定跳舞，以及外出趴趴走運動，但基礎代謝率會著年齡逐漸降低，各項機能漸漸變差，光是好好的維持也變得越來越難，所以用健康養生的食品來調理自已，是很重要的事。

▲這天不小心在網路上搜尋到翰方御品帥帥的王醫生，所介紹的漢方康普瞬暢凍，它的中醫保養順暢的特性，完全符合我養生的訴求，當下立馬下單。

漢方康普瞬暢凍 購買連結： https://hanfang.tw/qRuFv 點入

(以上截圖編輯下載自店家官網站： https://www.youtube.com/watch?v=wMqVjyxzI7Q)

▲第二天就收到翰方御品店家寄來的包裹：漢方康普瞬暢凍

▲翰方御品是由 曾柏翰中醫師創辦的，產品由中醫師團隊共同研發監製，(品牌故事： https://www.hanfangyupin.com.tw/about)

▲漢方康普瞬暢凍(桂圓紅棗&康普茶香風味)一盒有十小包，以我的狀況一星期吃二包，這些可是一個多月的保養份量了。

▲收到產品，注重食品安全的我，都會先查看他們標示，漢方康普瞬暢凍包裝背面的營養成份、品名、成分、容量、廠商資訊、保存方式、保存方式、保存期限、有效日期、產地、營養標示、食用建議及注意事項...等，標示齊全完整，此產品也投保產品責任險。

▲食用漢方康普瞬暢凍注意事項：孕婦、12歲以下孩童不建議食用，特殊體質、腸胃疾病者建議諮詢主治醫師後再食用；入口請分段細細咀嚼食用，老年人建議成人陪伴食用。

▲此款瞬暢凍每包就有20g，含有桂圓、紅棗、康普茶、決明子、薑黃、山楂等，皆是天然的植草本養生食材；它是國內唯一超過15位中醫師團隊聯合研發，不只是市面上的幫助排便高酵果凍，更加上中醫師調理身體七種漢方精粹，加強排便同步調理體質；最主要的是它是採用天然植萃與漢方精萃，產品通過SGS認證（農藥殘留、塑化劑、重金屬檢測），讓人食在安心。

▲翰方御品的漢方康普瞬暢凍，以黃金配方217為其成分配方：✅控制阻斷：2大專利活性植萃✅高酵順暢：1支專利康普茶✅代謝調理：7種嚴選漢方精萃。

(以上文字下載自店家網站： 漢方康普瞬暢凍【桂圓紅棗 & 康普茶香風味】 點入 )

▲切口設計的包裝，不用剪刀，容易撕開食用，方便又衛生。

▲好奇寶寶的我，把漢方康普瞬暢凍：打開放入盤中查看，滑入的是深咖啡色果凍狀，隱約聞到淡淡甘甜的草本植物天然清香。

▲漢方康普瞬暢凍(桂圓紅棗&康普茶香風味)，一包只有69卡，熱量低，吃起來微酸甜、清爽順口Q彈口感，讓人覺得很享受，好像在吃桂圓紅棗&康普茶香的蒟蒻零食，非常好吃

▲漢方康普瞬暢凍，輕巧小包裝，攜帶方便，很適合喜歡到處旅遊的我。

▲從上個月初到現在，感覺舒適良好，尤其吃第一包的第二天，排便就特別舒暢，只感到很是輕鬆，對於我們這頑固年齡的老人家來說，就感到很棒了。

▲每星期吃二包漢方康普瞬暢凍，它的營養補給及健康維持的特性，就是出外渡假，我也帶著它，它就是這麼方便，隨取食用。

▲剛從職場退休下來，轉為顧問職的我，每天依舊習慣面對電腦前處理事情，雖然有固定跳舞上課運動，保持健康及活動力，但整天忙碌，對於飲食常常水份蔬果補充不夠，這款漢方康普瞬暢凍的天然食材處方，有吃果凍好口感，讓我上廁所嗯嗯很順，最主要的是感覺很舒適。

▲大餐前再吃一包，我們的年齡必須靠營養來維持體力，有了漢方康普瞬暢凍，對於美食再也不設限了。 。

▲這款漢方康普瞬暢凍的天然食材的保養品，是翰方御品中醫師７種的漢方，有效調理體質，幫助排便順暢，營養補給，滋補強身，健康維持精神旺盛，及促進新陳代謝，讓人精神旺，維持好氣色；它有果凍好口感，很適合常常久坐少動、老是外食又低纖、代謝下降者；維持健康，一向是我的訴求，相信大家也跟我一樣唄，就先寫上來分享，給注重養生的您。

漢方康普瞬暢凍 那裡買：請點入連結： https://hanfang.tw/qRuFv (點入)

健康知識補充： 調整飲食也可以促進代謝 (點入)

◆ 營養師的解便祕建議： https://www.hanfangyupin.com.tw/article/67955

◆ 中醫師排便建議： https://www.hanfangyupin.com.tw/article/77463

◆ 排便穴道： https://www.dayhealth.tw/acupuncture-constipate/

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『翰方御品 hanfangyupin』

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，無推銷之意（非商業性質），僅供參考，因每個身體狀況及飲食習慣所有不同，實際效果還是要依每人的體質為主；產品成分及功效說明，有參考引用店家官網或網路分享所載，此產品乃是保養食品，而非在於宣稱具有療效 。